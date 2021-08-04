Colorful представила видеокарту GeForce RTX 3070 LHR, напоминающую внешне GeForce RTX 3070 Founders Edition от Nvidia. Она имеет аналогичную систему охлаждения с двумя вентиляторами и 12-контактный разъем питания.

Похоже, Colorful решила изменить свой подход к проектировке карт и разработать GeForce RTX 3070 LHR в стиле Founders Edition с двумя вентиляторами охлаждения и 12-контактным разъемом питания.

С точки зрения технических характеристик Colorful GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili E-Sports Edition является обычной GeForce RTX 3070 LHR. Она оснащена графическим процессором Nvidia GA104 с 5888 ядрами CUDA, работающим на частоте от 1500 до 1785 МГц, и 8 ГБ памяти GDDR6. Карта имеет подсистему питания с 10 + 2 фазами, три разъема DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1.

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Говоря о 12-контактном разъеме питания PCIe, следует отметить, что до сих пор очень немногие производители видеокарт его используют. Вероятнее всего видеокарта GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili E-Sports Edition от Colorful не попадет на другие рынки, кроме китайского, а её тираж будет ограничен. Стоимость новинки на данный момент неизвестна.