Вслед за GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Neptune, китайский производитель видеокарт представил свою третью, возможно, последнюю модель с подобной системой охлаждения в текущем поколении видеокарт Nvidia Ampere. В отличие от ранее выпущенных моделей, GeForce RTX 3070 основана на другом графическом процессоре, а это означает, что Colorful пришлось адаптировать кулер для другой платы. В то время как модели на основе GA102 имеют одинаковую компоновку платы с 14 + 8 + 4 фазами питания и максимальным TDP 370 Вт, карта RTX3070 на базе GA104 будет иметь 14 + 4 фазы, а также TDP 270 Вт, что на 50 Вт выше эталона.

Colorful RTX 3070 Neptune - это модель с заводским разгоном, но более высокая частота не используется по умолчанию. Пользователи могут выбирать между тактовой частотой 1725 МГц по умолчанию или нажимать кнопку OC, расположенную на панели ввода/вывода, которая загружает вторичный BIOS с повышением тактовой частоты графического процессора до 1845 МГц. Стоит отметить, что такая частота уже является разгоном на 7%, но все же не так высока, как на картах Vulcan OC с воздушным охлаждением с частотой 1875 МГц.

В видеокарте используется специальная система охлаждения All In One, включающая 240-мм радиатор с двумя вентиляторами. Можно подумать, что для RTX 3070 не потребуется такой мощный радиатор, но Colorful, вероятно, сократит затраты на разработку и повторно использует один и тот же комплект для всех карт Neptune. Видеокарта RTX 3070 Neptune уже указан на веб-сайте компании, но на момент написания остаются не известными цены и время появления в продаже.