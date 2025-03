Стартовая цена составит 379 долларов за младшую модель, что делает его дешевле конкурирующих устройств.

После почти месяца спекуляций о следующем смартфоне Nothing официально представила серию Phone (3a). Новая линейка включает Phone (3a) и Phone (3a) Pro — два устройства среднего класса, которые имеют много общего, включая чипсет, аккумулятор и дисплей.

И Phone (3a), и Phone (3a) Pro оснащены 6,77-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации сенсора достигает 480 Гц при повседневном использовании, но увеличивается до 1000 Гц в игровом режиме для почти мгновенного времени отклика.

Полноэкранная яркость также повысилась и теперь достигает 1300 кд/м2 (по сравнению с 1100 нит на Phone (2a)), а пиковая яркость выросла с 1300 до 3000 кд/м2.

За работу смартфонов отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 3, обеспечивающий 33-процентный прирост производительности CPU и 11-процентное улучшение графики по сравнению с моделью предыдущего поколения(2a). Для управления тепловым режимом телефоны оснащены испарительной камерой площадью 4500 мм², которая, по утверждению компании, снижает температуру на 23%.

Что касается программного обеспечения, то работают смартфоны на оболочке Nothing OS 3.1 на базе Android 15. Обновленная оболочка также вносит улучшения в приложения Галерея, Камера и Погода. Впечатляет то, что Nothing обещает шесть лет обновлений Android и исправлений безопасности для серии Phone (3a), что вдвое больше, чем для Phone (2a) и (2a) Plus.

Устройства также предлагают новую функцию под названием Essential Space. Ее можно активировать с помощью настраиваемой кнопки, расположенной под клавишей питания. По умолчанию пользователи могут нажать ее один раз, чтобы быстро захватить и отправить контент в Essential Space, долгое нажатие записывает голосовую заметку, и двойное нажатие позволяет открыть библиотеку сохраненного контента.

Функция будет доступна в качестве предварительного просмотра для пользователей Phone (3a), где они также смогут ознакомиться с новыми функциями, включая Camera Capture, Smart Collections, Focused Search и Flip to Record.

Обе модели питаются от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 50 Вт.

Хотя обе модели во многом похожи внутри, дизайн и камеры отличают их друг от друга. Phone (3a) заимствует свой внешний вид у Phone (2a), в то время как (3a) Pro получает совершенно новый язык дизайна. Модель Pro оснащена круглым модулем камеры с асимметрично расположенными объективами, в то время как обе модели сохраняют прозрачную заднюю панель и подсветку Glyph. Рамки смартфонов также полностью плоские.

Не только дизайн модуля камер отличается у телефонов, но и сами датчики. Phone (3a) Pro оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком с OIS, 50-мегапиксельным перископическим объективом с 3-кратным оптическим увеличением, которое может быть расширено до 6-кратного с помощью TrueLens 3.0 и ИИ для улучшения качества изображения. Кроме того, в число камер входит сверхширокоугольный объектив разрешением 8 МП, а спереди находится 50-мегапиксельный селфи-камера.

Phone (3a) сохраняет те же основные и сверхширокоугольные камеры, что и Pro, но использует перископ на 50 мегапикселей с 2-кратный зумом. Селфи-камера также снижает характеристики до 32 МП.

Nothing Phone (3a) уже доступен для предварительного заказа на сайте Nothing US по цене 379 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Он доступен в белом, черном и синем цветах, а отправка покупателям, как сообщается, начнется 11 марта для первых двух цветов.

Цена Phone (3a) Pro составляет 459 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Он еще не доступен для предварительного заказа, но покупатели могут зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о его доступности. Когда он станет доступен для покупки, покупатели смогут выбрать между серым и черным цветами.