Remedy объявляет о планах по созданию телевизионных и киноадаптаций популярных игровых серий Control и Alan Wake

Разработчик Alan Wake и Control, студия Remedy Entertainment, будет сотрудничать с Annapurna для дальнейшего развития двух игровых франшиз. Соглашение охватывает проекты фильмов, телевидения и видеоигр.

В пресс-релизе Remedy объявила, что Annapurna предоставит половину производственного бюджета Control 2. Взамен компания может разрабатывать телевизионные и киноадаптации Control и Alan Wake.

Большая часть доходов от игровых постановок пойдет Annapurna, в то время как Remedy получит большую долю дохода от Control 2, кроме того, разработчик игр сохранит полные права на обе франшизы.

Remedy выпустила Control для ПК и консолей в 2019 году, получив признание критиков. Сверхъестественный шутер от третьего лица получил высокую оценку за свои повествовательные и графические технологии, завоевав множество наград.

Компания подтвердила, что начала разработку Control 2 в конце 2022 года, но проект, вероятно, все еще находится на ранних стадиях. В этом году Remedy согласилась приобрести полные права на франшизу Control у издателя 505 Games примерно за 18 миллионов долларов.

Следующим крупным игровым релизом Remedy, скорее всего, станет запланированный ремейк первых двух игр Max Payne, которые поступили в производство в прошлом году. Студия также работает над кооперативным ответвлением Control под названием Condor.

Как и Control, Alan Wake 2 также получил теплый прием от критиков после своего выпуска в конце прошлого года. Рецензенты похвалили художественное повествование и превосходную графику, что, однако, привело к очень высоким системным требованиям к железу ПК.

Сцены с живыми актерами широко использовались в таких играх Remedy, как Control, Quantum Break и обе игры Alan Wake. Серия Alan Wake, будучи историей о писателе, также использует литературные элементы.

Между тем, Annapurna хорошо разбирается в видеоиграх, кино и телевидении. Ее главное подразделение, Annapurna Pictures, в первую очередь известно по Her, The Ballad of Buster Scruggs и Sorry to Bother You. Дочерняя компания Annapurna Interactive финансировала такие игры, как Stray, Outer Wilds и What Remains of Edith Finch.