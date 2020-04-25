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Ранее уже была новость об известной предварительной информации о будущих продуктах Nvidia в лице видеокарт RTX 3000 линейки (Nvidia Ampere). Также американский ресурс Tom's Hardware чуть ранее опубликовал достаточно интересную информацию о готовящихся видеокартах от AMD. Cтали известны технические характеристики, примерные дата выхода и цены, а также наименования будущих видеокарт RDNA 2.

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Как известно, архитектура AMD Big Navi / RDNA 2 послужит основой для консолей следующего поколения, а также высококачественных видеокарт, отличающихся отличным сочетанием производительности и цены. AMD Big Navi, Navi 2x, RDNA 2 - все это названия графических процессоров следующего поколения от AMD, которые обещают большой прирост производительности и эффективности наряду с паритетом в функциональном плане с Nvidia. Речь идет, конечно же, об аппаратно трассировке лучей.

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Недавние анонсы Xbox Series X и PlayStation 5, безусловно, подливают масла в огонь и дают нам реалистичные представления о том, как Big Navi может показать себя в мире ПК. Архитектура AMD GCN прошла путь от первого поколения в лице HD 7000 карт из 2011 года до пятого поколения в лице видеокарт Vega и Radeon VII из 2017-2019 годов. Архитектура RDNA, которая используется в графических процессорах AMD серии RX 5000, появилась в середине 2019 года. Она привнесла значительное повышение эффективности и общей производительности. Архитектура RDNA 2 стала еще более амбициозной, инженеры AMD надеются удвоить производительность своих будущих решений по сравнению с картами RDNA первого поколения и сделать их на 50% эффективней.

Важно отметить, что RDNA 2 будет эволюционным, но не революционным развитием архитектуры RDNA. Самым важным дополнением станет поддержка трассировки лучей, что позволит добиться паритета с видеокартами Nvidia RTX. Также AMD предъявляет серьезные требования к Big Navi / RDNA 2 / Navi 2x, когда речь заходит о производительности на ватт. В частности, AMD отмечает, что RDNA 2 будет предлагать на 50% больше производительности на ватт, чем RDNA 1, что, откровенно говоря, огромный скачок - такой же большой скачок как и переход от GCN к RDNA.

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Но не стоит забывать, что Nvidia в своих видеокартах Turing также имеет тензорные ядра, которые используются для фирменного DLSS (Deep Learning Super Sampling), который теперь эволюционировал до DLSS 2.0, который же в свою очередь славится производительностью и качеством картинки.

Что касается трассировки лучей, то возникает весьма интересный вопрос: будет ли AMD использовать тот же подход BVH для вычислений трассировки лучей, что и Nvidia? И с учетом анонсов PlayStation 5 и Xbox Series X ответ, похоже, будет положительным. Если вы не знакомы с термином BVH, то он обозначает иерархию ограничивающего объема и используется для эффективного поиска пересечений лучей и треугольников.

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AMD планирует несколько продуктов Navi 2x, и все геймеры и энтузиасты ожидают увидеть настоящий прорыв в производительности за скромные деньги. Но, к сожалению, бюджетные видеокарты от AMD с трассировкой лучей кажутся маловероятными.

Сводная таблица характеристик будущих видеокарт AMD:

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Меньше всего известно о самой многообещающей младшей видеокарте Navi 23. Нет утечек о размере кристалла или количестве транзисторов, что косвенно намекает на то, что AMD выпустит осенью этого года Navi 21, а младшую Navi 23 запустит в продажу в первом квартале 2021 года. Navi 23 будет выступать аналогом графического чипа, используемого в PlayStation 5, хотя и будет мощнее того решения, которое будет установлено в консоль нового поколения. Главное преимущество же новинки в лице Navi 23 будет заключаться в том, что по сути это все тот же Navi 10 с более высокими частотами и поддержкой трассировки лучей.

В любом случае, говорить о дате выхода новых видеокарт от AMD, а также пытаться прогнозировать цены пока что очень рано. В будущем все может измениться, а видеокарты, как и другие ожидаемые технические продукты, могут задержаться в связи пандемией коронавируса. Даже непосредственно в AMD никто пока не способен спрогнозировать точные цены будущих продуктов и их дату выхода.

Также, если вы по каким-то причинам упустили другую интересную информацию, советую вам узнать новые подробности о будущих бюджетных процессорах AMD и их обновленной сверхбюджетной линейке четырехъядерных процессоров. А если вы ориентированы на ТОП-сегмент от Intel, то взгляните на будущие материнские платы от ASUS, GIGABYTE и MSI под LGA 1200. Но цена за новые решения будет предельно высока.

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