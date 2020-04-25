Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Big Navi (RDNA 2) Navi 21/23

для раздела Блоги
4
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ранее уже была новость об известной предварительной информации о будущих продуктах Nvidia в лице видеокарт RTX 3000 линейки (Nvidia Ampere). Также американский ресурс Tom's Hardware  чуть ранее опубликовал достаточно интересную информацию о готовящихся видеокартах от AMD. Cтали известны технические характеристики, примерные дата выхода и цены, а также наименования будущих видеокарт RDNA 2.

реклама

Как известно, архитектура AMD Big Navi / RDNA 2 послужит основой для консолей следующего поколения, а также высококачественных видеокарт, отличающихся отличным сочетанием производительности и цены. AMD Big Navi, Navi 2x, RDNA 2 - все это названия графических процессоров следующего поколения от AMD, которые обещают большой прирост производительности и эффективности наряду с паритетом в функциональном плане с Nvidia. Речь идет, конечно же, об аппаратно трассировке лучей.

реклама

Недавние анонсы Xbox Series X и PlayStation 5, безусловно, подливают масла в огонь и дают нам реалистичные представления о том, как Big Navi может показать себя в мире ПК. Архитектура AMD GCN прошла путь от первого поколения в лице HD 7000 карт из 2011 года до пятого поколения в лице видеокарт Vega и Radeon VII из 2017-2019 годов. Архитектура RDNA, которая используется в графических процессорах AMD серии RX 5000, появилась в середине 2019 года. Она привнесла значительное повышение эффективности и общей производительности. Архитектура RDNA 2 стала еще более амбициозной, инженеры AMD надеются удвоить производительность своих будущих решений по сравнению с картами RDNA первого поколения и сделать их на 50% эффективней.

Важно отметить, что RDNA 2 будет эволюционным, но не революционным развитием архитектуры RDNA. Самым важным дополнением станет поддержка трассировки лучей, что позволит добиться паритета с видеокартами Nvidia RTX. Также AMD предъявляет серьезные требования к Big Navi / RDNA 2 / Navi 2x, когда речь заходит о производительности на ватт. В частности, AMD отмечает, что RDNA 2 будет предлагать на 50% больше производительности на ватт, чем RDNA 1, что, откровенно говоря, огромный скачок - такой же большой скачок как и переход от GCN к RDNA.

реклама

Но не стоит забывать, что Nvidia в своих видеокартах Turing также имеет тензорные ядра, которые используются для фирменного DLSS (Deep Learning Super Sampling), который теперь эволюционировал до DLSS 2.0, который же в свою очередь славится производительностью и качеством картинки.

Что касается трассировки лучей, то возникает весьма интересный вопрос: будет ли AMD использовать тот же подход BVH для вычислений трассировки лучей, что и Nvidia? И с учетом анонсов PlayStation 5 и Xbox Series X ответ, похоже, будет положительным. Если вы не знакомы с термином BVH, то он обозначает иерархию ограничивающего объема и используется для эффективного поиска пересечений лучей и треугольников.

реклама

AMD планирует несколько продуктов Navi 2x, и все геймеры и энтузиасты ожидают увидеть настоящий прорыв в производительности за скромные деньги. Но, к сожалению, бюджетные видеокарты от AMD с трассировкой лучей кажутся маловероятными.

Сводная таблица характеристик будущих видеокарт AMD:

реклама


Меньше всего известно о самой многообещающей младшей видеокарте Navi 23. Нет утечек о размере кристалла или количестве транзисторов, что косвенно намекает на то, что AMD выпустит осенью этого года Navi 21, а младшую Navi 23 запустит в продажу в первом квартале 2021 года. Navi 23 будет выступать аналогом графического чипа, используемого в PlayStation 5, хотя и будет мощнее того решения, которое будет установлено в консоль нового поколения. Главное преимущество же новинки в лице Navi 23 будет заключаться в том, что по сути это все тот же Navi 10 с более высокими частотами и поддержкой трассировки лучей.

В любом случае, говорить о дате выхода новых видеокарт от AMD, а также пытаться прогнозировать цены пока что очень рано. В будущем все может измениться, а видеокарты, как и другие ожидаемые технические продукты, могут задержаться в связи пандемией коронавируса. Даже непосредственно в AMD никто пока не способен спрогнозировать точные цены будущих продуктов и их дату выхода.

Также, если вы по каким-то причинам упустили другую интересную информацию, советую вам узнать новые подробности о будущих  бюджетных процессорах AMD и их обновленной сверхбюджетной линейке четырехъядерных процессоров. А если вы ориентированы на ТОП-сегмент от Intel, то взгляните на будущие материнские платы от ASUS, GIGABYTE и MSI под LGA 1200. Но цена за новые решения будет предельно высока.

И не пропустите возможность бесплатно забрать отличные игры в Steam и EGS.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.4 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

playstation 5 rdna 2 big navi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
3
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
52
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 38
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
5
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
69
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
82
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
205
В культовую игру GTA V добавили трассировку лучей и реалистичные 4К-текстуры – графика следующего поколения в лучшей игре десятилетия
11
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
5
Xiaomi Redmi 10X первым на рынке получит процессор Helio G85 и будет стоить от 210 долларов
8
Новая модификация для игры Ведьмак 3 полностью меняет боевую систему, делая её похожей на легендарную Dark Souls
5
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
234
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
62
NVIDIA намекнула на дату анонса видеокарт следующего поколения Ampere
25
Xiaomi Mi 9T упал в цене на 180 долларов
1
Новое обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы без ведома пользователей
18
NVIDIA работает над флагманской видеокартой GeForce RTX 3080 на 5-нм техпроцессе – Тechpowerup
10
Праздник геймера продолжается - началась бесплатная раздача культовой игры PAC-MAN для Steam и консолей Xbox One и PS4
14
Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 имеют важные различия в компоновке
26
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с сокетом 10-го поколения LGA1200 и Z490 материнскими платами
76
С понедельника в Steam можно будет забрать подарочную Total War Shogun 2
3
Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 "Cézanne" получат iGPU с архитектурой RDNA2
13

Популярные статьи

10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
119
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
42
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
55
Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей
63
Моддинг системы охлаждения DeepCool v6000
18
Инженерный процессор Core i7-6400T в Gears 5 - тест с 6 видеокартами
14
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
3
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
3

Сейчас обсуждают

CTyDeHT
16:09
Жди пустыню, домики скандинавские или джунгли
Активная поддержка Battlefield V новым контентом прекратится уже этим летом
VRoman
16:08
Корпуса из стали надо делать без окон и заземление иметь. Тогда радио сигнал выходить не будет.
Энтузиаст модифицировал видеокарту AMD Radeon, сделав из неё инструмент для удалённого взлома компьютеров
Phobos
16:07
"Бл*, это не та игра"
Релизный трейлер Cloudpunk — добротной игры про нелегального курьера, работающего в мрачном городе будущего
Fa11en
16:05
полностью согласен. такое случилось на второй GTX560 и цепь питания перегорела. Хотя на GPU после 5 минут теста бублика было 70*С ток. Поэтому была модифицирована система охлаждения цепи питания. Сейч...
Моддинг системы охлаждения DeepCool v6000
smaximaa
16:05
с чего это?))
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
Собака на Zene
16:05
Интел меняет сокеты, а красные свои процессоры. АХАХАХАХА
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
smaximaa
16:02
У кого что болит, тот о том и говорит.)
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
smaximaa
16:02
иди поиграй в 720р, в тысячный раз)
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
smaximaa
16:01
ууу ни поиграть, в 720р))
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
DarkShaman
16:00
>> Я живу в небольшом поселке городского типа и ближайшая цивилизация с Ситилинком и DNS - это 150 км по разбитой дороге. Примерно так же дети из бедняцких семей, одетые в лохмотья, смотрели на витр...
Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем