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Компания Asus представила новую материнскую плату линейки TUF Gaming, точная модель которой ASUS TUF Gaming Z490-PLUS Wi-Fi. Исходя из ее названия, не сложно догадаться, что плата имеет в наличии старший чипсет Z490 и, соответственно, предназначена для будущих процессоров компании Intel под сокет LGA1200. Плата может похвастаться 16-фазной системой питания процессора.

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За питание процессора будет отвечать 8+4-контактный разъем, что само по себе намекает на отличный разгонный потенциал.Материнская плата также имеет четыре слота DDR4 DIMM, которые поддерживают до 128 ГБ памяти на очень высоких скоростях 4600 МГц (OC +). С точки зрения вариантов для хранения ваших данных, вам будет предоставлено шесть портов SATA III. Дизайн этой материнской платы аналогичен предыдущим, с сочетанием черных, серых и желтых текстур по всей плате.

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На плате можно заметить два алюминиевых радиатора, которые прикрывают VRM. На боковых сторонах этой материнской платы также имеется небольшое количество светодиодов RGB, которые, судя по всему, будут задавать фирменную Asus-ауру, выглядит довольно прилично. Также можно обнаружить батарею CMOS с логотипом TUF Gaming. Но это всего лишь наклейка, которая будет идти в комплекте.

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Из расширений, материнская плата может похвастаться два PCIe 3.0 x16, три слота PCIe 3.0 x16 и два слота M.2, из которых один имеет полноразмерный радиатор. Материнская плата также имеет несколько стандартных портов в виде типичного PS / 2, порта дисплея, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C), четырех USB 3.2 Gen 1, Intel LAB, WiFi-6 / BT 5.1, 5-канальный HD-аудиоразъем (Realtek S1200A) и ряд портов TB и USB для подключения на передней панели. Плата TUF Gaming Z390-PLUS WiFI стоит около 160-180 долларов США, поэтому ожидается аналогичная цена и на TUF Gaming Z490-PLUS WiFi. Естественно, без налогового вычета.

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