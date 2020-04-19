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Буквально только что были представлены фото новых плат от MSI. Начнем с заведомо лучшей материнской платы для процессоров Intel нового поколения. Встречайте - MSI MEG Z490 GODLIKE - флагман материнских плат от MSI, и одна из топовых "досок" для процессоров Intel 10 поколения, бескомпромиссное решение для энтузиастов.

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Вы только взгляните! Насколько царски выглядит новая материнская плата от MSI.

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MSI MEG Z490 GODLIKE имеет три усиленных слота PCIe x16, тройной слот M.2 с дополнительной платой M.2 «Xpander-Z Gen 4» (похоже, такой же, как на MEG X570 GODLIKE). Материнская плата теоретически могла бы поддерживать PCIe 4.0.

Z490 GODLIKE также имеет встроенный OLED-дисплей (Dynamic Dashboard 2). На данный момент OLED-экраны можно встретить лишь в нескольких топовых материнских платах.

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На плате также есть два слота Thunderbolt 3 и 10Gbe Aquantia LAN с сетью 2.5Gbe LAN на основе сетевого модуля Intel AX201.

Эта материнская плата имеет целых 18 фаз питания, что говорит об огромном разгонном потенциале.

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Цена же этой материнской платы составит внушительные 960 евро, если верить утечке с европейскими ценами на материнские платы от MSI для процессоров Intel Comet Lake.

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Что же, можно уже смело начинать завидовать всем будущем обладателям таких шикарных материнских плат.

Но если вы нацелены на процессоры Intel под LGA1200 и не хотите быть обладателем топовой материнской платы ценой в флагманский процессор, то MSI подготовила для вас более скромные модели также на чипсете Z490.

А для всех остальных, кто не настроен вкладывать такие деньги в компьютер или не считает материнские платы от MSI неоправданно дорогими, уже готовится более "народная" и качественная плата от Asus. А если вы фанат AMD, то осталось совсем не долго ждать до выхода плат на b550 чипсете.