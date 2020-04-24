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Компания AMD подтвердила основные характеристики процессоров Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 и их розничные цены. Поначалу может показаться, что 3300X - это просто разогнанный 3100, но есть один нюанс, о котором могут знать не все.

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Каждый процессор Zen2 «Matisse» имеет до двух CCD (Core Compute Die) и до 4 CCX (Core Compute Complex). В каждом CCD есть два CCX. В серии Ryzen 3 имеется только один CCD, но разные процессоры имеют разную конфигурацию CCD. AMD Ryzen 3100 будет иметь два блока CCX по 2 ядра в каждом, и,разумеется, с 8 МБ кэша третьего уровня для каждого блока. Ryzen 3300X в свою очередь будет располагаться только одним CCX с 4 активными ядрами и с использованием уже 16 МБ общего L3 кэша. Это означает, что кэш-память третьего уровня 3100 имеет размер 8 МБ x2, а 3300 - 16 МБ x1.

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Ryzen 3 3300X набирает в Cinebench R15 199 баллов в однопоточной производительности, что ставит его как промежуточное звено между процессорами Intel Core i7-7700K и только что анонсированным AMD Renoir Ryzen 9 4900HS.

Бюджетные процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen2 будут доступны в следующем месяце. В дополнение к запуску процессоров стоимостью менее 120 долларов, AMD также выпускает свои среднебюджетные платы B550 16 июня. Также AMD уже выпустила четырехъядерный процессор на Zen+ ценой в 60$.

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Также советую вам ознакомиться с информацией о готовящихся платах для процессоров Intel, в частности взглянуть на платы GIGABYTE, MSI и ASUS, выглядят очень достойно, но их цена...