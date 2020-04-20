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Процессор AMD Ryzen 3 1200 уже несколько лет подряд является одной из самых выгодных покупок. И сейчас этот процессор стал еще лучше за те же деньги. Сообщается, что AMD переносит Ryzen 3 1200 с 14-нм Zen на 12-нм и архитектуру Zen +.

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Теперь, согласно немецкому изданию « ComputerBase», 12-нм Zen + процессоры Ryzen 3 1200 появились в одном из немецких магазинов за 54,73 евро или около 60 долларов. Согласитесь, цена за полноценный четырехъядерный процессор просто отличная!

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Новинка по-прежнему работает на той же базовой частоте в 3,1 ГГц с турбобустом до 3,4 ГГц и имеет все тот же TDP в 65 Вт.

При прочих равных переменных Ryzen 3 1200 AF должен показать незначительное увеличение производительности по сравнению со старой моделью процессора благодаря улучшениям архитектуры Zen +, которые сводятся к немного улучшенному энергопотреблению, незначительному увеличению IPC, чуть лучшему разгону, более быстрому кэшу и контроллеру памяти, способному поддерживать более высокочастотную оперативную память.

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Как вычислить процессор с маркировкой AF? Обратите внимание на маркировку YD1200BBM4K AF BOX для новой версии процессора. Старый 14-нм Ryzen 3 1200 имел маркировку YD1200BBM4K AE BOX.

А если вы собираетесь в будущем покупать процессор от AMD, то советую вам ознакомиться с информацией о новых платах для процессоров Ryzen. Или все-таки взглянуть в сторону Intel.

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