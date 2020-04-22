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В официальных материалах (которые находятся под эмбарго) Gigabyte подтверждает, что их материнские платы совместимы с устройствами PCIe 4.0, однако по функционалу они ограничены. Gigabyte напрямую не разглашает, что это за ограничение, однако, скорее всего, оно связано с серией Rocket Lake-S, все еще находящейся под эмбарго.

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Ожидается, что серия процессоров Intel Rocket Lake-S будет выпущена после выхода серии Comet Lake-S, либо в составе 10-го поколения Gen Core, либо в качестве 11-го поколения Core в конце этого года.

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Rocket Lake-S будет поддерживать PCIe 4.0, и ходили слухи, что материнские платы Z490 уже могут поддерживать интерфейс нового поколения.

Gigabyte эксклюзивно предоставили информацию о своих новых материнских платах:

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2 слота PCIE 4.0 (усиленный PCIe 4.0 x16 или x8 / x8 с меньшим сопротивлением)

Слот M.2 PCIe 4.0 (слот M.2 PCIe 4.0 x4 с более низким импедансом)

PCIE 4.0 Turbo B-Clock (внешний генератор тактовых импульсов для разгона PCIe 4.0)

Коммутаторы PCIE 4.0 (Переключите PCIe 4.0 x16 в PCIe x8 / x8)

Re-драйвер PCIe 4.0 (увеличьте и улучшите сигналы PCIe 4.0 для большей длины)

3.3x Стабильность сигнала слота

4x нижняя PCB потери сигнала

В серии материнских плат Z490 от Gigabyte будет представлено немало качественных и очень крутых "досок", способных порадовать даже самых требовательных энтузиастов. Приведенный ниже список материнских плат даже не полный (например, будет производиться также Z490I AORUS Elite), было решено скопировать информацию о материнских платах из источника ровно так, какой она была представлена на презентации.

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Также представляю вашему вниманию еще больше изображений новых продуктов от GIGABYTE - "выглядит зачетно, выглядит all right!"

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Также советую вам взглянуть на информацию о новинках от AMD, новых платах от Asus и MSI на Z490, которые, скорее всего, также будут иметь поддержку PCIe 4.0.