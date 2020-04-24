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Не успели мы оправиться от сегодняшней раздачи в Indiegala и EGS (там до сих пор раздают 4 отличные игры), как подоспела бесплатная раздача культовой игры в Steam и на актуальных приставках: Xbox One и Sony PlayStation 4.

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Итак, сегодня настоящий межплатформенный праздник, игрой будут довольны как игроки с ПК (в частности приверженцы игровой площадки Steam), так и владельцы консолей Xbox ONE (а также его старшего собрата) и PS4 (разумеется, как и владельцы более мощной версии консоли от Sony).

На этот раз нас решили порадовать разработчики и, соответственно, издатели из Японии - BANDAI NAMCO, ставшие известными благодаря изданию таких культовых серий игр как Dark Souls,Dragon Ball, Naruto One Piece и, конечно же, PAC-MAN, который и является героем сегодняшней раздачи.

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Пакман - это культовая и известная всем аркада из восьмидесятых. Настоящая классика, которая скрасит любую библиотеку в независимости от платформы.

Вот ссылки на игры с указанием платформы:

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