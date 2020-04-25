Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
Буквально только что американский ресурс Tom's Hardware опубликовал важную и интересную информацию о готовящихся видеокартах от Nvidia. Уже стали известны технические характеристики, примерные дата выхода и цены, а также наименования будущих видеокарт Nvidia Ampere.
реклама
Ожидается, что модельный ряд видеокарт нового поколения будет представлять из себя 3000 серию и, следовательно, на выходе мы получим представленные GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Хотя никто не исключает, что Nvidia в очередной раз поменяет номера модельного ряда. Хотя это не столь важно, так как суть видеокарт от этого никак не изменится.
рекламаВажно отметить, что все слухи и утечки прошлого года являются до сих пор неподтвержденными. Оглядываясь на предыдущие поколения видеокарт, такие как RTX 20 и GTX 10, можно ожидать, что Nvidia ничего не расскажет о новинках до последнего месяца перед самым началом продаж, а большинство известных "утечек" окажутся ложными.
Известно наверняка, что видеокарты Nvidia Ampere будут использовать трассировку лучей уже второго поколения. RTX 3080, RTX 3070 и другие модели видеокарт должны обеспечивать не только лучшую производительность в играх, использующих традиционные методы рендеринга, но и резкое увеличение производительности в играх, использующих трассировку лучей по сравнению с видеокартами Turing (RTX 20).
рекламаИзвестные ожидаемые характеристики будущих видеокарт:
|Имя видеокарты
|GeForce RTX 3080 Ti
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|GeForce RTX 3060
|Техпроцесс
|7
|7
|7
|7
|Транзисторы (млрд)
|Больше 30
|Около 22
|Около 22
|Около 16
|Площадь матрицы
|Огромная
|Большая
|Большая
|Средняя
|CUs
|До 128
|До 72?
|Около 56
|До 40
|Ядра GPU
|<8192
|<4608
|<3584
|<2560
|Ядра RT
|<256
|<144
|<112
|<80
|Тензорные ядра
|<1024
|<576
|<448
|<320
|Буст тактовой частоты
|<1750
|<2000
|<1900
|<2000
|Скорость видеопамяти (Гбит/с)
|16
|16
|16
|16
|Объем видеопамяти
|16
|12
|10
|8
|Ширина шины
|512
|384
|320
|256
|ROPs
|128
|96
|80
|64
|TMU
|<512
|<288
|<208
|<160
|GFLOPS (Boost)
|<28672
|<18432
|<13619
|<10240
|RT Gigarays
|<38.5
|<24.8
|<18.3
|<13.8
|Tensor TFLOPS (FP16)
|<229.4
|<147.5
|<109.0
|<81.9
|Пропускная способность памяти (Гб/с)
|1024
|768
|640
|512
|TDP
|250
|225
|200
|160
|Дата выхода
|Осень 2020
|Осень 2020
|Осень 2020
|Зима 2021
|Рекомендованная цена
|$1,499
|$699-$799
|$499
|$299
Приблизительные значения тактовых частот GPU основаны на том факте, что графические процессоры Nvidia обычно работают на более высоких тактовых частотах, чем графические процессоры AMD, а AMD использует частоты 1,7-1,9 ГГц в видеокартах Navi. В настоящее время инженерные образцы видеокарт Ampere работают на частоте около 1,1 ГГц, но конечному продукту должна покориться частота в 2 Ггц.
рекламаНе стоит ожидать от бюджетного решения в лице RTX 3060 производительных RT ядер. Младшие видеокарты будут иметь аппаратную трассировку лучей на уровне видеокарт Turing. "Народные" и производительные "лучи" можно ожидать лишь через 1-2 поколения.
Есть опасение, что видеокарты Nvidia Ampere, как и Big Navi, PlayStation 5, Xbox Series X, Zen 3, смартфоны и другое ожидаемое оборудование опоздает с выходом примерно на 3 месяца в связи с пандемией коронавируса. Такой вариант маловероятен, но данное обстоятельство тоже стоит учитывать.
реклама
Также, если вы по каким-то причинам упустили другую интересную информацию, советую вам узнать новые подробности о будущих бюджетных процессорах AMD и их обновленной сверхбюджетной линейке четырехъядерных процессоров. А если вы ориентированы на ТОП-сегмент от Intel, то взгляните на будущие материнские платы от ASUS, GIGABYTE и MSI под LGA 1200.
И не пропустите возможность бесплатно забрать отличные игры в Steam и EGS.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила