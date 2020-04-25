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Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080

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Буквально только что американский ресурс Tom's Hardware опубликовал важную и интересную информацию о готовящихся видеокартах от Nvidia. Уже стали известны технические характеристики, примерные дата выхода и цены, а также наименования будущих видеокарт Nvidia Ampere.

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Ожидается, что модельный ряд видеокарт нового поколения будет представлять из себя 3000 серию и, следовательно, на выходе мы получим представленные GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Хотя никто не исключает, что Nvidia в очередной раз поменяет номера модельного ряда. Хотя это не столь важно, так как суть видеокарт от этого никак не изменится.

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Важно отметить, что все слухи и утечки прошлого года являются до сих пор неподтвержденными. Оглядываясь на предыдущие поколения видеокарт, такие как RTX 20 и GTX 10, можно ожидать, что Nvidia ничего не расскажет о новинках до последнего месяца перед самым началом продаж, а большинство известных "утечек" окажутся ложными.

Известно наверняка, что видеокарты Nvidia Ampere будут использовать трассировку лучей уже второго поколения. RTX 3080, RTX 3070 и другие модели видеокарт должны обеспечивать не только лучшую производительность в играх, использующих традиционные методы рендеринга, но и резкое увеличение производительности в играх, использующих трассировку лучей по сравнению с видеокартами Turing (RTX 20).

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Известные ожидаемые характеристики будущих видеокарт:

Имя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060
Техпроцесс 7 7 7 7
Транзисторы (млрд) Больше 30 Около 22 Около 22 Около 16
Площадь матрицы Огромная Большая Большая Средняя
CUs До 128 До 72? Около 56 До 40
Ядра GPU <8192 <4608 <3584 <2560
Ядра RT <256 <144 <112 <80
Тензорные ядра <1024 <576 <448 <320
Буст тактовой частоты <1750 <2000 <1900 <2000
Скорость видеопамяти  (Гбит/с) 16 16 16 16
Объем видеопамяти 16 12 10 8
Ширина шины 512 384 320 256
ROPs 128 96 80 64
TMU <512 <288 <208 <160
GFLOPS (Boost) <28672 <18432 <13619 <10240
RT Gigarays <38.5 <24.8 <18.3 <13.8
Tensor TFLOPS (FP16) <229.4 <147.5 <109.0 <81.9
Пропускная способность памяти (Гб/с) 1024 768 640 512
TDP 250 225 200 160
Дата выхода Осень 2020 Осень 2020 Осень 2020 Зима 2021
Рекомендованная цена $1,499 $699-$799 $499 $299

Приблизительные значения тактовых частот GPU основаны на том факте, что графические процессоры Nvidia обычно работают на более высоких тактовых частотах, чем графические процессоры AMD, а AMD использует частоты 1,7-1,9 ГГц в видеокартах Navi. В настоящее время инженерные образцы видеокарт Ampere работают на частоте около 1,1 ГГц, но конечному продукту должна покориться частота в 2 Ггц.

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Не стоит ожидать от бюджетного решения в лице RTX 3060 производительных RT ядер. Младшие видеокарты будут иметь аппаратную трассировку лучей на уровне видеокарт Turing. "Народные" и производительные "лучи" можно ожидать лишь через 1-2 поколения.

Есть опасение, что видеокарты Nvidia Ampere, как и Big Navi, PlayStation 5, Xbox Series X, Zen 3, смартфоны и другое ожидаемое оборудование опоздает с выходом примерно на 3 месяца в связи с пандемией коронавируса. Такой вариант маловероятен, но данное обстоятельство тоже стоит учитывать.Tv102 от NvidiaTv102 от Nvidia

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Также, если вы по каким-то причинам упустили другую интересную информацию, советую вам узнать новые подробности о будущих  бюджетных процессорах AMD и их обновленной сверхбюджетной линейке четырехъядерных процессоров. А если вы ориентированы на ТОП-сегмент от Intel, то взгляните на будущие материнские платы от ASUS, GIGABYTE и MSI под LGA 1200.

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