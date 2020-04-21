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AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X

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Мы находимся на пороге запуска Intel Comet Lake, но сегодня AMD нанесла настоящий удар исподтишка, выпустив бюджетные процессоры Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Эти новые четырехъядерные процессоры с восемью потоками восполняют пробел, оставшийся в линейке AMD Ryzen 3000, и намерены конкурировать с новыми Intel Core i3. Учитывая цену этих процессоров, им потребуется новая более дешевая бюджетная материнских плат, чтобы справится с будущими связками H410+I3 от Intel. В связи с этим AMD также анонсировала долгожданный чипсет B550. И это официально, с чем можно поздравить всю "красную армию" фанатов AMD.

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Ryzen 3 3300X обзавелся ценником в 120 долларов, он будет обладать базовой частотой 3,8 ГГц и турбобустом до 4,3 ГГц, а более младшая версия в лице Ryzen 3 3100 оценена в 99 долларов. Это процессор с частотой 3,8 ГГц и 3,9 ГГц в турбобусте. Оба процессора поставляются с кулером Wraith Stealth и будут доступны в мае 2020 года.  Ryzen 3 3300X и 3100X поставляются без встроенного графического ядр, поэтому вам необходимо докупить к ним дискретную видеокарту.

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AMD также объявила о том, что материнские платы B550, которые будут поддерживать интерфейс PCIe 4.0, представленный в новых моделях Ryzen 3, появятся 16 июня 2020 года. AMD рассказала  о новых материнских платах совсем немного, хотя мы и так знаем, что они поступят от OEM-производителей, таких как ASRock, Asus, Gigabyte и MSI.

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Как и ожидалось, новые процессоры Ryzen 3 3300X и 3100X также выполнены по с 7-нм технологическому процессому на микроархитектуре AMD Zen 2. Ryzen 3 3300X и 3100X также будут поддерживать PCIe 4.0, в отличие от готовящихся конкурентов в лице будущих i3.

Но если вам кажется, что цена в 99 долларов за 4 ядра - это много, то советую вам присмотреться к четырехъядерным новинкам от AMD за 60 долларов.

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amd ryzen zen 2 amd ryzen 3000 b550 ryzen 3 3300x 3100x
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E1nher1
17:41
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Alex TOPMAN
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