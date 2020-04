Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Да, давненько не проскакивало халявных предложений. Но мы дождались. В этот день магазин от создателей Fortnite - Epic Games Store, а также магазин игр без DRM-защиты Indiegala радуют геймеров халявными играми. На очереди магазин дядюшки Габена - Steam, который обещает порадовать нас на днях лучшей частью серии игр Total War. Что же, давайте прервем наше небольшое вступление и перейдем к рассмотрению предлагаемых игр.

Indiegala

Итак, начнем с магазина игр без DRM-защиты, а любимую игровую площадку поколения Z оставим на закуску.

Cuban Missile Crisis представляет из себя стратегическую игру с альтернативной интерпретацией событий 1962 года, связанных с политическим противостоянием Советской Республики и Американских Штатов. Вам предстоит наблюдать бои в реальном времени сражаясь на глобальной карте, очень советую ознакомиться.



Далее нам предлагают забрать игрушку под названием Waste Walkers Subsistence , которая представляет из себя 2D-выживач в постапокалиптичном мире. Это, конечно, не Fallout 2 , но если вы любитель халявы, то попробовать стоит. Во всяком случае, разработчик обещает мощную сюжетную линию.

EGS

Следующая игра представляет из себя визуальную новеллу, выполненную в стиле аниме. Вполне возможно, что если вы увлекаетесь аниме и любите всякие истории, то Welcome To... Chichester OVN 3 : The Mysterious Affair at The Violet Hotel вам обязательно понравится.

Любимый магазин "зумеров" предлагает получить бесплатно смесь рогалика и стратегии с пошаговыми боями - игрушку под названием For The King.

Разработчик обещает вам реиграбельность, игру в одиночку либо же по всевозможным вариантам кооперации с друзьями, а также целую кучу дополнительного контента, причем абсолютно бесплатно, так как он уже был включен в "состав" раздаваемой игры.

А на этом все!