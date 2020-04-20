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Стоимость материнских плат Intel Z490 серьезно выросла - повышение цен до 60%

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Украинский ритейлер ITbox разместил в своем интернет-магазине множество материнских плат Z490 от MSI и Gigabyte. Естественно, цены в любой момент могут измениться, поскольку материнские платы официально еще не выпущены. Цены на материнские платы указаны в гривнах, но для удобства стоимость плат была выражена в долларах.

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Для сравнения, Gigabyte выпустила 17 различных материнских плат на чипсете Z390. На ITbox в списке перечислены 15 моделей Gigabyte Z490, так что это всего на два меньше, чем в предыдущем поколении. Как обычно, Gigabyte будет предлагать разные форм-факторы, от mini-ITX до E-ATX.

Также возможно, что Gigabyte переработали некоторые бренды  в серии Z490. Модельный ряд включает в себя две новые материнские платы Vision и не имеет модели Designare.

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Материнские платы Gigabyte демонстрируют повышение стоимости на 27,6–53%. К сожалению, у ITbox нет полного ассортимента Gigabyte Z390, поэтому было невозможно сравнить все модели, особенно топовые, такие как Gigabyte Z490 Aorus Xtreme или Gigabyte Z490 Aorus Xtreme WaterForce. Для справки: начальная цена Z390 Aorus Xtreme WaterForce была в районе 900$.

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Что касается цен на материнские платы MSI Z490, украинский магазин демонстрирует рост цен от 16,5% до 59%, в зависимости от модели. Но у украинского ритейлера отсутствует MEG Z390 Godlike, рекомендованная цена которого была в районе 600$ на старте продаж.

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Если вдруг цены на материнские платы для будущих процессоров Intel вам показались слишком завышенными, то советую вам взглянуть на будущие "народные" материнские платы от AMD с чипсетом B550, информация о которых уже была представлена.

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Vasiliy Korshunov
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E1nher1
11:06
тонко.
Стоимость материнских плат Intel Z490 серьезно выросла - повышение цен до 60%
Евгений Еремин
11:06
Устал от новостей в которых одни предположения. Вот когда выйдет, посмотрим что почём и как оно там....
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут оказаться недоступны рядовому покупателю из-за высоких цен и необходимости покупки дорогой материнской платы
Hyper666
11:03
Потратить бабло и не ощутить разницу.... и написать об этом целую статью. Есть китайская народная поговорка: "А на хуа ?"
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k2viper
11:03
Никогда такого не было и вот опять: новинки продаются по оверпрайсу
Стоимость материнских плат Intel Z490 серьезно выросла - повышение цен до 60%
McArcher
11:02
В 10600К появится HT, то есть удвоение количества потоков. Удвоение! Теперь жалобы на то что программа долго компилируется или сцена долго рендерится, потеряют смысл, потому что потоков станет на целы...
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Арчибальдо Урцайт
11:02
Лучше попросить фото Феникса, которого может и нет вовсе.
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