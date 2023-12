Схематическое изображение смартфона Nothing Phone (2a), а уже сегодня можем ознакомиться с характеристиками и посмотреть на фото.

Компания Nothing планирует выпустить новый смартфон среднего класса под названием Nothing Phone (2a). Скорее всего, это будет более дешевая версия флагмана Nothing Phone (2).

реклама

Новая утечка раскрыла технические характеристики и дизайн Phone (2a) в преддверии его официального запуска. Вот все, что пользователям нужно знать о предстоящем Nothing Phone (2a), включая его ожидаемые характеристики и цену.

Согласно утечкам, Nothing Phone (2a) получит новый дизайн с горизонтальной установкой двойной камеры в центре, что намекает на более дешевый ценник. Кроме того, телефон будет иметь три глифа подсветки на задней панели, как и другие телефоны компании.

Телефон впервые оснащен SoC от Mediatek. Nothing Phone (2a) имеет 3 части Glyph и совершенно новый дизайн. Телефон будет иметь номер модели A142 с внутренним кодовым именем Pacman/Aero. Кроме того, в телефоне (2a) будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 7200 - первый для компании и осознанный дизайн с учетом более низкой цены. Предполагаемая стоимость устройства - 400$.

Компания Nothing на декабрь 2023 года имеет постоянное партнерство с Qualcomm. Это первый раз, когда Nothing будет использовать в своем устройстве чипсет MediaTek вместо Snapdragon. Также в сеть просочилось изображение прототипа телефона (2a), на котором видно, что он работает под управлением Nothing OS 2.5.0. Глиф-подсветка на телефоне меньше, чем на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2).

Nothing Phone 2a PVT:

OLED-панель с частотой 120 Гц;

MediaTek Dimensity 7200;

8/128 Гб;

Двойная камера на 50 Мп;

Поставляется с операционной системой Nothing OS 2.5;

Android 14;

Новый дизайн задней панели;

Переработанный глиф;

Глиф управления похож на Phone 2.

Кроме того, Nothing Phone (2a) будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, что очень хорошо для такой цены. Телефон будет использовать чипсет Dimensity 7200 в паре с 8 Гб оперативной памяти. Он будет работать под управлением Nothing OS 2.5 на базе Android 14 с внутренним хранилищем на 128 Гб.

Процессор Dimensity 7200, анонсированный ранее в 2023 году, представляет собой окта-ядерный чипсет среднего уровня. Он оснащен двумя ядрами Cortex A715 и шестью ядрами Cortex A510, а также графическим процессором Mali G610 MC4.

На задней панели будет установлена 50-Мп двойная камера, а на передней - 16-Мп. Кроме того, будут переработаны глифы с элементами управления, аналогичными Phone 2.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания анонсировала мероприятие 27 февраля 2024 года с лозунгом, намекая на запуск Phone 2(a). Поскольку Nothing Phone (1) исчез из продажи на Flipkart, вполне возможно, что компания заменит устройство на более новое.