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devchidable
Утечка: Характеристики и стоимость смартфона Nothing Phone (2a)
Схематическое изображение смартфона Nothing Phone (2a), а уже сегодня можем ознакомиться с характеристиками и посмотреть на фото.

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Компания Nothing планирует выпустить новый смартфон среднего класса под названием Nothing Phone (2a). Скорее всего, это будет более дешевая версия флагмана Nothing Phone (2).

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Новая утечка раскрыла технические характеристики и дизайн Phone (2a) в преддверии его официального запуска. Вот все, что пользователям нужно знать о предстоящем Nothing Phone (2a), включая его ожидаемые характеристики и цену.

Согласно утечкам, Nothing Phone (2a) получит новый дизайн с горизонтальной установкой двойной камеры в центре, что намекает на более дешевый ценник. Кроме того, телефон будет иметь три глифа подсветки на задней панели, как и другие телефоны компании.

Телефон впервые оснащен SoC от Mediatek. Nothing Phone (2a) имеет 3 части Glyph и совершенно новый дизайн. Телефон будет иметь номер модели A142 с внутренним кодовым именем Pacman/Aero. Кроме того, в телефоне (2a) будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 7200 - первый для компании и осознанный дизайн с учетом более низкой цены. Предполагаемая стоимость устройства - 400$.

Компания Nothing на декабрь 2023 года имеет постоянное партнерство с Qualcomm. Это первый раз, когда Nothing будет использовать в своем устройстве чипсет MediaTek вместо Snapdragon. Также в сеть просочилось изображение прототипа телефона (2a), на котором видно, что он работает под управлением Nothing OS 2.5.0. Глиф-подсветка на телефоне меньше, чем на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2).

Nothing Phone 2a PVT:

  • OLED-панель с частотой 120 Гц;
  • MediaTek Dimensity 7200;
  • 8/128 Гб;
  • Двойная камера на 50 Мп;
  • Поставляется с операционной системой Nothing OS 2.5;
  • Android 14;
  • Новый дизайн задней панели;
  • Переработанный глиф;
  • Глиф управления похож на Phone 2.

 

Кроме того, Nothing Phone (2a) будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, что очень хорошо для такой цены. Телефон будет использовать чипсет Dimensity 7200 в паре с 8 Гб оперативной памяти. Он будет работать под управлением Nothing OS 2.5 на базе Android 14 с внутренним хранилищем на 128 Гб.

Процессор Dimensity 7200, анонсированный ранее в 2023 году, представляет собой окта-ядерный чипсет среднего уровня. Он оснащен двумя ядрами Cortex A715 и шестью ядрами Cortex A510, а также графическим процессором Mali G610 MC4.

На задней панели будет установлена 50-Мп двойная камера, а на передней - 16-Мп. Кроме того, будут переработаны глифы с элементами управления, аналогичными Phone 2.

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Компания анонсировала мероприятие 27 февраля 2024 года с лозунгом, намекая на запуск Phone 2(a). Поскольку Nothing Phone (1) исчез из продажи на Flipkart, вполне возможно, что компания заменит устройство на более новое.

#смартфон #devchidable #nothing #nothing phone (2a) #средства связи
Источник: nextpit.com
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