Дальнемагистральный четырехмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A340 приземлился на одной из самых отдаленных взлетно-посадочных полос в мире. Тем самым самолет вошел в историю.

На самом южном континенте мира, Антарктиде, нет аэропортов. Однако в Антарктиде имеется около 50 посадочных полос и взлетно-посадочных полос для самолетов. Эти взлетно-посадочные полосы сделаны из гравия, морского льда, голубого льда или утрамбованного снега. Однако внезапные изменения погоды, наблюдаемые на континенте, делают посадку там чрезвычайно сложной для любого реактивного лайнера.

Первый зарегистрированный полет в Антарктиду был совершен в декабре 1928 года. По данным Комиссии по столетию полетов США, это был самолет с названием Lockheed Vega 1, которым управлял австралийский военный летчик и исследователь Джордж Хьюберт Уилкинс. Уилкинс вылетел с острова Десепшн на Южных Шетландских островах. Весь проект финансировался богатым американским издательским магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Boeing 767 авиакомпании Titan Airways выполнил серию из шести рейсов между Кейптауном и российской антарктической исследовательской станцией «Новолазаревская» с ноября 2019 по февраль 2020 года. Взлетно-посадочная полоса здесь длиной 3 тыс. м, состоящая из голубого льда. Ранее в 2023 году авиакомпания Titan Airways также совершила перелет на своем боинге 757 «All-business» на ту же российскую антарктическую исследовательскую станцию для перевозки участников Всемирного марафонского соревнования. Шасси самолета были оснащены и модифицированными опорами, которые помогли им преодолеть шок от приземления на лед. Короткие исследовательские полеты, подобные этим, позволяют ученым и картографам получать важнейшую информацию об Антарктиде и ее топографии.

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. За эту поездку отвечала авиационная фирма-бутик Hi Fly. Компания известна тем, что предоставляет воздушные суда в аренду с обслуживанием, что означает, что она арендует воздушное судно вместе со своим экипажем и несет ответственность за страхование воздушного судна, техническое обслуживание и другую логистику. Во время этого рейса самолет Hi Fly 801 вылетел из Кейптауна, Южная Африка, 2 ноября 2023 года.

Самолет был заказан компанией Wolf's Fang, которая представляет собой новый лагерь приключений, расположенный на этом самом южном континенте, и использовался для доставки всех необходимых припасов на курорт в Антарктиде, сообщается на веб-сайте Hi Fly. Проект «Волчий клык» был основан американской туристической компанией White Desert. Экипажами самолетов Hi Fly 801 и Hi Fly 802, которые использовались для обратного рейса, руководил капитан Карлос Мирпури, который также является вице-президентом Hi Fly. Обоим самолетам Hi Fly 801 и 802 потребовалось около четырех-пяти часов, чтобы преодолеть расстояние между Кейптауном и Антарктидой, а экипаж провел в ледяном регионе менее трех часов.





Взлетно-посадочная полоса на объекте «Волчий клык» в Антарктиде была покрыта голубым льдом. Он был обозначен как аэропорт уровня C, что означает, что только экипаж с высокой квалификацией может летать туда и то по согласованию с диспетчером, сообщает издание CNN. Канавки вырезаются вдоль взлетно-посадочной полосы специальным оборудованием, и после очистки получается достаточный коэффициент торможения. Несмотря на то, что голубой лед выглядит эффектно, его яркий свет создает серьезную проблему для пилотов. Второй пилот Airbus A340 также сыграл важную роль в выполнении обычных и дополнительных сигналов, особенно на поздних стадиях захода на посадку.