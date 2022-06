В Activision поделились статистикой франшизы после полноценного показа Call of Duty: Modern Warfare II

Франшиза Call of Duty, без сомнения, является одной из крупнейших в игровой индустрии. После взрывного успеха игры Call of Duty 4: Modern Warfare, вышедшей в 2007 году, франшиза шутера от первого лица стала игрой, которую каждый год побеждают по продажам - лишь немногим другим играм удается это сделать. В новом докладе стало известно, что с момента своего создания франшиза COD заработала более 30 миллиардов долларов.



В недавнем отчете The Washington Post, посвященном будущему Call of Duty и Warzone, было показано, что премиальные игры Call of Duty были проданы общим числом 425 миллионов копий. Это делает ее второй самой продаваемой франшизой видеоигр всех времен, если говорить о платных играх. Текущим чемпионом в этом отношении является Tetris с 495 миллионами копий (хотя 425 миллионов из них приходится на платные мобильные игры). Формально говоря, Марио является игровой франшизой номер 1 с 760 миллионами проданных копий - однако это включает все многочисленные спин-оффы итальянского водопроводчика.

Среди других впечатляющих статистических данных - Call of Duty Warzone, собравшая более 125 миллионов игроков с момента своего запуска в 2020 году. Однако это число меркнет по сравнению с успехом франшизы на мобильных устройствах: в COD Mobile было произведено более 650 миллионов загрузок.

Весь этот успех продаж позволил франшизе заработать более 30 миллиардов долларов, что объясняет высокую цену продажи Activision Blizzard компании Microsoft - 68,7 миллиарда фунтов стерлингов. Однако поддерживать такую большую машину нелегко: по слухам, над различными играми COD в Activision работает более 3000 сотрудников.

Поскольку приобретение Activision Blizzard скоро будет завершено, эти цифры представляют собой почти окончательные данные о завершении эры Call of Duty. Будет интересно посмотреть, какое направление примет франшиза в будущем вместе с Microsoft.

