Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon

Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд. Дополнение о Кровавой Луне происходит на отдельном небольшом северо-западном острове Солстхейм.
[ ] для раздела Блоги
1
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Продолжаем исследовать старые свитки. Первая часть. Вторая часть.

реклама

Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд. Дополнение о Кровавой Луне происходит на отдельном небольшом северо-западном острове Солстхейм. Центральная и северная часть острова покрыты снегом.

Крупнейшие поселки – Имперский Форт Инеевой бабочки, Воронья скала (которую нам предстоит построить с нуля), деревня скаалов, поселок из одного дома Тирск, ледяной замок Карстаага.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Остров доступен с самого начала игры, посетить его предложит в самом начале еще в Сейда Нине Водунис Нуцис. Можно доплыть самому, а можно отплыть на лодке из Хуула. Природно остров поделен на две части – северная часть полностью покрыта снегом, а на юге зеленая, хвойная растительность. Благодаря наличию елочек в снегу, местность может даже немного напоминать среднюю полосу России.


реклама

Форт Инеевой бабочки – единственный форт на острове Солстхейм, по сюжету подвергнется нападению оборотней, и будет частично разрушен, но после восстановлен.

Основной сюжет начинается в Форте Инеевой бабочки, где всем руководит капитан Кариус. Он даст несколько заданий, после чего пропадет. Позже выяснится, что его похитил лорд даэдра Гирцин.


Нас посылают на поиски капитана в деревню скаалов на севере. В большом зале деревни под потолком подвешено чучело скального наездника, которые не живут на острове. Торговец Бронрод Горлопан продает заклинания для увеличения навыков.

реклама

Скаалы это такой северный народ. Чтобы заслужить их доверие придется выполнить целый ряд обрядов. После завершения всех обрядов на деревню скаалов нападут, нам придется ее отбивать, и в процессе нас заразят ликантропией. Далее цепочка квестов раздваивается: если принять лекарство, то будем играть за человека. Если не принимать лекарство – превратимся в оборотня. 

За волка играть мне не хотелось, я выбрать путь человека. После череды квестов мы попадем в логово главного злодея Гирцина – ледяной замок Карстааг. Там будет лабиринт, в котором мы встретим в том числе похищенного капитана Кариуса, и, если мы оставим его в живых, он вернется в Форт Инеевой бабочки.

Когда мы одолеем злодея Гирцина нам покажут финальный ролик, где злодей погрозит нам, что вернется при следующем восходе кровавой луны. На этом основной квест завершится, но останется куча побочных заданий.

Есть большая цепочка квестов Восточной Имперской Компании. Она начинается с того, что в порту форта стоят три переселенца. Они хотят основать поселение северо-западнее Форта под названием Воронья скала. Отводим их на место и задания начинаются. Нам нужно выполнять задания, и постепенно поселок будет обрастать домами. Появится бар, хижины торговцев. Основой поселка будет шахта, где добывается эбонит.

реклама

В один прекрасный момент ветка заданий раздвоится и нужно будет выбрать путь – или выполнять задания Карниуса, или Фалько. Первый – это глава Восточной Имперской компании, сидящий в своем офисе в Форте. Второй – это член той же компании, осевший в Вороньей скале. Разница в том, что квесты Карниуса направлены на разрушение Вороньей скалы, мошенничество и воровство, а квесты Фалько на созидание. Я выбрал Фалько. В конце концов приходится убивать одного из глав – если играем на стороне Фалько, то убиваем Карниуса, и наоборот.


И вот в конце серии квестов компании нам предстоит построить свое поместье, примерно также как было в Морровинде. По острову разбросаны персонажи, которые дают одиночные задания. Также разовые задания выдают персонажи в Форте.

Но иногда придется далеко тащиться. Например, квест Воздушное судно нужно получить в АльдРуне, а даже лететь туда довольно далеко, и после выполнения квеста нужно переместиться в АльдРун, сдать там квест, и затем вернуться на остров для следующих квестов.


На острове есть поселение Тирск, состоящее из одного дома, но многоквартирного, типа отеля, называемого Медовый зал. По итогу выполнения нескольких квестов в Тирске нас признают вождем Тирска и будут регулярно снабжать медом, а еще нам выделят собственную комнату на втором этаже. Тирск по сюжету подвергся нападению монстра Удурфрукта – усиленной версией обыкновенно тролля. Нам предстоить его убить, после чего Тирск будет восстановлен.

Интересен квест Проклятый капитан. По сюжету нужно снять заклятие с капитана Тормура – он обречен на вечное бодрствование, после того как как заснул за штурвалом корабля и устроил кораблекрушение. Проклятье снимет старик Гейлир. После снятия заклятия Тормур отправится отсыпаться в Тирск, после чего выдаст нам награду. Вот тут и начинается самое интересное. Пдарком для нас будет ключ от кургана Гильденхул, расположенного на отдельном островке на северо-востоке Солстхейма. Внутри кургана, помимо зелий и оружия на полу лежат деньги, очень много денег. Весь пол буквально покрыт деньгами.

Еще одним интересным побочным квестом можно считать – Предательство в Роще Бродир. В центре острова есть локация – Роща Бродир. На полянке стоят 3 камня, а рядом пещера. В пещере живет Ульфгар Бесконечный. Он расскажет историю о том, что эти три камня – это его трое друзей. В результате непродолжительных изысканий нам надо будет убить Ульфгара в честном бою, так он соединится со своими друзьями и на поляне будет уже четыре камня. А камни то не простые. При касании каждого камня на 10 единиц будет возрастать одна из четырех характеристик: скорость, ловкость, привлекательность и сила.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
2
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды
31
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
23
Майнинг Chia Coin убивает SSD ёмкостью 512 ГБ за 40 дней, а 1Tb за 3 месяца - Fast Technology
11
SSD обошли по надежности жесткие диски
33
Salad создает суперкомпьютер для майнинга за счет компьютеров игроков
10
Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов
7
Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12.5
+
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
52
Эксперты сравнили сроки жизни SSD и HDD и назвали оптимальную технологию для хранения данных
8
Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
27
Илон Маск высказался на тему инвестирования в криптовалюты
15
GeForce RTX 3080/3070 с блокировкой от майнеров поступили в продажу, но геймерам пока не достанутся
35
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
130
Huawei P50 Pro+ получит «двухэтажную» основную камеру с пятью модулями
1
Добыча криптовалюты ChiaCoin очень быстро убивает SSD
10
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
30
Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»
15
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
8
AnTuTu назвал самые мощные флагманы и смартфоны среднего класса
+
Особенности настройки ПК для добычи Chia Coin или как получить $1400 за 68 дней – Tomshardware
6

Популярные статьи

Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
179
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
29
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
1
Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
21
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
1
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
1

Сейчас обсуждают

Антон Поливода
00:39
"На росии" Ни дня без фантомных болей хохлов, даже в обсуждении майнинга
GeForce RTX 3080/3070 с блокировкой от майнеров поступили в продажу, но геймерам пока не достанутся
Pyrocar
00:39
Уважаю редакцию сайта оверклокерс.ру за профессионализм и отличные интересные статьи
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
Андрей Илясов
00:38
и без нее игра нормально смотрится
Days Gone для ПК не получит поддержку DLSS и трассировки лучей
Илья Коваленко
00:37
Забыл главном. Перестала работать функция "Пробуждать после взятия в руку"
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
Renegade1979
00:37
Игра как-то шла на ПС4, на 30 fps. Тут сейчас окажется, что она точно так же будет идти на картах уровня 1080, раз в пять мощнее ))
PC-версия Days Gone не похвастает наличием трассировки лучей и DLSS
Ultimauser
00:36
Майнить ради жалких 50к в месяц? На эфире можно было почти 300к поднять за это время, вложив 500к. За тот же месяц. Как хорошо, что я вовремя ферму слил фанатикам, теперь иксы собираю, а не крохи в ша...
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
Илья Коваленко
00:35
Redmi Note 9 Pro. Половина из перечисленных проблем, после установки 12й. Иногда не могу создать папки(иконка на иконку налаживается), переодически тупит( чëрный экран), иногда не открываются уведомле...
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
REY_B_
00:34
Печально, что забрасывают старые проекты. Перенести их на новый движок не так уж и сложно. На сюжет тратиться не надо.... Кучу всего можно автоматизировать.... Фильмы ремейки делают постоянно. И кажды...
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
Renegade1979
00:30
Мнение ордынских азиатов забыли спросить, те со своими мангольскими "денге" точно не Европа. Желаю удачи пройти KYC на кетайской бирже с бомажными пачпортами рашки, заполненными кириллицей от руки.
Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
tarick
00:29
Автор хочет сказать, что так расти будем аж до London'а? Ну "дай Бог, бабка, дай Бог!"
Ethereum подорожал до 3800$ - майнинг на видеокартах бьёт рекорды прибыльности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем