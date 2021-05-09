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Продолжаем исследовать старые свитки. Первая часть. Вторая часть.

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Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд. Дополнение о Кровавой Луне происходит на отдельном небольшом северо-западном острове Солстхейм. Центральная и северная часть острова покрыты снегом.

Крупнейшие поселки – Имперский Форт Инеевой бабочки, Воронья скала (которую нам предстоит построить с нуля), деревня скаалов, поселок из одного дома Тирск, ледяной замок Карстаага.

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Остров доступен с самого начала игры, посетить его предложит в самом начале еще в Сейда Нине Водунис Нуцис. Можно доплыть самому, а можно отплыть на лодке из Хуула. Природно остров поделен на две части – северная часть полностью покрыта снегом, а на юге зеленая, хвойная растительность. Благодаря наличию елочек в снегу, местность может даже немного напоминать среднюю полосу России.





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Форт Инеевой бабочки – единственный форт на острове Солстхейм, по сюжету подвергнется нападению оборотней, и будет частично разрушен, но после восстановлен.

Основной сюжет начинается в Форте Инеевой бабочки, где всем руководит капитан Кариус. Он даст несколько заданий, после чего пропадет. Позже выяснится, что его похитил лорд даэдра Гирцин.





Нас посылают на поиски капитана в деревню скаалов на севере. В большом зале деревни под потолком подвешено чучело скального наездника, которые не живут на острове. Торговец Бронрод Горлопан продает заклинания для увеличения навыков.

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Скаалы это такой северный народ. Чтобы заслужить их доверие придется выполнить целый ряд обрядов. После завершения всех обрядов на деревню скаалов нападут, нам придется ее отбивать, и в процессе нас заразят ликантропией. Далее цепочка квестов раздваивается: если принять лекарство, то будем играть за человека. Если не принимать лекарство – превратимся в оборотня.

За волка играть мне не хотелось, я выбрать путь человека. После череды квестов мы попадем в логово главного злодея Гирцина – ледяной замок Карстааг. Там будет лабиринт, в котором мы встретим в том числе похищенного капитана Кариуса, и, если мы оставим его в живых, он вернется в Форт Инеевой бабочки.

Когда мы одолеем злодея Гирцина нам покажут финальный ролик, где злодей погрозит нам, что вернется при следующем восходе кровавой луны. На этом основной квест завершится, но останется куча побочных заданий.

Есть большая цепочка квестов Восточной Имперской Компании. Она начинается с того, что в порту форта стоят три переселенца. Они хотят основать поселение северо-западнее Форта под названием Воронья скала. Отводим их на место и задания начинаются. Нам нужно выполнять задания, и постепенно поселок будет обрастать домами. Появится бар, хижины торговцев. Основой поселка будет шахта, где добывается эбонит.

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В один прекрасный момент ветка заданий раздвоится и нужно будет выбрать путь – или выполнять задания Карниуса, или Фалько. Первый – это глава Восточной Имперской компании, сидящий в своем офисе в Форте. Второй – это член той же компании, осевший в Вороньей скале. Разница в том, что квесты Карниуса направлены на разрушение Вороньей скалы, мошенничество и воровство, а квесты Фалько на созидание. Я выбрал Фалько. В конце концов приходится убивать одного из глав – если играем на стороне Фалько, то убиваем Карниуса, и наоборот.





И вот в конце серии квестов компании нам предстоит построить свое поместье, примерно также как было в Морровинде. По острову разбросаны персонажи, которые дают одиночные задания. Также разовые задания выдают персонажи в Форте.

Но иногда придется далеко тащиться. Например, квест Воздушное судно нужно получить в АльдРуне, а даже лететь туда довольно далеко, и после выполнения квеста нужно переместиться в АльдРун, сдать там квест, и затем вернуться на остров для следующих квестов.





На острове есть поселение Тирск, состоящее из одного дома, но многоквартирного, типа отеля, называемого Медовый зал. По итогу выполнения нескольких квестов в Тирске нас признают вождем Тирска и будут регулярно снабжать медом, а еще нам выделят собственную комнату на втором этаже. Тирск по сюжету подвергся нападению монстра Удурфрукта – усиленной версией обыкновенно тролля. Нам предстоить его убить, после чего Тирск будет восстановлен.

Интересен квест Проклятый капитан. По сюжету нужно снять заклятие с капитана Тормура – он обречен на вечное бодрствование, после того как как заснул за штурвалом корабля и устроил кораблекрушение. Проклятье снимет старик Гейлир. После снятия заклятия Тормур отправится отсыпаться в Тирск, после чего выдаст нам награду. Вот тут и начинается самое интересное. Пдарком для нас будет ключ от кургана Гильденхул, расположенного на отдельном островке на северо-востоке Солстхейма. Внутри кургана, помимо зелий и оружия на полу лежат деньги, очень много денег. Весь пол буквально покрыт деньгами.

Еще одним интересным побочным квестом можно считать – Предательство в Роще Бродир. В центре острова есть локация – Роща Бродир. На полянке стоят 3 камня, а рядом пещера. В пещере живет Ульфгар Бесконечный. Он расскажет историю о том, что эти три камня – это его трое друзей. В результате непродолжительных изысканий нам надо будет убить Ульфгара в честном бою, так он соединится со своими друзьями и на поляне будет уже четыре камня. А камни то не простые. При касании каждого камня на 10 единиц будет возрастать одна из четырех характеристик: скорость, ловкость, привлекательность и сила.



