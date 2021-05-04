Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
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Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд – Морнхолде. Город расположен на материке.
С самого начала игры главного героя после пробуждения в любой постели будут преследовать убийцы Темного Братства. Выяснится, что заказал нас киллерам никто иной как сам Король Хелсет.
Причем узнать, что за дела такие не удастся, когда мы предъявим этот заказ главе королевской стражи, он ничего не ответит и предложит поработать на короля. То есть вся эта суета с наемными убийцами в каждой спальне была для того, чтобы привлечь наше внимание, завлечь в столицу и предложить поработать на короля.
В оригинальной версии туда можно было попасть только одним способом – пострадать от ночных нападений убийц Темного братства, далее найти в Эбенгарде Апплеса Маттиуса, он выдаст разрешение на путешествие в Морнхолд. После маг Асьен Рейн сможет нас телепортировать. Но в некоторых версиях игры Апплес Массиус пропадал из Эбенгарда, и у мага не появлялась ветка диалога о путешествии. В столицу теперь можно пробраться еще двумя способами.
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Бесплатное дополнение «Идем в Морнхолд» добавляет на улицу Балморы хаджита Мррнау Долголапого. Он тоже маг, и может без всяких условий переместить в Морнхолд и обратно.
И если вы смогли попасть в столицу без помощи мага Асьен Рейн, то уже по возвращении в Эбенгард маг без вопросов будет вас телепортировать.
И третий способ – дойти пешком или долететь. Столица находится очень далеко на юге карты. Летите от Эбенгарда строго на юго-восток и мимо не пролетите – большая застроенная территория с зеленоватыми постройками, во много раз больше Вивека по площади, не сможет остаться незамеченной.
В столице пять больших локаций: Годсрич, Великий Базар, Храм Трибунала, Дворец и Плаза. На плазе ничего кроме фонтана в центре нет.
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Под каждой локацией есть большая разветвлённая канализация, куда частенько приходится опускаться для исполнения разных поручений, а под центральным фонтаном Плазы разместились обширные двемерские подземелья.
По сравнению с квестами Морровинда, в Трибунале немного заданий. По главной серии квестов нужно немного помочь страже, храму, королю и богу Альмалексии. Причем эта самая богиня Альмалексия из квестодателя превратится в главного противника. С трупа Альмалексии упадет кольцо Лента Лабиринта Барлизара, котрое мы ей принесем ранее в одном из квестов.
Только с помощью этого кольца можно будет выбраться из локации боя с Альмалексией. Также это кольцо позволяет быстро телепортироваться между храмом Морнхолда и Храмом Вивека.
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За ликвидацмю безумной богини король выдаст комплект красной брони королевского стража.
Интересно, что за пределами Морнхолда никакие жители ничего не знают про Альмалексию, и когда вы попытаетесь о ней поговорить, вам ответят – А кто это?
Все здания в квартале Годсрич выполнены в едином зеленоватом стиле. Особенно стоит отметить Музей артифактов в Годсриче. В него можно продать 32 артефакта, разбросанных по всему Морровинду. Но не стоит продавать сразу все, так как по сюжету Трибунала нужно пожертвовать два любых артефакта бесплатно, и если к этому моменту вы сдадите в музей все находки, то пройти сюжетную линию будет невозможно. Музей имеет два этажа с экспонатами, которые охраняют Высшие Ординаторы. Только 4 предмета можно найти в Морнхолде, остальные 28 лежат в Морровинде.
Еще в Годсриче в подвале дома Игнатиуса Флаккуса есть подполный тотализатор. На арене сражаются двемерские роботы. Можно поставить на одного из роботов, и в случае победы удвоить ставку.
Еще одной непростой побочной миссией является задание Чемпион утвари. Задание дает Дейтритус Гариа на втором этаже Зала Мастеров. Смысл в том, чтобы найти большое число разных столовых предметов. Придется обшаривать двемерские руины под фонтаном плазы, а за одной тарелкой придется тащиться в Кальдеру, к торговцу Верику Гейману.
На локации Великий Базар есть интересная миссия с участием в представлении в уличном театре. Там нужно прочитать сценарий перед выступлением, затем на сцене правильно выдавать реплики, а под финал получить перо в бок от благодарного зрителя.
Также на Базаре есть миссия Марены Гилнит. Она ищет себе мужа. Необычность этой мисси в том, что есть три кандидата, но только выбор одного из них может привести к получению важной награды – артефакта для музея – Биполярного клинка. Если не знать этот нюанс, то можно свести женщину не с тем кавалером, и миссия будет считаться выполненной, но артефакт уже не удастся получить. Но даже выбрав правильного мужа может случиться так, что Марене он не понравится, и клинок вы не получите. Тогда придется грузить сохранение и сводничать вновь.
В квартале Храма во дворе есть интересный персонаж – лесной эльф. Он просит милостыню. Если ему давать – он будет просить с каждым разом все больше денег, так что ему в любом случае рано или поздно придется отказать. И когда вы ему откажете в подаянии он обидится. После этого, когда вы снова попадете во двор храма, эльф будет одет в полный комплект эбонитовой брони и нападет на вас. Так что удастся разжиться эбонитовой броней.
Если в Моровинде и Блудмуне мы можем построить себе поместье, то в столице нам не рады, то есть никаким собственным поместьем обзавестись не удастся. Поматросят и бросят.
После завершения сюжетной кампании и всех побочных квестов можно пойти на убийство короля Хелсета. С его холодного трупа можно будет снять уникальное кольцо – Королевская печатка. Причем украсть кольцо не удастся, никакой развитый уровень воровства не поможет.
Эта печатка является самым мощным кольцом во всей игре. Она дает иммунитет к чарам, иммунитет к любой магии, восстановление здоровья и сил по 10 пунктов в секунду.
Разработчики не рассчитывали на то, что кольцо попадет в руки героя, наоборот, они хотели сделать короля сильнейшим персонажем в игре.
Далее я пошел проходить Бладмун, то есть Кровавую Луну.
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