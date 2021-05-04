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Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal

Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд – Морнхолде. Город расположен на материке. С самого начала игры главного героя после пробуждения в любой постели будут преследовать убийцы Темного Братства. Выяснится, что заказал нас киллерам никто иной как сам Король Хелсет.
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Первая часть

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Это сюжетное дополнение разворачивается в столице провинции Морровинд – Морнхолде. Город расположен на материке. 

С самого начала игры главного героя после пробуждения в любой постели будут преследовать убийцы Темного Братства. Выяснится, что заказал нас киллерам никто иной как сам Король Хелсет. 

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Причем узнать, что за дела такие не удастся, когда мы предъявим этот заказ главе королевской стражи, он ничего не ответит и предложит поработать на короля. То есть вся эта суета с наемными убийцами в каждой спальне была для того, чтобы привлечь наше внимание, завлечь в столицу и предложить поработать на короля.

В оригинальной версии туда можно было попасть только одним способом – пострадать от ночных нападений убийц Темного братства, далее найти в Эбенгарде Апплеса Маттиуса, он выдаст разрешение на путешествие в Морнхолд. После маг Асьен Рейн сможет нас телепортировать. Но в некоторых версиях игры Апплес Массиус пропадал из Эбенгарда, и у мага не появлялась ветка диалога о путешествии. В столицу теперь можно пробраться еще двумя способами. 

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Бесплатное дополнение «Идем в Морнхолд» добавляет на улицу Балморы хаджита Мррнау Долголапого. Он тоже маг, и может без всяких условий переместить в Морнхолд и обратно.

И если вы смогли попасть в столицу без помощи мага Асьен Рейн, то уже по возвращении в Эбенгард маг без вопросов будет вас телепортировать.

И третий способ – дойти пешком или долететь. Столица находится очень далеко на юге карты. Летите от Эбенгарда строго на юго-восток и мимо не пролетите – большая застроенная территория с зеленоватыми постройками, во много раз больше Вивека по площади, не сможет остаться незамеченной. 

В столице пять больших локаций: Годсрич, Великий Базар, Храм Трибунала, Дворец и Плаза. На плазе ничего кроме фонтана в центре нет.

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Под каждой локацией есть большая разветвлённая канализация, куда частенько приходится опускаться для исполнения разных поручений, а под центральным фонтаном Плазы разместились обширные двемерские подземелья. 

По сравнению с квестами Морровинда, в Трибунале немного заданий. По главной серии квестов нужно немного помочь страже, храму, королю и богу Альмалексии. Причем эта самая богиня Альмалексия из квестодателя превратится в главного противника. С трупа Альмалексии упадет кольцо Лента Лабиринта Барлизара, котрое мы ей принесем ранее в одном из квестов.

Только с помощью этого кольца можно будет выбраться из локации боя с Альмалексией. Также это кольцо позволяет быстро телепортироваться между храмом Морнхолда и Храмом Вивека.

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За ликвидацмю безумной богини король выдаст комплект красной брони королевского стража.

Интересно, что за пределами Морнхолда никакие жители ничего не знают про Альмалексию, и когда вы попытаетесь о ней поговорить, вам ответят – А кто это?


Все здания в квартале Годсрич выполнены в едином зеленоватом стиле. Особенно стоит отметить Музей артифактов в Годсриче. В него можно продать 32 артефакта, разбросанных по всему Морровинду. Но не стоит продавать сразу все, так как по сюжету Трибунала нужно пожертвовать два любых артефакта бесплатно, и если к этому моменту вы сдадите в музей все находки, то пройти сюжетную линию будет невозможно. Музей имеет два этажа с экспонатами, которые охраняют Высшие Ординаторы. Только 4 предмета можно найти в Морнхолде, остальные 28 лежат в Морровинде.

Еще в Годсриче в подвале дома Игнатиуса Флаккуса есть подполный тотализатор. На арене сражаются двемерские роботы. Можно поставить на одного из роботов, и в случае победы удвоить ставку.

Еще одной непростой побочной миссией является задание Чемпион утвари. Задание дает Дейтритус Гариа на втором этаже Зала Мастеров. Смысл в том, чтобы найти большое число разных столовых предметов. Придется обшаривать двемерские руины под фонтаном плазы, а за одной тарелкой придется тащиться в Кальдеру, к торговцу Верику Гейману.


На локации Великий Базар есть интересная миссия с участием в представлении в уличном театре. Там нужно прочитать сценарий перед выступлением, затем на сцене правильно выдавать реплики, а под финал получить перо в бок от благодарного зрителя. 

Также на Базаре есть миссия Марены Гилнит. Она ищет себе мужа. Необычность этой мисси в том, что есть три кандидата, но только выбор одного из них может привести к получению важной награды – артефакта для музея – Биполярного клинка. Если не знать этот нюанс, то можно свести женщину не с тем кавалером, и миссия будет считаться выполненной, но артефакт уже не удастся получить. Но даже выбрав правильного мужа может случиться так, что Марене он не понравится, и клинок вы не получите. Тогда придется грузить сохранение и сводничать вновь.


В квартале Храма во дворе есть интересный персонаж – лесной эльф. Он просит милостыню. Если ему давать – он будет просить с каждым разом все больше денег, так что ему в любом случае рано или поздно придется отказать. И когда вы ему откажете в подаянии он обидится. После этого, когда вы снова попадете во двор храма, эльф будет одет в полный комплект эбонитовой брони и нападет на вас. Так что удастся разжиться эбонитовой броней.

Если в Моровинде и Блудмуне мы можем построить себе поместье, то в столице нам не рады, то есть никаким собственным поместьем обзавестись не удастся. Поматросят и бросят. 

После завершения сюжетной кампании и всех побочных квестов можно пойти на убийство короля Хелсета. С его холодного трупа можно будет снять уникальное кольцо – Королевская печатка. Причем украсть кольцо не удастся, никакой развитый уровень воровства не поможет. 

Эта печатка является самым мощным кольцом во всей игре. Она дает иммунитет к чарам, иммунитет к любой магии, восстановление здоровья и сил по 10 пунктов в секунду.

Разработчики не рассчитывали на то, что кольцо попадет в руки героя, наоборот, они хотели сделать короля сильнейшим персонажем в игре.

Далее я пошел проходить Бладмун, то есть Кровавую Луну.


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