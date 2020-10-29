Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Xigmatek, Zalman, ZEROtherm. Часть 7
Для тех, кто не читал предыдущие части - первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая.
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Это седьмая и последняя часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Покупатели всегда стремятся купить красивый кулер, чтобы он радовал владельца и привлекал внимание гостей.
Titan TTC-NC55TZ(RB)
Данный процессорный кулер имеет необычную компоновку. Две секции радиатора, пронизанные пятью тепловыми трубками, противопоставлены друг другу под прямым углом.
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Titan TTC-SC03
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Данный вентилятор 60 мм со скоростью вращения 4400 об/мин предназначен для охлаждения видеокарты. Вентилятор перемещается по салазкам, так что его можно смещать вдоль платы видеокарты.
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Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
Данный процессорный кулер привлекает взгляд в первую очередь тем, что пластины радиатора вырезаны в форме бабочки.
Warm Tek Baby Hedgehog
Этот необычный радиатор представляет собой никелированного «ежа», и рассчитан на работу в пассивном режиме.
Warm Tek Blonde Hedgehog C120
Данный радиатор для процессора может работать как в пассивном режиме, так и с вентилятором. Сотни медных игл не напаяны на основание, а плотно прижаты друг к другу и ровно срезаны.
Warm Tek Pangolin C1-6
Данный радиатор для процессора имеет очень необычное строение, и целиком похож на раскрытую книгу, у которой страницы сделаны из медных пластин.
Xigmatek AIO-S80DP
Данный процессорный кулер представляет собой необычную компактную систему жидкостного охлаждения, причем без использования шлангов.
Xigmatek Colosseum SM128164
Данный процессорный кулер имеет очень необычный радиатор с пятью тепловыми трубками, собранный из овальных пластин с зазубренными краями. Внутри радиатора спрятан вентилятор 120 мм с голубой подсветкой, вращающийся со скоростью 2200 об/мин.
Xigmatek Dragoon-N422
Данный радиатор предназначен для охлаждения одного модуля памяти. Одна тепловая трубка соединяет две секции радиатора.
Zalman CNPS5700D-Cu
Данный процессорный кулер имеет необычный кожух для захвата воздуха и направления его на вентилятор 80 мм, вращающийся со скоростью вращения 3100 об/мин.
Zalman CNPS9500 LED
Очень красивый процессорный кулер с медным веерообразным радиатором. С одной стороны радиатора, в углублении, расположен вентилятор 92 мм с синей подсветкой, вращающийся со скоростью 2600 об/мин
Zalman CNPS9900 LED
Еще один красивый процессорный кулер, выполненный из чистой меди. Двухсекционный радиатор выполнен в форме цветка.
Zalman FX100
Этот кубический радиатор с десятью тепловыми трубками предназначен для пассивного охлаждения процессора.
Zalman Reserator 3 Max Dual
Эта система жидкостного охлаждения имеет очень необычную форму радиатора. Обычно радиаторы имеют прямоугольную форму. Но в данном случае радиатор разделен на две круглые секции, каждая из которых продувается вентилятором 120 мм с синей подсветкой со скоростью вращения 2300 об/мин.
Zalman ZM-2HC2
Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения жесткого диска. Примечательно, что в конструкции используется одиннадцать тепловых трубок.
Zalman ZM-SF140
Этот корпусный вентилятор 140 мм имеет необычную форму. Корпус отсутствует, крепление производится через крестовину со встроенной RGB-подсветкой.
ZAWARD ZCJ003
Данный процессорный кулер имеет необычную трапециевидную форму радиатора, внутри которого, в углублении, размещен вентилятор 58 мм со скоростью вращения 3600 об/мин.
ZEROtherm BTF95 Fanless
Этот радиатор предназначен для пассивного охлаждения процессора. Радиатор имеет форму бабочки и яркий цвет чистой меди.
ZEROtherm GX710
Данный кулер для видеокарты имеет необычный веерообразный медный радиатор, обдуваемый радиальным вентилятором 60 мм со скоростью вращения 1600 об/мин.
ZEROtherm HC92 Cu 8800
Этот кулер для видеокарты имеет необычный медный радиатор. Вентилятор 92 мм с синей подсветкой вращается со скоростью 3300 об/мин.
На этом цикл статей окончен. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.
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