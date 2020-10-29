Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Для тех, кто не читал предыдущие части - первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая.

реклама

Это седьмая и последняя часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Покупатели всегда стремятся купить красивый кулер, чтобы он радовал владельца и привлекал внимание гостей.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Titan TTC-NC55TZ(RB)

Данный процессорный кулер имеет необычную компоновку. Две секции радиатора, пронизанные пятью тепловыми трубками, противопоставлены друг другу под прямым углом.

реклама

Titan TTC-SC03

реклама

Данный вентилятор 60 мм со скоростью вращения 4400 об/мин предназначен для охлаждения видеокарты. Вентилятор перемещается по салазкам, так что его можно смещать вдоль платы видеокарты.

реклама

Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)

Данный процессорный кулер привлекает взгляд в первую очередь тем, что пластины радиатора вырезаны в форме бабочки.

Warm Tek Baby Hedgehog

Этот необычный радиатор представляет собой никелированного «ежа», и рассчитан на работу в пассивном режиме.

Warm Tek Blonde Hedgehog C120

Данный радиатор для процессора может работать как в пассивном режиме, так и с вентилятором. Сотни медных игл не напаяны на основание, а плотно прижаты друг к другу и ровно срезаны.

Warm Tek Pangolin C1-6

Данный радиатор для процессора имеет очень необычное строение, и целиком похож на раскрытую книгу, у которой страницы сделаны из медных пластин.

Xigmatek AIO-S80DP

Данный процессорный кулер представляет собой необычную компактную систему жидкостного охлаждения, причем без использования шлангов.

Xigmatek Colosseum SM128164

Данный процессорный кулер имеет очень необычный радиатор с пятью тепловыми трубками, собранный из овальных пластин с зазубренными краями. Внутри радиатора спрятан вентилятор 120 мм с голубой подсветкой, вращающийся со скоростью 2200 об/мин.

Xigmatek Dragoon-N422

Данный радиатор предназначен для охлаждения одного модуля памяти. Одна тепловая трубка соединяет две секции радиатора.

Zalman CNPS5700D-Cu

Данный процессорный кулер имеет необычный кожух для захвата воздуха и направления его на вентилятор 80 мм, вращающийся со скоростью вращения 3100 об/мин.

Zalman CNPS9500 LED

Очень красивый процессорный кулер с медным веерообразным радиатором. С одной стороны радиатора, в углублении, расположен вентилятор 92 мм с синей подсветкой, вращающийся со скоростью 2600 об/мин

Zalman CNPS9900 LED

Еще один красивый процессорный кулер, выполненный из чистой меди. Двухсекционный радиатор выполнен в форме цветка.

Zalman FX100

Этот кубический радиатор с десятью тепловыми трубками предназначен для пассивного охлаждения процессора.

Zalman Reserator 3 Max Dual

Эта система жидкостного охлаждения имеет очень необычную форму радиатора. Обычно радиаторы имеют прямоугольную форму. Но в данном случае радиатор разделен на две круглые секции, каждая из которых продувается вентилятором 120 мм с синей подсветкой со скоростью вращения 2300 об/мин.

Zalman ZM-2HC2

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения жесткого диска. Примечательно, что в конструкции используется одиннадцать тепловых трубок.

Zalman ZM-SF140

Этот корпусный вентилятор 140 мм имеет необычную форму. Корпус отсутствует, крепление производится через крестовину со встроенной RGB-подсветкой.

ZAWARD ZCJ003

Данный процессорный кулер имеет необычную трапециевидную форму радиатора, внутри которого, в углублении, размещен вентилятор 58 мм со скоростью вращения 3600 об/мин.

ZEROtherm BTF95 Fanless

Этот радиатор предназначен для пассивного охлаждения процессора. Радиатор имеет форму бабочки и яркий цвет чистой меди.

ZEROtherm GX710

Данный кулер для видеокарты имеет необычный веерообразный медный радиатор, обдуваемый радиальным вентилятором 60 мм со скоростью вращения 1600 об/мин.

ZEROtherm HC92 Cu 8800

Этот кулер для видеокарты имеет необычный медный радиатор. Вентилятор 92 мм с синей подсветкой вращается со скоростью 3300 об/мин.





На этом цикл статей окончен. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.