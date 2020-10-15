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Часть первая

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Это вторая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Создание кулера это всегда борьба дизайнеров с инженерами, борьба красоты и эффективности.

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Alseye Water Max 80 Dfg

С первого взгляда на фото можно подумать, что это огромная четырехсекционная система жидкостного охлаждения. Да, на радиаторе установлено четыре вентилятора, но они маленькие – всего 80 мм, со скоростью вращения 1500 об/мин.

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Alseye Wind Cube LP

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Очень необычный процессорный кулер. Двухсекционный радиатор имеет шесть тепловых трубок. Между секциями радиатора размещены шесть вентиляторов 60 мм со скоростью вращения 3000 об/мин.

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Antazone AS-C1000

Этот процессорный кулер имеет необычный дизайн. Радиатор с тремя тепловыми трубками из полированных медных пластин закрыт цилиндрическим пластиковым кожухом.

Antazone AS-D1000

Этот радиатор предназначен для пассивного охлаждения жесткого диска. Выглядит необычно.

Antazone AS-N1000

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения чипсета. Две S-образные тепловые трубки соединяют основание и круглый радиатор.

Antazone AS-N2000

Данный радиатор предназначен для охлаждения чипсета. Он имеет очень необычную форму – 20 медных пластин насажены на одну тепловую трубку. Внешне напоминает стопку пластин внутри жесткого диска.

Antazone AS-V1000

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения видеокарты.

Arctic Accelero S3

Радиатор для видеокарты. Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения видеокарты и выглядит очень необычно, на данный момент никто из производителей видеокарт не устанавливает такие большие радиаторы для своих пассивно охлаждаемых видеокарт.

Arctic Accelero Twin Turbo 6990

Кулер для видеокарты. Имеет очень необычный вид, поскольку предназначен только для одной видеокарты – двухчиповой Radeon 6990. Кулер имеет 10 тепловых трубок, по пять на каждый чип. При этом вся конструкция размещена на едином алюминиевом радиаторе.

Arctic Accelero X1

Кулер для видеокарты. Имеет необычную форму. За охлаждение отвечает радиальный вентилятор, вращающаяся со скоростью 2000 оборотов в минуту.

Arctic Accelero Xtreme III

Кулер для видеокарты. Современные видеокарты уже имеют подобную заводскую систему охлаждения, но на момент выхода большинство видеокарт имели в качестве охлаждения одну турбину, и в сравнении с ними данный кулер выглядел очень необычно.

Arctic Freezer 4

Кулер для процессора. Вентилятор имеет необычную форму – он без корпуса, и крепится только на двух точках. Вентилятор с диаметром 120 мм вращается со скоростью 2200 оборотов в минуту.

Arctic Freezer 64 LP

Необычный кулер для процессора. Радиатор пронизан тремя тепловыми трубками, и продувается двумя вентиляторами диаметром 60 мм, вращающимися со скоростью 3000 оборотов в минуту.

ASUS Arctic Square

Это кулер для процессора. Кулер башенного типа, внутри радиатора размещен 92 мм вентилятор, со скоростью вращения 2530 об/мин, и имеющий синюю подсветку.

ASUS Lion Square

Этот необычный кулер для процессора имеет четыре тепловые трубки. Спрятанный внутрь 92 мм вентилятор с синей подсветкой вращается со скоростью 2300 об/мин, при этом заявлен очень низкий уровень шума в 18 децибел.

ASUS Royal Knight

Это необычный и красивый процессорный кулер. Радиатор имеет чистый медный цвет, и выполнен в форме крыльев. Вентилятор 120 мм с белой подсветкой продувает воздух через шесть тепловых трубок.





На этом вторая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.