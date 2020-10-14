Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - AeroCool, Akasa, Alpenfoehn. Часть 1
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Дизайн компьютерных кулеров сейчас устоялся, и необычные формы используются очень редко. Это либо круглый/прямоугольный брусок алюминия с ребрами, накрытый одним вентилятором, либо прямоугольный радиатор с 1-2 секциями и с 1-3 вентиляторами, пронизанный тепловыми трубками, либо замкнутая система жидкостного охлаждения с разного размера радиаторами на 1 - 4 вентилятора. Во всех случаях вентиляторы могут иметь подсветку, или не иметь.
Но производители систем охлаждения периодически стараются придумать что-то новое, экзотическое, с необычным дизайном. Сегодня мы начнем знакомиться с причудливыми и нестандартными кулерами, которые выпускались серийно, и которые можно купить в магазине.
Все кулеры упорядочены в алфавитном порядке.
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AeroCool Centaurus III
Это вентилятор для корпуса. Диаметр 80 мм. Имеет синюю подсветку, а также необычный синий полупрозрачный корпус.
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AeroCool DoublePower
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Кулер для видеокарты. Имеет две тепловые трубки. Радиатор имеет необычную форму в виде цветка.
AeroCool HT-102
Кулер для процессора. Имеет три тепловые трубки. Радиатор имеет необычный медный цвет и прозрачный голубой кожух, который светится в ультрафиолете.
AeroCool Mirage 5
Этот процессорный кулер имеет радиатор в форме цилиндра и напоминает стакан для жидкого азота. Радиатор представляет собой набор колец, насаженных на шесть тепловых трубок. Внутри размещен вентилятор 60 мм радиального типа со скоростью вращения 3000 об/мин.
AeroCool PC AirCon
Комплект вентиляторов для корпуса. В современное время редко можно встретить такие устройства в компьютерах. Вся конструкция вставляется в PCI слот. Один 70-мм вентилятор дует вниз, а еще 70-мм радиальный вентилятор засасывает воздух в корпусе, и выталкивает наружу через заднюю панель.
AeroCool SilverWind
Кулер для процессора. Имеет две тепловые трубки и две секции радиаторов. Радиаторы выполнены в необычной манере - двумя полукругами. Вентилятор дует вниз на процессор и в стороны.
AeroCool VM-103
Кулер для видеокарты. Имеет медный радиатор и две тепловые трубки. Радиатор имеет пластины необычной формы, напоминающие символ летучей мыши Бэтмена.
Aigo Talon Cooler
Этот процессорный кулер выделяется бескорпусным вентилятором 120 мм с необычной формой, внешне напоминает цветок.
Akasa AK-CC064
Это кулер для процессора. Медное основание имеет пустоты, через которые засасывает воздух 75 мм радиальный вентилятор, вращающаяся со скоростью 5000 об/мин.
Akasa AK-SB-RD
Это корпусный вентилятор с необычной формой и с красным цветом. Радиальный вентилятор, вращающаяся со скоростью 2000 оборотов в минуту, выталкивает воздух через слот для PCI.
Akasa AK-VC01-CC
Это необычный кулер для видеокарты. Радиатор имеет форму веера. 70 мм вентилятор вращается со скоростью 3200 об/мин.
Akasa Revo (AK-925)
Данный процессорный кулер имеет необычную компоновку. Радиатор полностью выполнен из алюминия и заполнен хладагентом.
Alpenfoehn Gletscherspalte
Это необычный кулер для процессора. Радиатор имеет шесть тепловых трубок, четыре в верхней секции и две в нижней. Между радиаторами размещен вентилятор 120 мм со скоростью вращения 1500 оборотов в минуту.
Alpenfoehn Rodler
Это радиатор для пассивного охлаждения жесткого диска. Имеет четыре тепловых трубки. Внутрь этой конструкции можно вставить накопитель формата 2,5 дюйма, а по внешним габаритам, получается устройство формата 3,5 дюйма.
Alpenfoehn Otzi
Это необычный и красивый радиатор для чипсета. Имеет натуральный цвет меди, радиатор пронизан двумя тепловыми трубками.
Alphacool Eisball Digital RGB Plexi
Это расширительный бачок для контура жидкостного охлаждения. Он имеет необычную шарообразную форму, разноцветную подсветку с блестками, и похож на снежный стеклянный шар.
На этом первая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.
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