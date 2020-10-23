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Часть первая, вторая, третья, четвертая

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Это пятая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Еще одним не маловажным параметром кулера является его обслуживаемость. Мало кто хочет покупать одноразовые кулеры.

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Nexus WaveAir

Этот корпусный вентилятор 80 мм имеет необычную форму. Он ориентирован так же как обычные вентиляторы на задней стенке корпуса, но при этом выводит воздух через специальный кожух в окно для слота PCI.

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Noctua Fanless CPU Cooler

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Данный радиатор для процессора предназначен для пассивного охлаждения. Общая масса 1500 г, толщина каждой алюминиевой пластины 1,5 мм.

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Nofan CR-80EH

Этот пассивный процессорный радиатор имеет очень необычную форму корзины. Вес составляет 300 г. Тепловая трубка всего одна, она припаяна к основанию в форме кольца. К тепловой трубке припаяны спицы, служащие теплоотводом.

Nofan CR-100A

Это еще один пассивный кулер большого размера, выполненный в форме корзины со спицами. Еще он внешне напоминает беличью клетку для бега. Габаритные размеры 226 х 132 мм.

Revoltec VGA-COOLER GRAPHIC FREEZER

Этот необычный кулер для видеокарты имеет вид веера. Внутри радиатора установлен вентилятор 60 мм вращающийся со скоростью 2700 об/мин.

Scythe Grand Kama Cross 3

Этот процессорный кулер имеет необычный алюминиевый радиатор, как бы надломанный. Вентилятор 140 мм вращается со скоростью 1300 об/мин.

Scythe Orochi

Этот процессорный кулер поражает размерами радиатора, а также наличием десяти тепловых трубок. Радиатор продувается вентилятором 140 мм с крайне низкой скоростью вращения 500 об/мин.

Scythe Susanoo

Данный процессорный кулер выделяется необычной площадкой радиатора, на которой размещены четыре вентилятора 100 мм. Вероятно, логичнее было разместить там один вентилятор 200 мм.

Silentmaxx Bigblock

Это очень необычный процессорный кулер. Огромный радиатор (210 x 135 x 160 мм) пронизывают десять тепловых трубок.

Silentmaxx Twinblock

Это очень необычный пассивный радиатор для процессора. Имеет десять тепловых трубок и две секции радиаторов.

SilverStone NT01-E

Это радиатор для видеокарты. Он может работать как в пассивном режиме, так и с установленными двумя вентиляторами.

Speeze EE510-1U

Это необычный радиатор для процессора, состоящий из медных пластин диаметром 90 мм. Похож на стопку блинов.

Spire Swirl III

Данный процессорный кулер имеет необычный цилиндрический радиатор с тремя тепловыми трубками. Внутри радиатора размещена радиальный вентилятор 60 мм с синей подсветкой.

vandenhooven Passive intel i7 CPU cooler heatsink organic workstation

Это очень необычное и прямо-таки революционное устройство для пассивного охлаждения процессора. Основание выполнено из сплава меди, бронзы и алюминия. На основании закреплены четыре массива из сплавленных между собой сфер различного диаметра.

Thermaltake Beetle (CL-P0086)

Данный процессорный кулер необычен своим внешним видом. Как следует из названия, радиатор и корпус выполнены в виде жука. Вентилятор 92 мм вращается со скоростью 4300 об/мин, и имеет RGB подсветку.

Thermaltake BigTyp VP

Данный процессорный кулер башенного типа с шестью тепловыми трубками интересен тем, что имеет второй вентилятор 120 мм, для обдува памяти.

На этом пятая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.