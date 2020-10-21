Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
Это четвертая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Охлаждение должно быть не только красивым и эффективным, но еще и издавать мало шума.
реклама
Это четвертая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Охлаждение должно быть не только красивым и эффективным, но еще и издавать мало шума.
Evercool VC-F117
Этот кулер для видеокарты напоминает самолет. Размещенный внутри 60 мм вентилятор с красной подсветкой вращается со скоростью 3500 об/мин.
реклама
Floston V6
реклама
Этот радиатор для пассивного охлаждения процессора имеет шесть тепловых трубок, и напоминает двигатель внутреннего сгорания.
реклама
Floston CYCLONE
Этот необычный процессорный кулер имеет четыре медные тепловые трубки, и медный радиатор, выполненный в виде свода.
Foxconn NBT-CMAK81H-C
Этот необычного вида процессорный кулер имеет радиатор с тремя тепловыми трубками, охлаждаемый 70 мм вентилятором со скоростью вращения 3200 об/мин.
Gigabyte G-Power II Pro
Данный процессорный кулер имеет пять тепловых трубок, а верхняя часть радиатора с вентилятором имеет наклон 45 градусов к плоскости процессора.
Gigabyte GH-PCU21-VG 3D Cooler-Pro
Этот необычный процессорный кулер имеет в центре радиатора турбину 80 мм с синей подсветкой, вращающуюся со скоростью 4000 об/мин.
GlacialTech Polaris 7110
Этот необычный кулер для процессора состоит из медного радиатора и турбины 75 мм, вращающейся со скоростью 5000 об/мин.
GlacialTech Turbine 4500
Данный процессорный кулер имеет необычную круглую форму алюминиевого радиатора. Два вентилятора 80 мм работают со скоростью 1900 об/мин.
GlacialTech Limba 2000 Pro
Этот необычный процессорный кулер имеет два вентилятора 80 мм с белой подсветкой, вращающихся со скоростью 3200 об/мин, которые наклонены друг к другу.
Gigabyte GH-PCU22-VG 3D Rocket Cooler-Pro
Этот кулер для процессора содержит внутри радиатора турбину 92 мм, вращающуюся со скоростью 4000 об/мин. На радиаторе размещена голубая подсветка, на снаружи цилиндрического радиатора закреплена декоративная пластиковая накладка, которая делает кулер похожим на ракету.
Ice Hammer IH-100NB
Этот красивый кулер для чипсета из чистой меди можно использовать пассивно, либо установить 40 мм вентилятор.
Ice Hammer IH-600V
Этот красивый кулер для видеокарты имеет медный радиатор в форме веера. Вентилятор 70 мм вращается со скоростью 3200 об/мин.
In Win MARS-FAN BL/RED
Этот необычный корпусный кулер имеет выносную ногу с двумя шарнирами, что позволяет развернуть воздушный поток абсолютно в любую сторону.
Jetart VC3600
Этот кулер для видеокарты имеет необычный прозрачный пластиковый кожух на турбине 45 мм, вращающейся со скоростью 2700 об/мин.
MonsterLabo The Heart
Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения. Он предназначен для одновременного отвода тепла и от процессора, и от видеокарты. Габариты 200х185х265 мм, а вес составляет три килограмма. Радиатор пронизывают двенадцать тепловых трубок, по шесть на процессор и видеокарту.
Nexus FLC-3000 R2
Данный процессорный кулер имеет необычный наклонный радиатор с четырьмя тепловыми трубками, в котором сделано углубление для вентилятора 92 мм. Напоминает детскую люльку.
Nexus VCT-9000
Этот процессорный кулер имеет необычный радиатор с пятью тепловыми трубками, а вентилятор 120 мм с синей подсветкой имеет наклон в 45 градусов к плоскости процессора.
На этом четвертая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила