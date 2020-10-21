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Часть первая, вторая, третья.

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Это четвертая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Охлаждение должно быть не только красивым и эффективным, но еще и издавать мало шума.

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Evercool VC-F117

Этот кулер для видеокарты напоминает самолет. Размещенный внутри 60 мм вентилятор с красной подсветкой вращается со скоростью 3500 об/мин.

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Floston V6

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Этот радиатор для пассивного охлаждения процессора имеет шесть тепловых трубок, и напоминает двигатель внутреннего сгорания.

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Floston CYCLONE

Этот необычный процессорный кулер имеет четыре медные тепловые трубки, и медный радиатор, выполненный в виде свода.

Foxconn NBT-CMAK81H-C

Этот необычного вида процессорный кулер имеет радиатор с тремя тепловыми трубками, охлаждаемый 70 мм вентилятором со скоростью вращения 3200 об/мин.

Gigabyte G-Power II Pro

Данный процессорный кулер имеет пять тепловых трубок, а верхняя часть радиатора с вентилятором имеет наклон 45 градусов к плоскости процессора.

Gigabyte GH-PCU21-VG 3D Cooler-Pro

Этот необычный процессорный кулер имеет в центре радиатора турбину 80 мм с синей подсветкой, вращающуюся со скоростью 4000 об/мин.

GlacialTech Polaris 7110

Этот необычный кулер для процессора состоит из медного радиатора и турбины 75 мм, вращающейся со скоростью 5000 об/мин.

GlacialTech Turbine 4500

Данный процессорный кулер имеет необычную круглую форму алюминиевого радиатора. Два вентилятора 80 мм работают со скоростью 1900 об/мин.

GlacialTech Limba 2000 Pro

Этот необычный процессорный кулер имеет два вентилятора 80 мм с белой подсветкой, вращающихся со скоростью 3200 об/мин, которые наклонены друг к другу.

Gigabyte GH-PCU22-VG 3D Rocket Cooler-Pro

Этот кулер для процессора содержит внутри радиатора турбину 92 мм, вращающуюся со скоростью 4000 об/мин. На радиаторе размещена голубая подсветка, на снаружи цилиндрического радиатора закреплена декоративная пластиковая накладка, которая делает кулер похожим на ракету.

Ice Hammer IH-100NB

Этот красивый кулер для чипсета из чистой меди можно использовать пассивно, либо установить 40 мм вентилятор.

Ice Hammer IH-600V

Этот красивый кулер для видеокарты имеет медный радиатор в форме веера. Вентилятор 70 мм вращается со скоростью 3200 об/мин.

In Win MARS-FAN BL/RED

Этот необычный корпусный кулер имеет выносную ногу с двумя шарнирами, что позволяет развернуть воздушный поток абсолютно в любую сторону.

Jetart VC3600

Этот кулер для видеокарты имеет необычный прозрачный пластиковый кожух на турбине 45 мм, вращающейся со скоростью 2700 об/мин.

MonsterLabo The Heart

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения. Он предназначен для одновременного отвода тепла и от процессора, и от видеокарты. Габариты 200х185х265 мм, а вес составляет три килограмма. Радиатор пронизывают двенадцать тепловых трубок, по шесть на процессор и видеокарту.

Nexus FLC-3000 R2

Данный процессорный кулер имеет необычный наклонный радиатор с четырьмя тепловыми трубками, в котором сделано углубление для вентилятора 92 мм. Напоминает детскую люльку.

Nexus VCT-9000

Этот процессорный кулер имеет необычный радиатор с пятью тепловыми трубками, а вентилятор 120 мм с синей подсветкой имеет наклон в 45 градусов к плоскости процессора.

На этом четвертая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.