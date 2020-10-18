Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Часть первая, вторая.

реклама

Это третья часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Часто гениальные конструкторские решения не завоевывают рынок ввиду своей дороговизны.

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

ASUS Silent Knight II

Это необычный двухсекционный процессорный кулер. Радиатор имеет цвет чистой меди и напоминает два цветка. Внутренний вентилятор 92 мм с синей подсветкой продувает воздух через шесть тепловых трубок.

реклама

ASUS Silent Square EVO

реклама

Этот необычный кулер для процессора имеет пять тепловых трубок. Спрятанный внутрь 92 мм вентилятор с синей подсветкой вращается со скоростью 2300 об/мин.

реклама

ASUS Star Ice Blue

Этот процессорный кулер имеет необычную форму бочонка, причем корпус светится в ультрафиолете. 80 мм вентилятор крутится со скоростью 4500 об/мин.

ASUS Triton 78

Это компьютерный кулер башенного типа. Четыре тепловые трубки продуваются 120 мм вентилятором с синей подсветкой со скоростью вращения 1300 оборотов в минуту.

AURAS Conditioner (GTO-990)

Данный процессорный кулер представляет собой необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Этот кулер был настоящей диковинкой на момент выхода, когда системы жидкостного охлаждения были редкостью.

AVC ZGH703X001

Этот кулер для процессора имеет необычный глухой прямоугольный кожух, который продувается вентилятором 92 мм.

be quiet! Polar-freezer

Этот радиатор для пассивного охлаждения видеокарты имеет две тепловые трубки и накрывает плату с двух сторон.

Connectland CEK-07-610B

Этот процессорный кулер имеет очень необычное строение. Радиатор имеет треугольное сечение. На каждой из трех плоскостей радиатора размещен вентилятор, который дует в сторону центральной оси радитатора.

Cooler Tech CT-HP-FC

Этот процессорный кулер имеет медные ребра радиатора овальной формы, пронизанные четырьмя тепловыми трубками. Кулер 70 мм вращается со скоростью 2800 об/мин.

CoolerBoss CAH-409-02

Этот процессорный кулер имеет два вентилятора 92 мм, две секции радиатора из чистой меди, четыре тепловые трубки. Причем секции размещены друг относительно друга под углом 90 градусов.

Corsair CMXAF1

Эта необычная система охлаждения предназначена для памяти. В едином корпусе установлены три 40 мм вентилятора. Сейчас такие системы редко можно встретить в продаже.

Corsair CMXAF2

Это еще одна система охлаждения памяти содержит два 60 мм вентилятора.

Corsair H5 SF

Этот необычный процессорный кулер представляет собой компактную систему жидкостного охлаждения, в которой радиатор продувается турбиной.

Deepcool Memo 7

Этот необычный кулер для одного модуля памяти имеет турбину 65 мм со скоростью вращения 2000 об/мин.

Deepcool MF120

Этот корпусный вентилятор имеет интересную систему крепления из алюминиевых пластин, и е имеет привычного корпуса вокруг крыльчатки.

Deepcool Shark

Этот необычный кулер для видеокарты, как можно понять из названия, имеет корпус, напоминающий акулу. Внутри размещен вентилятор 60 мм со скоростью вращения 2500 об/мин.

Deepcool V4000

Этот кулер для видеокарты имеет медный радиатор, четыре медные тепловые трубки, два 80 мм вентилятора с синей подсветкой.

Deepcool XFAN 5

Это необычный корпусный вентилятор синего цвета для PCI слота. Радиальный вентилятор 60 мм вращается со скоростью 2500 об/мин.

Deepcool NBRIDGE 9

Этот необычный радиатор в форме цилиндра предназначен для охлаждения чипсета и содержит в себе две тепловые трубки.

Evercool HD-SC

Этот необычный кулер предназначен для охлаждения жесткого диска. Оранжевый 80 мм вентилятор работает со скоростью 2200 об/мин.





На этом третья часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.