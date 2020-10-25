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Часть первая, вторая, третья, четвертая, пятая

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Это шестая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Эксперименты с дизайном кулеров вызваны тягой производителей найти новое, более эффективное средство охлаждения горячих микросхем.

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Thermaltake Dragon Orb 3

Данный процессорный кулер имеет необычную цилиндрическую форму. Размещенный внутри радиатора вентилятор 60 мм вращается с огромной скоростью 7000 об/мин.

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Thermaltake DuOrb

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С первого взгляда на этот процессорный кулер становится понятно, что это не обычное инженерное решение. Шесть тепловых трубок пронизывают два свода из медных пластин.

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Thermaltake Engine 27

Это очень необычный процессорный кулер турбинного типа. Вентилятор 60 мм полностью выполнен из алюминия, и вращается со скоростью 2500 об/мин.

Thermaltake Fanless 103 (CL-P0019)

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения процессора. Одна секция радиатора имеет необычное расположение торцом к плоскости другой секции радиатора.

Thermaltake Fanless 330

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения видеокарты. Секции радиатора пронизаны четырьмя тепловыми трубками и располагаются с обеих сторон платы.

Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack

Данный процессорный кулер имеет красивый вид чистой меди. В комплекте идут три вентилятора 92 мм. Один дует на процессор сквозь ребра радиатора с шестью тепловыми трубками, а два других обдувают околосокетное пространство.

Thermaltake Polo 735 (A2144)

Данный процессорный кулер с медным радиатором примечателен тем, что имеет трехлопастной вентилятор 80 мм со скоростью вращения 5500 об/мин. Встретить вентилятор с тремя лопастями большая редкость.

Thermaltake Sonic Tower

Этот радиатор с тремя тепловыми трубками предназначен для пассивного охлаждения процессора. И крепление к нему вентиляторов не предусмотрено.

Thermaltake Sorb

Данный кулер для видеокарты имеет необычны S-образный радиатор с двумя тепловыми трубками. Вентилятор 80 мм с синей подсветкой вращается со скоростью 2500 об/мин.

Thermaltake SpinQ

Этот процессорный кулер имеет необычный цилиндрический радиатор с шестью тепловыми трубками, наклоненный под прямым углом к плоскости процессора. Внутри радиатора размещена радиальный вентилятор 80 мм вращающаяся со скоростью 1600 об/мин.

Thermaltake SpinQ VT

Этот необычный процессорный кулер имеет цилиндрический радиатор, у которого края пластин имеют выступы, образующие лесенку. Внутри радиатора размещен вентилятор 80 мм турбинного типа со скоростью вращения 1600 об/мин.

Thermaltake Tower 112 (CL-P0024)

Данный процессорный кулер привлекает взгляд тем, что целиком выполнен из меди. Может работать в пассивном режиме без вентилятора.

Thermaltake V1

Данный процессорный кулер имеет необычный двухсекционный V-образный медный радиатор, с четырьмя медными тепловыми трубками. Между секциями радиатора размещен вентилятор 120 мм со скоростью вращения 2000 об/мин.

Thermaltake V1R

Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения одного модуля памяти. Одна медная тепловая трубка отводит тепло от модуля памяти на медный веерообразный радиатор.

Titan TTC-005

Данный корпусный кулер имеет необычный вид. Это радиальный вентилятор, которая забирает воздух из корпуса, и выбрасывает чего через два слота PCI.

Titan TTC-CSC31TZ

Данный кулер для чипсета имеет необычную цилиндрическую форму радиатора. Внутри радиатора размещен 50 мм вентилятор со скоростью вращения 5000 об/мин.

Titan TTC-MS4AB

Данный процессорный кулер имеет необычную конструкцию. Внутри целого бруска алюминия с ребрами размещен вентилятор 60 мм, вращающийся со скоростью 5000 об/мин.

На этом шестая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.