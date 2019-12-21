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Анонсирована новая MMO action RPG - Magic Legends

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Perfect World Entertainment and Cryptic Studios официально анонсировали Magic: Legends - захватывающую MMO action RPG, в основе которой лежит игра Magic: The Gathering. Как говорится в пресс-релизе, поклонники получат шанс погрузиться в знаменитую вымышленную вселенную в качестве мощного, владеющего заклинаниями мага. Юн им, представитель Perfect World Entertainment, сказал: "Мы сами являемся огромными поклонниками этой игры, и с радостью будем работать с Wizards of the Coast. Благодаря наполненным, интересным локациям и уникальной модели магических заклинаний эта игра создает отличную основу для MMO action RPG, превращаясь в фэнтезийное приключение, которое игроки будут исследовать много лет." Юджин Эванс, вице-президент Wizards of the Coast по развитию бизнеса, добавил:: "Мы продолжаем расширять вселенную Magic: The Gathering, принося нашим страстным поклонникам уникальные, захватывающие магические впечатления на своих любимых развлекательных платформах. Игра погружает поклонников в волшебную атмосферу, по которой уже скоро выйдет мультсериал Netflix." Разработка этой MMO action RPG является продолжением лицензионного партнерства между Wizards of the Coast и Cryptic Studios после успеха Neverwinter, всеми признанной MMO-игры, основанной на настольной игре Dungeons & Dragons.

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