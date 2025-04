Компания AAEON представила самый маленький мини-ПК UP 710S Edge с процессорами Intel N серии и расширенными интерфейсами для промышленной автоматизации

Компания AAEON анонсировала новый мини-ПК UP 710S Edge, который стал самым компактным устройством в линейке продуктов с процессорами Intel N серии. При размерах всего 92×77×38 мм этот компьютер предназначен для модернизации систем промышленной автоматизации и предлагает необычайно широкие возможности для своего класса.

Устройство доступно в различных конфигурациях с процессорами Intel N серии (ранее известными как Alder Lake-N). Главной особенностью новинки стало наличие 8-битного GPIO-интерфейса с опциональной поддержкой SPI, I2C и PWM, что впервые появилось в этой линейке продуктов. Кроме того, UP 710S Edge получил COM-порт с поддержкой RS-232/422/485 и слот M.2 2230 E-Key для беспроводных модулей.

В комплекте интерфейсов также присутствуют три USB Type-A 3.2 Gen 2, гигабитный Ethernet и выход HDMI. Что касается операционных систем, пользователи могут выбирать между Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC, Ubuntu 22.04.4+ LTS и Yocto 4.0, что делает устройство универсальным решением для разных задач.

Старший менеджер по продукции UP Айрин Лин отметила, что UP 710S Edge представляет собой экономичное и многофункциональное решение для разработчиков систем автоматизации. По её словам, добавление дополнительных интерфейсов и опциональных функций SPI, I2C и PWM вместо стандартного GPIO даёт клиентам максимальную гибкость и обеспечивает лучшую ценность за свои деньги.

Ценовая информация и возможность заказа уже доступны через онлайн-форму на сайте AAEON. В ближайшие дни устройство появится в продаже в UP Shop.