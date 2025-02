Monolith Productions была известной студией, основанной в 1994 году, которая выпустила ряд популярных игр, таких как F.E.A.R., Condemned и Middle-earth: Shadow of Mordor/War.

Warner Bros. Games решила закрыть три студии - Monolith Productions, Player First Games и WB Games San Diego.

Monolith Productions, основанная в 1994 году, является самым известным разработчиком из этих трех. Они выпустили ряд успешных игр, включая Shogo: Mobile Armor Division, No One Lives Forever, Tron 2.0, F.E.A.R., Condemned и Middle-earth: Shadow of Mordor/War. Warner Bros. Games прокомментировала это решение, заявив, что они вынуждены принять сложные решения, чтобы перестроить свои студии разработки и сделать инвестиции в более успешные проекты. Руководство студии было недавно заменено и, вероятно, новое руководство приняло решение сократить потери компании.