Сиквел популярной free-to-play hack 'n' slash action RPG теперь выйдет 6 декабря, а не 15 ноября, как было объявлено ранее на Gamescom 2024

Компания Grinding Gear Games объявила о задержке даты раннего доступа к игре Path of Exile 2. Вместо запланированной на 15 ноября даты, сиквел популярной free-to-play hack 'n' slash action RPG выйдет 6 декабря. Директор игры Джонатан Роджерс объяснил, что задержка связана с недоработками на стороне сервера. Компания обещала, что микротранзакции будут работать как в Path of Exile 1, так и в Path of Exile 2, для чего было необходимо интегрировать системы учетных записей и обеспечить их обратную совместимость с уже существующими данными. Очистка и перенос старых баз данных столкнулась с некоторыми сложностями, такими как возникновение дублированных учетных записей или электронных адресов. Компания намерена качественно реализовать обещанные функции и гарантировать стабильную работу серверов.