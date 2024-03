Игроки окажутся в роли Эмили Хардвуд и Эдварда Карнби, которых сыграли Джоди Комер и Дэвид Харбор.

THQ Nordic и Pieces Interactive выпустили игру Alone in the Dark, которая верна традициям оригинальной игры. Игроки возьмут на себя роль Эмили Хардвуд и Эдварда Карнби, которых сыграли Джоди Комер и Дэвид Харбор. Они должны решить задачу об исчезновении дяди Эмили в поместье Дерсето, вместе распутывая тайны, связанные с мрачным прошлым поместья. Игрокам придется решать головоломки и сталкиваться с ужасными существами, чтобы раскрыть правду.

реклама

Для создания атмосферы Alone in the Dark, разработчикам предложили побывать в реальном доме с привидениями, который отражал все ужасы игры. Они использовали GoPro и камеры видеонаблюдения, чтобы запечатлеть ужасные моменты игры. Игра Alone in the Dark, разработанная компанией Pieces Interactive и изданная THQ Nordic, уже доступна для покупки. Игра доступна на PC, Xbox Series S/X и PlayStation 5. Цифровое делюкс-издание игры включает в себя базовую игру, набор костюмов Derceto 1992, фильтры Vintage Horror Filter Pack и режим режиссерских комментариев. В комплект на PC также входит официальный саундтрек и цифровой артбук.