Эта антология содержит семь игр серии Fallout и будет доступна с 11 апреля

Компания Bethesda объявила о выпуске антологии Fallout S.P.E.C.I.A.L. Эта антология содержит семь игр серии Fallout и будет доступна с 11 апреля. Внутри антологии также имеются коллекционные карточки, вдохновлённые картами перков из игры Fallout 76.

Каждая карточка содержит код для скачивания одной из семи игр серии Fallout на ПК. Среди игр, включенных в антологию, находятся Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas - Ultimate Edition, Fallout 4: Game of the Year Edition и Fallout 76.

Заказать антологию можно уже сейчас. Антология представляет собой миниатюрную бомбу, где каждая карточка хранится внутри. Упаковка разобранной бомбы сопровождается звуком взрыва. Карточки отображают основные навыки главного персонажа Vault Boy, отражающие различные характеристики, включая силу и удачу.