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Распродажа в рамках «Чёрной пятницы» подошла к концу, но сезон больших скидок в магазине Supercdk продолжается. Площадка всегда готова предложить постоянным покупателям самые лучшие цены на операционные системы и офисное программное обеспечение, а на этот раз дисконт ещё выгоднее, чем обычно. Начиная с 11 декабря Supercdk приготовил нашим читателям уникальную скидку на 30%, что позволит ощутимо сэкономить, ведь перед Новым годом и без того много дополнительных трат.

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Прежде всего вас может заинтересовать Windows 10 Pro. Перед вами самая популярная операционная система на планете, способная взять на себя заботу о вашем офисе, выполнять задачи по поддержанию успешного бизнеса и превратить компьютер в настоящую игровую станцию. За всё это нужно заплатить всего 15.57 доллара или 1160 рублей. Цена указана с финальной скидкой на 30%.

Высоким спросом пользуется версия Windows 10 Home. Она идеально подходит для построения домашнего пространства и будет отлично себя чувствовать как на самом мощном железе, так и на достаточно старой сборке. В начале 2022 Microsoft выпустил бесплатное обновление для всех компьютеров на Windows 10. Покупатели домашней версии должны помнить, что в этом случае они смогут перейти только на версию Windows 11 Home. Кроме того, важно пройти тест на совместимость процессора, поскольку новая операционная система имеет на этот счёт массу ограничений. Конечная цена Windows 10 Home составляет 13.73 доллара или 1023 рубля.

Сегодня многие покупают компьютер для создания рабочего места или удалённого обучения. Это значит, что требуется не только купить современную операционную систему, но и офисное программное обеспечение. Пожалуй, оптимальным выбором станет Office 2019 Professional Plus. Данная версия включает все необходимые компоненты, а документы, созданные в ней, совместимы как с предыдущими пакетами, так и с более новыми. Купить Office 2019 Professional Plus можно за 44.95 доллара или 3350 рублей.

В случае, если вам действительно нужна и операционная система и офисные программы, то стоит взять пакет, включающий перечисленное выше ПО с дополнительной выгодой. Обратите внимание, за Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus вы заплатите всего 52.65 доллара или 3821 рубль. Таким образом, экономия составит почти 8 долларов, что без всякого сомнения порадует ваш кошелёк.

Для тех, кто не готов ждать бесплатного обновления от Microsoft, доступна Windows 11 Pro. Здесь и сейчас вы получите самую новую версию операционной системы, которая будет поддерживаться как минимум 10 лет. Это значит, что вам не нужно думать об угрозах, безопасности и других сложностях, ну а сама Windows 11 Pro будет становиться только лучше, ведь раз в год запланирован выход большого патча с новыми функциями. В итоге новая Windows 11 Pro стоит всего 20.45 доллара или 1524 рубля.

В некоторых случаях вам понадобиться самая новая версия офисного программного обеспечения. Иногда, Office 2021 Professional Plus требуют на рабочем месте, а иногда студентам нужны новые функции, часть из которых доступна только в данной версии. Стоимость Office 2021 Professional Plus составляет 48.72 доллара или 3630 рублей.

Название продукта Количество ключей Цена в долларах Цена в рублях Код купона Ссылка Windows 10 Pro 1 15.57 1160 OCVIP Ссылка Windows 10 Home 1 13.73 1023 OCVIP Ссылка Office 2019 Professional Plus 1 44.95 3350 OCVIP Ссылка Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 1 52.65 3831 OCVIP Ссылка Windows 11 Pro 1 20.45 15.24 OCVIP Ссылка Office 2021 Professional Plus 1 48.72 36.30 OCVIP Ссылка







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Представители магазина Supercdk отмечают, что после перехода по ссылкам вы увидите немного иную цену. Она предназначена для других покупателей, в то время как наши читатели могут воспользоваться эксклюзивным купоном «OCVIP». Давайте кратко рассмотрим процесс покупки.

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У наших читателей часто возникают вопросы относительно принадлежности указанных выше продуктов к лицензионным. Поясняем: перед вами так называемые ОЕМ-версии, которые получают привязку с материнской плате и продаются абсолютно легально. Они проходят аутентификацию на серверах Microsoft, что позволяет не беспокоиться о правомерности покупки. Важно учитывать, что при желании владелец такого ключа всё же может перенести его на новое железо. Для этого предусмотрена система реактивации, но воспользоваться ей можно только при помощи телефона. Во всём остальном разницы с коробочной операционной системой и указанными выше продуктами нет.