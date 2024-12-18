На прошлой неделе были опубликованы аналитические данные, касающиеся рынка настольной графики. Выяснилось, что NVIDIA контролирует долю до 90%, тогда как только 10% остаётся за AMD. В последние годы красные продолжали снижать поставки, тогда как Intel не только не смогла закрепиться на рынке, но и занимает долю меньше 1%. Возможно, в ближайшее время мы увидим изменения, но пока предпочтения рядовых геймеров очевидны. Многие эксперты делают выводы на основе статистики Steam, а в целом мы видим примерно аналогичные показатели в разных странах мира.

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Почти, ведь Россия находится в не самых обычных условиях. Страна уже почти 3 года справляется с суровыми санкциями, а доступ продукции мировых лидеров официально запрещён. Несмотря на подобные запреты комплектующие, электроника и бытовая техника успешно попадает на российский рынок, хотя без последствий всё это не обходится. Например, из-за особенностей импорта стоимость видеокарт оказывается дороже, чем в Европе. Но даже это не главное, ведь курс рубля демонстрирует низкую стабильность, а в результате стоимость продукции для геймеров становится дороже. Всё это несомненно оказывает влияние на выбор любителей видеоигр, а сегодня мы разберём 9 наиболее популярных графических чипов в Мегамаркете.

Важно сделать уточнение, ведь речь идёт не о видеокартах, а именно о графических чипах. Например, на первом месте находится GeForce RTX 3060, но если изучить список самых популярных моделей видеокарт на этом графическом чипе, то выяснится, что таковых в десятку входит сразу 3 штуки. Учитывайте эту информацию, поскольку она имеет важное значение. Итак, чаще всего российские геймеры покупают GeForce RTX 3060. Как видите, прокачанную модель производства Gigabyte можно купить за 44 тысячи рублей, а всё это говорит о том, что рядовые покупатели всё ещё обращают внимание на бренды. Если вы поищите в том же Мегамаркете другие модели на графическом чипе GeForce RTX 3060, то обнаружите несколько на 6 тысяч рублей дешевле. Вот только пользователи предпочитают именно указанную выше производства Gigabyte. К сожалению, чаще всего выбор в пользу бренда и моделей с массивными системами охлаждение не имеет никакого смысла. Важен именно графический чип, ну а переплата оседает в карманах самых крупных производителей видеокарт на планете. GeForce RTX 3060 всё ещё неплохо справляется с требовательными играми, но мы бы посоветовали обратить внимание на более свежие решения.

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На втором месте по популярности каким-то образом оказалась Radeon RX 6600. Эта видеокарта немного уступает указанной выше GeForce RTX 3060, но в целом тянет все игры в разрешении 1080р. Многое зависит от того, какие настройки качества графики вы выставите, поскольку запуск наиболее требовательных новинок на максималках приведёт к падению фрамрейта ниже 40 кадров в секунду. Radeon RX 6600 представляет собой экономное решение для не самых состоятельных геймеров, но в данном случае всё решают деньги. Если вы обратите внимание на тестирование технологии масштабирования AMD, то убедитесь в том, что жизненный цикл Radeon RX 6600 не завершён, а значит видеокарта стоит своих денег.

На третьем месте оказалась прокачанная GeForce RTX 4070 Ti. Стоит такая видеокарта больше 90 тысяч рублей, ну а это довольно много. Сложно понять, на каком основании указанный выше ресурс проводит ранжирование по популярности. Не исключено, что берётся в расчёт несколько продаж за последние часы, но точных данных на этот счёт нет. Как бы там ни было, но GeForce RTX 4070 Ti обладает приличным запасом производительности и способна легко справиться с любыми играми даже в разрешении 4К. Проблема в том, что требовательные новинки 2024 года принесли много сюрпризов, а в некоторых случаях без включения технологий масштабирования уже не обойтись. Уже через год GeForce RTX 4070 Ti будет рекомендоваться исключительно для запуска игр в 2К, но даже в этом случае она надолго останется актуальной.

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Вынудить вас купить Radeon RX 6500 XT может только острая нехватка денег. Видеокарта не была хорошей даже тогда, когда поступила на рынок. Было это больше двух лет назад, а сегодня Radeon RX 6500 XT кажется сильно устаревшей и не тянет новинки даже в 1080р на высоких настройках графики. Владельцам такой видеокарты придётся снижать графику до низких, ну а 22 тысячи рублей Radeon RX 6500 XT точно не стоит. Всё это оптимистичный сценарий, ведь видеокарта будет работать относительно неплохо только в случае, если она подключена к правильной материнской плате. Для полноценной работы нужно обеспечить доступ к интерфейсу PCIe 4.0, ну а такие технологии на старых компьютерах отсутствуют. Таким образом, если вы давно не меняли свой ПК и надеялись поднять быстродействие за счёт покупки Radeon RX 6500 XT, то сделать это не удастся. Отчасти положение можно исправить при помощи технологий масштабирования, но скоростные характеристики Radeon RX 6500 XT слишком низкие, а 4 Гб видеопамяти сильно ограничивают потенциал в новых играх.

Ещё менее интересна потенциальному покупателю GeForce GTX 1050 Ti. Видеокарта стоит 18 тысяч рублей, но на самом деле игровой не является. Даже в конце 2016 года она была крайне посредственной, ну а сегодня не тянет новинки в 1080р на низких даже с включением всех агрессивных настроек в технологии масштабирования. NVIDIA старые графические чипы не поддерживает, ну а AMD при помощи FSR 3.1 позволяет GeForce GTX 1050 Ti чувствовать себя комфортно в 900р. Мы не рекомендуем такую видеокарту, поскольку она принесёт лишь разочарование и подходит исключительно для старых шутеров.

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Как уже было сказано выше, часто российские геймеры ведут себя не совсем логично, покупая дорогие модели только из-за бренда. Похоже, логика теряется, когда дело касается флагманов. Сегодня купить GeForce RTX 4090 в российской рознице можно за 280 тысяч рублей. Цена поражает воображение неподготовленных пользователей, но аналогичное решение производства MSI стоит ещё дороже. Магазин заявляет, что изначально такая видеокарта стоила дороже 700 тысяч, ну а 465 тысяч – это настоящий подарок судьбы. Если учитывать, что эта модель GeForce RTX 4090 находится в списке популярных, то можно предположить, что она пользуется спросом. В целом, флагман NVIDIA будет оставаться актуальным ещё много лет, но на подходе новый лидер, ведь во второй половине января 2025 в продажу поступит ещё более мощная GeForce RTX 5090. Видеокарта получит больше памяти, шире шину и за те же деньги прибавит не меньше 50% производительности. Увы, но так дорого видеокарта производства MSI точно не стоит.

Пожалуй, GeForce GTX 1050 Ti – это не самая плохая видеокарта, которую можно купить за деньги, ведь в наличии Radeon RX 6400. Перед нами крайне медленное решение, которое кроме всего прочего ещё и имеет указанную выше проблему с интерфейсом PCIe. Смотреть в сторону этой видеокарты мы не рекомендуем. Если денег в наличии немного, то лучше обратитесь на вторичный рынок, ведь за эту сумму там можно взять видеокарту, которая окажется на 50% быстрее и не будет иметь проблем с подключением к старым компьютерам. Radeon RX 6400 включает всего 4 Гб памяти и завершила жизненный цикл в первый же день после поступления в продажу.

GeForce RTX 3050 сегодня стоит дороже 27 тысяч рублей. В списке самых популярных значится другая модель, но мы отказываемся публиковать ссылку на видеокарту на данном графическом чипе, стоимость которой выше 40 тысяч рублей. Даже 27 тысяч для GeForce RTX 3050 много, поскольку видеокарта ощутимо уступает GeForce RTX 3060. Она с большим трудом вытягивает игры в 1080р и без помощи технологии масштабирования уже не способна предложить фрамрейт выше 60 fps. GeForce RTX 3050 определённо лучше указанных выше бюджетных видеокарт, но и цена здесь выше. По ссылке указана не самая прокачанная модель, но в целом GeForce RTX 3050 отличается высокой энергоэффективностью, а значит будет работать не очень громко. Рекомендовать GeForce RTX 3050 сложно, но учитывая всё перечисленное выше, она остаётся чуть ли не единственным решением для тех, у кого в наличии 27 тысяч рублей.

На девятом месте по популярности закрепилась GeForce RTX 4060 Ti. Странно, но мы так и не нашли в списке GeForce RTX 4060. В мировом масштабе именно эта видеокарта занимает первую строчку, но в российской рознице всё иначе. GeForce RTX 4060 Ti определённо быстрее, но стоит она на 5-6 тысяч рублей дороже. Первоначально видеокарта позиционировалась для запуска игр в 2К, но сегодня для таких целей она уже не годится. GeForce RTX 4060 Ti уверенно справляется с любыми новинками в 1080р, позволяя добиваться картинки максимального качества. В 2К она ограничена 8 Гб видеопамяти, ну а народное разрешение таких высоких требований не предъявляет. За свои деньги GeForce RTX 4060 Ti предлагает больше, чем ожидаешь получить, а в данном случае важно помнить, что она почти не подорожала в результате падения курса рубля. В продаже есть более дорогие и интересные конкуренты, но мы составили список только тех решений, которые предпочитают рядовые геймеры, поэтому поговорим о более выгодных видеокартах в следующем материале.