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Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен

Технологии масштабирования обладают огромным потенциалом, но имеют существенные недостатки, учитывать которые следует при покупке видеокарты.
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Покупка видеокарты – это всегда компромисс. Если у вас нет денег на суперфлагман за 300 тысяч рублей, то приходится мириться с теми или иными условностями. Например, вам придётся снизить настройки графики до средних, либо перейти с 4К на 2К. В случае, если в кармане не больше 40 тысяч, то следует рассчитывать только на 1080р, но часто даже в этом разрешении настройки графики не будут максимальными. Эксперты пишут, что как раньше уже не будет, а значит прироста быстродействия в среднем сегменте до 50% за два года мы больше не увидим. Производительность будет расти медленно, но это не значит, что выхода из сложившегося положения нет. 

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Как уже было сказано выше, покупка видеокарты – это компромисс, ну а наиболее простым способом получения как можно более высокого фрамрейта считается использование технологий масштабирования. У NVIDIA есть DLSS, тогда как AMD продвигает FSR. Обе компании предлагают технологии третьего поколения, но уже на пороге более совершенные программные модули. Известно, что NVIDIA планирует двигаться проторённым путём, тогда как AMD откажется от устаревших алгоритмов в пользу ИИ. Когда именно такая технология появится на рынке, сказать сложно, но даже сегодня можно рассчитывать на приличный буст. В данном материале мы рассмотрим тестирование, проведённое на канале NJ Tech. Блогер использовал крайне интересные настройки, позволившие ему поднять количество кадров в секунду более чем в 2 раза. 

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Для тестов были взяты видеокарты Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6750 XT, обладающие похожими характеристиками. Вторая быстрее из-за наличия более скоростной видеопамяти, но в данном случае нас интересует не это. Обратите внимание, доступны тесты в стандартном режиме, а также с технологией масштабирования. Что любопытно, кроме FSR 3.1 была также активирована и Frame Generation, позволяющая увеличить фрамрейт за счёт фирменных алгоритмов. Автор использовал больше игр для теста, но в данном случае так много информации нам не требуется, поскольку результаты линейны и позволяют сделать очевидные выводы. Что же, современные технологии, призванные увеличить фрамрейт, справляются со своей задачей на отлично. В самом худшем случае мы видим двойной буст, что позволяет получить больше 60 кадров в секунду даже в сложных сценариях. Автор не всегда использовал высокие настройки качества графики, поэтому во многих играх у него получается больше 100 fps. 

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Если бы настройки графики были бы выше, то фрамрейт всё равно бы не упал ниже 60 fps. Перед нами очевидная победа технологий, ведь даже видеокарты, которые вышли 4 года назад могут обеспечить своему владельцу доступ к самым требовательным играм в разрешении 2К. Может показаться, что производители нашли золотую жилу, но на самом деле у технологий масштабирования ещё много проблем. Например, умные алгоритмы далеко не всегда способны поднять fps даже на 50%. Разработчики выпускают патчи, и только спустя месяцы производительность достигает высоких показателей. Но дело даже не в цифрах, ведь чем более агрессивные алгоритмы используются, тем хуже становится качество картинки. Высказывается мнение, согласно которому через несколько лет подобная проблема будет решена, но пока следует констатировать, что использование умных технологий не проходит бесследно. 

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Ещё раз повторимся, что выбор видеокарты – это всегда компромисс, а попытки взять как можно более производительный графический чип не всегда приводят к желаемому результату. Так, Radeon RX 6700 XT с ожиданием в несколько недель вы можете получить за 40 тысяч рублей, тогда как Radeon RX 6750 XT здесь и сейчас обойдётся вам в 56 тысяч. Многим геймерам такая сумма покажется слишком высокой, но мы с вами видели, что даже видеокарта за 56 тысяч не гарантирует запуск всех игр в 2К на высоких настройках графики. На самом деле обе видеокарты сильно устарели, поэтому мы обратим внимание на что-то более новое. 

Пожалуй, идеальным вариантом для тех, у кого в кармане есть 56 тысяч рублей, может стать Radeon RX 7700 XT. Она стоит столько же, как и указанная выше Radeon RX 6750 XT, но быстрее примерно на 15%. Видеокарта прошлого поколения уже давно не выпускается и не рекомендуется к приобретению. В крайнем случае, если вы увидите её на вторичном рынке по очень выгодной цене, то можете её протестировать и даже купить. Все три видеокарты AMD имеют 12 Гб памяти, поэтому точно не будут испытывать нехватку быстродействия. Как вы могли заметить, первые две видеокарты слегка не дотягивают в стандартных настройках до 60 кадров в секунду. Пожалуй, у Radeon RX 7700 XT такой проблемы нет, а это единственный графический чип по такой цене, способный на подобные свершения. 

Как уже было сказано выше, не у всех в кармане есть 55 тысяч рублей. Специально для тех, кто не готов тратить больше 40 тысяч, предлагаем Radeon RX 7600. Видеокарта идеально подходит для запуска любых игр в 1080р, а при использовании указанных выше технологий масштабирования способна тянуть требовательные новинки на высоких настройках графики ещё много лет. Учитывая появление неприятных артефактов изображения – это не идеальное решение, но ничего дешевле с таким потенциалом на рынке нет. 

Помните, что технология масштабирования AMD работает даже на старых видеокартах. Например, вы можете купить Radeon RX 5700 XT. С доставкой такая карта обойдётся вам не дороже 23 тысяч рублей, но точно будет отлично справляться с любыми играми в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Обойтись без FSR 3.1 удастся не всегда, но многие геймеры пишут, что для них важен сюжет, а небольшое снижение качество картинки и вовсе не заметно. Очень неплохо технология масштабирования работает и со старой GeForce GTX 1080 Ti. Тот факт, что перед нами видеокарта NVIDIA, никак не мешает старому флагману иметь доступ к FSR 3.1. В одном из следующих материалов мы обязательно изучим возможности GeForce GTX 1080 Ti с активной технологией масштабирования, ну а пока можно констатировать, что умные алгоритмы позволяют геймерам экономить, увеличивая жизненный цикл видеокарт на несколько лет. 


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