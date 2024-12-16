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Bublik1
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
Согласно предварительным данным, продажи нового поколения видеокарт стартуют в середине января 2025

6 января NVIDIA намерена представить новое поколение настольной графики. На этот раз нас ждёт архитектура Blackwell, в рамках которой появится серия GeForce RTX 50. Согласно опубликованной информации, на этот раз Дженсен Хуанг решил обойтись без экспериментов, остановившись на том же технологическом процессе, который лёг в основу серии GeForce RTX 40. Это значит, что графические чипы будут выпускаться по 5-нм нормам на фабриках TSMC. Подобная информация вызывает разочарование, поскольку снижает потенциал для роста, вынуждая разработчика наращивать быстродействие за счёт других переменных. Согласно многочисленным утечкам, самый очевидный способ решения данной проблемы заключается в повышении энергопотребления. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5090 будет сжигать до 600 Вт, хотя в последнее время такие слухи и не находят подтверждения. Как бы там ни было, но анонс близится, а в интернет попадает всё больше достоверных данных.

Поскольку до релиза осталось совсем мало времени, то информация уже близка к финальной. Таким образом за месяц до появления в продаже нового поколения настольной графики мы можем сделать вывод о том, насколько быстрыми будут видеокарты, а также изучить другие характеристики. Известно, что в рамках CES 2025 будут представлены всего три видеокарты. Это будут: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti (или только первые две). Начнём с первой. Новый флагман прежде всего предложит количественный рост основных характеристик. Так, если GeForce RTX 4090 имеет 24 Гб видеопамяти, то GeForce RTX 5090 получит целых 32 Гб. Также будет расширена и сама шина, которая теперь станет 512-битной. Наблюдается рост ядер CUDA. Если GeForce RTX 4090 включает 16 384 ядра, то у GeForce RTX 5090 будет 21 760 ядер CUDA. Важно учитывать, что вместо скоростной видеопамяти GDDR6X впервые будет использоваться GDDR7, скоростные показатели которой ощутимо выше. Благодаря этому общая пропускная способность достигнет 1792 Гб/с, что обещает большой прирост в целом ряде синтетических тестов. А вот насколько новый флагман окажется быстрым, не знает никто. Инсайдеры полагают, что ждать больше 50% прибавки не следует, ну а это ровно столько же, сколько давали все последние поколения самых дорогих видеокарт NVIDIA. 

Неясно также, сколько будут просить за самую быструю видеокарту на рынке. Эксперты полагают, что стоить она будет не дешевле 2000 долларов. Причина в том, что на рынке наблюдается дефицит GeForce RTX 4090, а производство графических чипов для таких видеокарт остановлено. Встретить флагман текущего поколения дешевле 2000 долларов сложно, поэтому нет никакого смысла выводить на рынок более быстрый графический чип по сниженной стоимости. Не менее интересна и GeForce RTX 5080. Прежде всего в глаза бросается минимальный прирост количества ядер CUDA. Так, если GeForce RTX 4080 имеет всего 9728 таких ядер, то графический чип следующего поколения получит всего 10 752. Без изменений останется 256-битная шина и количество памяти (16 Гб). Да, теперь видеопамять станет быстрее, но окажет ли это влияние на реальную скорость в играх, вопрос пока открытый. Инсайдеры считают, что GeForce RTX 5080 окажется примерно на 10-15% быстрее GeForce RTX 4090, но будет предлагаться за 1000 долларов. В прошлом поколении уже была проведена попытка увеличить стоимость в данном сегменте, что привело к падению спроса со стороны энтузиастов. 

А вот новая GeForce RTX 5070 Ti выглядит интересно. Смотрите, если GeForce RTX 4070 Ti получила 7680 ядер CUDA, то здесь нас ожидает увеличение до 8960 ядер. Кроме того, шина станет 256-битной, а количество памяти увеличится до 16 Гб. Поскольку здесь также будет использоваться скоростная GDDR7, то пропускная способность памяти достигнет 896 Гб/с. По данным инсайдеров, такая видеокарта будет предлагаться за 800 долларов и окажется примерно равна по быстродействию с GeForce RTX 4090. Очень неплохо, ведь налицо заметный скачок производительности. При этом получить такую высокую скорость удастся в два раза дешевле, чем сегодня, ну а это значит, что GeForce RTX 5070 Ti может стать востребованной у энтузиастов. Предполагается, что NVIDIA также может представить обычную GeForce RTX 5070, но пока данных на эту тему мало. Инсайдеры пишут, что стоить такая видеокарта будет не дороже 600 долларов, но отсутствие информации о технических характеристиках не позволяет назвать даже приблизительную производительность этого графического чипа. 

На этом фоне инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5070 появится в продаже ближе к весне, тогда как менее производительные решения и вовсе могут сильно задержаться. Речь о GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti. Обе видеокарты можно назвать самыми ожидаемыми, но NVIDIA не спешит с их анонсом, желая продать как можно больше более дорогих видеокарт. Инсайдеры предполагают, что GeForce RTX 5060 окажется примерно равна по скорости GeForce RTX 4070, тогда как о GeForce RTX 5060 Ti вообще ничего не известно. Не исключено, что GeForce RTX 5060 останется на уровне GeForce RTX 4060, но будет продаваться дешевле. Ранее в прессе такие слухи уже звучали, а всё это сильно разочаровывает массовых геймеров. Прирост быстродействия становится заметен только в сегменте флагманов, но таких денег у рядовых пользователей нет. Добавим, что для повышения производительности не всегда будет использоваться рост энергопотребления. Например, GeForce RTX 5080 будет сжигать 400 Вт, тогда как для GeForce RTX 5070 Ti потребуется 285 Вт. В первом случае наблюдается прирост на 80 Вт (GeForce RTX 4080 укладывается в теплопакет до 320 Вт), тогда как GeForce RTX 5070 Ti будет потреблять те же 285 Вт, что и GeForce RTX 4070 Ti.

#nvidia #видеокарты
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