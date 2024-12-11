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9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете

GeForce RTX 4080 предлагает ультимативный уровень быстродействия и подойдёт геймерам, которые не готовы к компромиссам
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Большая часть пользователей перед покупкой компьютера или ноутбука делает выбор исключительно на основе финансовых возможностей. Так, если вы себе можете позволить лэптоп до 100 тысяч рублей, то с высокой долей вероятности он будет построен на видеокарте GeForce RTX 4050. Многие модели и вовсе не содержат дискретного графического чипа, ну а для геймеров это звучит как приговор. Доплатив примерно 30 тысяч можно рассчитывать на доступ к GeForce RTX 4060, ну а это более мощное решение, позволяющие запускать любые игры в 1080р на высоких настройках графики. 

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Бюджетные модели с GeForce RTX 4070 стартуют со 160 тысяч рублей, но в целом решающим фактором выступает именно финансовое благополучнее потенциального покупателя. В рознице есть ноутбуки с большим количеством оперативной памяти, включающие более быстрый и ёмкий накопитель, не говоря уже о качестве экрана, а ведь это один из важнейших показателей. Выбор ноутбука непростой, среди наших читателей несомненно есть люди, которые могут себе позволить немного больше. Именно для такой группы геймеров и создаются ноутбуки, включающую видеокарту GeForce RTX 4080. Это ещё не самое быстрое решение на рынке, но лэптоп с таким графическим чипом способен демонстрировать невероятную производительность, обладая целым рядом полезных характеристик. 

Сегодня мы изучим 9 наиболее интересных ноутбуков, которые можно встретить в Мегамаркете. В списке есть дорогие модели, стоимость которых поражает воображение, но присутствуют и бюджетные решения. Давайте начнём с ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N4087W. Данная модель не способна удивлять, ведь здесь 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гб. Установлен стандартный для такого типа устройств дисплей с разрешением 2К и размером 16 дюймов. Сам экран качественный, но ждать от него заметных прорывов мы бы не советовали. Медленный ноутбук не назовёшь, ведь он построен на процессоре Core i7-13650HX, ну а за 220 тысяч ничего дешевле точно нет. Учитывайте, что речь идёт об известном бренде, а значит данный ноутбук ASUS понравится тем, кто хочет получить максимально быструю видеокарту, ноне нуждается в продвинутом процессоре и самой лучшем дисплее на рынке. 

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Доплатив 30 тысяч, вы получаете Thunderobot Zero G3, который может похвастать флагманским процессором Core i9-13900HX. Камень не самый свежий, но и цена не рекордная. При этом вы получаете твердотельный накопитель ёмкостью на 2 Тб, а это очень неплохо, ведь многие более дорогие лэптопы имеют ровно в 2 раза меньше. Производитель установил 32 Гб оперативной памяти DDR5, а также впечатляющий дисплей с разрешением 4К. Частота обновления может достигать 240 Гц, а сам ноутбук станет настоящим подарком для продвинутых геймеров. Пожалуй, это самое сбалансированное устройство в нашей подборке, которое может себе позволить геймер, не желающий тратить слишком много денег. 

Даже если предыдущий ноутбук и выгоден, многие наши читатели предпочтут ASUS ROG Strix SCAR G16 G634JZR14900. Тайваньский бренд пользуется высоким спросом и отличается впечатляющим качеством. Ноутбук построен на процессоре Core i9-14900HX, а значит нехватки производительности точно не будет. Здесь также установлен скоростной твердотельный накопитель объёмом 2 Тб и 32 Гб оперативной памяти. Помните, что все ноутбуки с подобными характеристиками отлично показывают себя не только в играх, но и в рабочих задачах. Мощности для этого достаточно, а наличие свободного места и ОЗУ позволяет не чувствовать нехватку ресурсов. Данная модель предлагает неплохой экран размером 16 дюймов и поддержкой частоты обновления 240 Гц. А вот разрешение дисплея могло быть и выше. Это главный минус этой модели, но на чём-то нужно было экономить.

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А вот MSI GE68HX 14VIG-286US Raider лишён недостатков. Здесь стоит всё тот же флагманский процессор Core i9-14900HX, тогда как другие характеристики не уступают лучшим моделям ASUS. Экран выполнен по технологии IPS и поддерживает 240 Гц, но здесь он имеет разрешение 4К. Пользователи пишут, что качество дисплея почти идеальное, ну а в качестве минуса мы укажем не самый рекордный размер. Согласимся, что играть на ноутбуке производства MSI приятно, но для полного погружения в видеоигры придётся купить отдельный монитор. Встроенный дисплей имеет диагональ 16 дюймов и создан для того, чтобы обеспечить максимальную компактность. Количество оперативной памяти здесь достигает 64 Гб, а это позволяет использовать ноутбук в самых требовательных задачах. Установлен твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб, а мы видим, что такое количество становится нормой для дорогих лэптопов с видеокартой GeForce RTX 4080.

А вот Dell Alienware M18 R2 выглядит разочаровывающе. Возможно, сам бред и кажется некоторым геймерам очень солидным, но это не оправдывает скудные характеристики и откровенную жадность сборщиков. Да, здесь стоит всё тот же флагманский камень Core i9-14900HX, но разрешение не выше 2К, а частота дисплея равна 165 Гц. Для модели за 250 тысяч рублей такой экран считался бы неплохим, но ведь Dell Alienware M18 R2 стоит значительно дороже 400 тысяч. При этом экономия заметна повсеместно. Например, внутри стоит твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. 32 Гб ОЗУ вам хватит, ну а главной изюминкой ноутбука считается большой размер экрана. Он равен 18 дюймов и создан для тех, кто не стремится к излишней компактности. Отметим, что за 440 тысяч характеристики могли бы и лучше, но ноутбук точно найдёт своего владельца. 

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Стандартные характеристики для своего уровня предлагает и Acer Predator Helios PH16-72-90W0. Мощный процессор Core i9-14900HX соседствует с 32 Гб оперативной памяти и ёмким накопителем на 2 Тб. Дисплей получил разрешение 2К, но предлагает частоту обновления 165 Гц. Как вы могли убедиться, у конкурентов есть и выше, но заметить такую разницу крайне сложно. Ноутбук производства Acer не идеален, но если вы встретите его по скидке, то можете смело брать, ведь он очень неплохо сбалансирован. 

А вот MSI Stealth 16 AI Studio A1VHG-061RU крайне спорный. С одной стороны – здесь в наличии процессор Core Ultra 9 185H. Это самый прокачанный мобильный камень на планете, что говорит об ультимативном статусе лэптопа. 16-дюймовый экран имеет разрешение 4К и очень хорошо себя показывает в играх, но хотелось бы получить частоту обновления 240 Гц, тогда как здесь только 120 Гц. 32 Гб оперативной памяти хватит для любых задач, но на твердотельном накопителе было решено сэкономить, ведь здесь он имеет объём всего 1 Тб. В итоге перед нами одно из самых дорогих устройств в своём классе, но характеристики далеки от максимальных. 

Для сравнения предлагаем обратить внимание на MSI Stealth 17 Studio A13VH-200RU. Процессор немного старее, но разницу в скорости будет заметить почти невозможно, поскольку Core i9-13900H хорошо справляется не только с играми, но и с рабочими задачами. Здесь всё тот же накопитель объёмом 1 Тб и 32 Гб ОЗУ, но хотя бы ниже цена. При этом вы получаете экран размером 17.3 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К. Можно сделать вывод, что эта модель выгоднее, хотя в нашей подборке есть ноутбуки других производителей, которые выглядят намного интереснее. 

Ну и завершим нашу подборку устройством для тех, кто не против чистокровных китайцев. MECHREVO Questyle Super 16 по характеристикам похож на указанный выше лэптоп MSI, но стоит на целых 60 тысяч рублей дешевле. Учитывайте, что экран здесь лучше и предлагает частоту обновления 240 Гц. Установлен более свежий процессор Core i9-14900HX, тогда как другие характеристики аналогичны. Пожалуй, если вы хотите сэкономить, то экран с разрешением 2К вас точно устроит, ведь быстродействие обеспечивается процессором и видеокартой. Ну а с этим проблем точно не будет. 

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Теги

видеокарты ноутбуки оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4080 мегамаркет
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Через пару лет возможно и будет стоить 70 тыс Я брал 4080 новую за 85 в марте 23 года А по поводу 8800 xt не надо надеется что она будет дешевле 85-90 тыс на старте
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
owzod
17:25
так и есть)
Cyberpunk 2077 получила обновление с улучшением оптимизации потоков процессора
7raven
17:15
Ниче, пиндосы еще за все ответят, за все свои грехи, фоллаут их ждет не в книжках и фильмах, а в реальности.
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