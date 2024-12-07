Не секрет, что персональный компьютер дешевле ноутбука. Если подобрать аналогичные характеристики, но мобильное решение будет всегда дороже, а очень часто некоторые комплектующие и вовсе вызывают разочарование. Например, массовые модели включают твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гб, что слишком мало для хранения нескольких игр, библиотеки видео и программного обеспечения. Как правило, в ноутбуках ставят 16 Гб оперативной памяти, скорость которой не превышает 4800 МГц. Есть минусы и у видеокарт, ведь они имеют меньше видеопамяти, чем на настольных аналогах, а также сильно ограничены в теплопакете.

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В результате производительность оказывается ниже, а в целом здесь важно не только добиться приемлемой стоимости, но и сделать так, чтобы встроенный аккумулятор мог обеспечить приличную автономность. Если речь идёт об игровом сценарии, то в некоторых случаях батареи хватает всего на пару часов, но в данном случае важно лишь то, что ноутбук представляет собой компромисс, поэтому подходит не всем. И всё же, если вы твёрдо намерены купить лэптоп, то было бы неплохо определиться в том, что нужно именно вам. Сегодня мы изучим 9 популярных моделей, которые можно встретить в Мегамаркете.

Поскольку мы рассматриваем именно игровые решения, то остановимся на тех, что включают видеокарту GeForce RTX 4060. Перед нами самый востребованный графический чип. Видеокарта NVIDIA легко справляется с самыми требовательными играми в разрешении 1080р, но в 2К вам потребуется активировать технологию масштабирования. С деталями мы разберёмся немного позднее, а пока перейдём к конкретным моделям. Если вы не гоняетесь за брендами, то вас несомненно устроит Machenike L17 Star 2K. Производитель не может похвастать принадлежностью к мировой элите, но предлагает очень неплохие характеристики. Смотрите, всего за 140 тысяч рублей вы получаете свежий процессор Core i5-13500H, который обеспечит приличную скорость во всех сценариях. Экран выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 2К. Это очень неплохо, ведь сам он ещё и довольно большой, предлагая 17.3 дюйма в компактном корпусе. За счёт доступа к 165 Гц можно рассчитывать на плавную картинку, а в целом перед нами одно из самых сбалансированных предложений на рынке.

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Очевидно, что многие наши читатели не захотят покупать незнакомые бренды, поэтому в той же ценовой категории доступна модель ASUS FA507NV-LP058W. Здесь всё те же 16 Гб оперативной памяти с накопителем объёмом 512 Гб. Присутствует бодрый процессор Ryzen 7 7735HS, а в целом ноутбук очень неплох и точно понравится геймерам. Частота обновления составляет 144 Гц, а размер дисплея стандартный и равен 15.6 дюйма. Можно добавить, что данная модель ничем не выделяется на фоне десятков других, но в данном случае многое решает магия ASUS. Перед нами один из самых успешных и дорогих брендов, а это очень важно для некоторых пользователей.

Иногда просто хочется порадовать себя крайне мощным ноутбуком. Логики в таком решении нет, ведь за 220 тысяч можно купить ноутбук с более быстрой видеокартой, но не следует забывать, что есть и другие характеристики. Если вы планируете не только играть, то Lenovo Legion 5 16IRX9 вам точно понравится. Обретите внимание, вы получаете свежий процессор Core i7-14650HX и очень качественный дисплей размером 16 дюймов. Разрешение экрана составляет 2К, а сам он поддерживает технологию 165 Гц. С таким ноутбуком не только приятно играть, но и выполнять любые другие задачи. Порадует наличие 32 Гб оперативной памяти и твердотельного накопителя ёмкостью 1 Тб. Словом, здесь собрано всё необходимое для тех, кто хочет получить максимальную комплектацию и надолго забыть о необходимости обращаться в магазин за новым лэптопом. Товар идёт с серьёзной скидкой, но цена всё равно довольно высокая.

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Если вы готовы на некоторые компромиссы, то можно обратить внимание на Lenovo Legion 5 Pro R9000P. Прежде всего здесь установлен очень мощный процессор Ryzen 9 7945HX, который выгодно отличается от популярных собратьев производства Intel. Камень демонстрирует невероятную скорость и подойдёт для выполнения сложных рабочих задач. В качестве плюса заявлен накопитель ёмкостью 1 Тб, а за геймерские возможности отвечает 16-дюймовый дисплей с разрешением 2К. Кроме того, поддерживается частота обновления 240 Гц, а эксперты пишут, что в данной модели установлен один из самых качественных в своём сегменте дисплеев. Ноутбук очень неплох, но важно помнить, что указанная выше видеокарта плохо сплавляется с играми в 2К. GeForce RTX 4060 просто не создана для такого разрешения, поэтому вам придётся включать технологию масштабирования. Увы, но DLSS пока не идеальна, а очень часто вместе с приростом количества кадров в секунду вы получите неприятное снижение качества картинки.

Если вы хотите купить модель известного бренда, планируете потратить на это минимум, а также не готовы переплачивать за дополнительные характеристики, то оптимальным решением станет ASUS TUF Gaming 15 FA507NV-LP160. Здесь присутствует добротный процессор Ryzen 5 7535HS, а также частота обновления 144 Гц. Неплохой экран с разрешением 1080р понравится геймерам, ну а стандартная комплектация в виде 16 Гб оперативной памяти и SSD объёмом 512 Гб позволит сэкономить. Это один из самых недорогих ноутбуков ASUS и в целом очень неплохой выбор за свои деньги.

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Примерно такой же потенциал имеет и MSI 15 A13VF-1223XRU. Здесь установлен стандартный дисплей с разрешением 1080р и игровыми 144 Гц. За счёт использования технологии IPS можно рассчитывать на высокое качество, а процессор Core i5-13420H ещё не успел устареть. Он не обеспечить высокой производительности в рабочих задачах, но геймерам это и не нужно. В играх решает видеокарта, а многочисленные тесты доказывают, что разница между самыми дорогими моделями с GeForce RTX 4060 от бюджетных решений почти отсутствует. Таким образом с MSI 15 A13VF-1223XRU вы получите тот же уровень быстродействия, что и доступен владельцам лэптопов за 200 тысяч рублей.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G814JVR-N6010 – это настоящий монстр в мире ноутбуков и одно из самых скоростных решений в своём классе. Здесь установлен чрезвычайно прокачанный дисплей размером 18 дюймов и частотой обновления 240 Гц. Размер его равен 18 дюймов, поэтому компактностью здесь и не пахнет. Оперативной памяти всего 16 Гб, поэтому перед нами всё же игровая, а не рабочая модель. Если вам хочется купить именно этот ноутбук, то сразу же установите ещё одну линейку, ну а в остальном перед нами чуть ли не идеальный выбор. В обзорах пишут о высокой скорости твердотельного накопителя, ну а объём 1 Тб позволит записать туда несколько больших игр, оставив место для домашнего видео и других файлов. Главный минус данной модели заключается в высокой стоимости, но здесь уже без вариантов, ведь характеристики действительно очень впечатляющие.

Если поискать, то прокачанный процессор можно найти и в менее дорогих моделях. Например, Thunderobot R16 включает Core i9-14900HX, ну а это один из самых быстрых камней на рынке. При этом здесь ещё и установлен твердотельный накопитель объёмом 1 Тб, а качественный 16-дюймовый дисплей порадует частотой обновления 240 Гц, разрешение которого также составляет 2К. Здесь главный минус – это сам производитель. На самом деле данный бренд очень неплохо себя зарекомендовал в Китае, но российские геймеры плохо знакомы с этой маркой, поэтому предпочитают более дорогие MSI и ASUS.

Ну и закончим на мажорной ноте, рассмотрев прокачанный Lenovo Legion 5 Pro Y9000P. Это не самый дорогой ноутбук с видеокартой GeForce RTX 4060. Есть модели с поворотными дисплеями, со сверхтонкими отступами по краям, либо в классе ультрабуков. Подобные лэптопы привлекают другими особенностями, ну а мы рассмотрим решение, которое подойдёт как для работы, так и для игры. Здесь установлен один из самых мощных процессоров Core i9-14900HX, но пару ему составит 64 Гб оперативной памяти. С таким количеством можно рассчитывать на доступ к самым сложным рабочим задачам, включая игры на качественном дисплее с разрешением 2К. Размеры экрана не рекордные (16 дюймов), но частота обновления 240 Гц порадует фанатов популярных шутеров. Установлен твердотельный накопитель объёмом 1 Тб, а в целом это один из лучших ноутбуков в нашей подборке. Учитывайте, что указанный выше ASUS за 120 тысяч будет ничем не хуже в играх, но состоятельные пользователи точно заметят разницу, ведь сравнивать обе модели бессмысленно.