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8 оптимальных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4050, доступных со скидками на Мегамаркете

GeForce RTX 4050 - это не самая производительная видеокарта, но она легко тянет Танки и многие другие игры, которые остаются популярны среди российских геймеров.
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Новый год совсем рядом, а значит самое время задуматься о покупке полезной электроники. В последние годы эксперты фиксируют рост популярности ноутбуков. Если раньше подобные устройства пользовались спросом у людей, которым необходима мобильность, то сегодня многие пользователи предпочитают смотреть при помощи лэптопа фильмы и сериалы, не говоря уже об играх и многих других задачах. Довольно долго ноутбуки не могли похвастать высокой производительностью, но находящиеся на полках устройства предлагают достаточно, для запуска самых требовательных приложений и могут заменить игровую приставку, персональный компьютер и телевизор. 

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Потребности у многих пользователей разные, поэтому в рознице доступны сотни моделей, характеристики которых способны поставить в ступор даже профессиональных экспертов. Что же, самое время разобраться в этой теме подробнее. Данным материалом мы начинаем цикл рекомендаций, посвящённый игровым ноутбукам. Все устройства можно купить на Мегамаркете, где многие из них доступны со скидками. Это особенно важно, ведь курс рубля сильно разочаровывает, ну а акционные предложения позволяют купить то, что ранее казалось недоступным. 

Начнём с ноутбуков, оснащённых видеокартой GeForce RTX 4050. Это начальный уровень, который подходит для нетребовательных геймеров. Запускать требовательные новинки с такой видеокартой точно не выйдет, но в данном случае важно учитывать, что не всех блокбастеры вообще интересуют. Для многопользовательских РПГ, танков и шутеров GeForce RTX 4050 вполне хватит, ну а мы рассмотрим 8 наиболее интересных моделей в российской рознице. 

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Заметим, что цена сильно зависит от комплектации, ну а мы начнём с MAIBENBEN X527. Многие наши читатели знают, что крупные бренды ушли с российского рынка ещё в 2022 году. С тех пор устройства популярных производителей поставляются по параллельному импорту, но всё это пошло на пользу рынку, поскольку в продаже появилась китайская продукция, качество которой ничуть не хуже. MAIBENBEN X527 предлагает отличные характеристики и стоит ощутимо дешевле популярных брендов. В ноутбуке стоит не самый свежий, но довольно бодрый процессор Core i7-12650H, а также присутствует выполненный по технологии IPS дисплей размером 15.6 дюйма. Играть на таком лэптопе будет приятно, поскольку есть поддержка обновления экрана с частотой 144 Гц. Это один из самых недорогих ноутбуков в своём классе, имеющий на борту GeForce RTX 4050. 

GIGABYTE G5 на 20 тысяч рублей дороже, но здесь вы платите за бренд, теряя в производительности и качестве картинки. Дисплей размером 15.6 дюйма в целом неплох, но поддержки 144 Гц он не даёт, при этом процессор Core i5-13500H пусть и новее указанного выше Core i7-12650H, но немного уступает ему по скоростным показателям. GIGABYTE G5 неплох, но только в том случае, если вы категорически против китайских брендов. 

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У MSI есть два любопытных продукта, каждый из которых может быть интересен по ряду характеристик. Смотрите, MSI Bravo 17 предлагает процессор Ryzen 7 7735HS, тогда как у MSI GF76 Katana в наличии только Core i5-12450H. Первый ощутимо быстрее в рабочих задачах за счёт мощного процессора, тогда как другой может похвастать экраном с поддержкой 144 Гц. MSI GF76 Katana геймерам понравится больше, но если вам нужно устройство для работы, то лучше приобрести Ryzen 7 7735HS. Оба имеют экран размером 17.3 дюйма, поэтому предложить высокий уровень компактности не способны. 

GIGABYTE G6X мы бы назвали компромиссным решением. Смотрите, здесь присутствует неплохой процессор Core i7-13650HX. 16-дюймовый экран качественный, но имеет частоту обновления не выше 60 Гц. При этом из коробки установлен твердотельный накопитель объёмом 1 Тб, а это понравится геймерам, которые не хотят удалять игры после прохождения. Все указанные выше ноутбуки имеют не больше 512 Гб, что можно назвать значительным минусом. Здесь установлена всё та же видеокарта GeForce RTX 4050, поэтому в играх лэптоп покажется себя точно также, как и любая другая актуальная модель. 

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Если вы хотите всё и сразу, то следует обратить внимание на Lenovo LOQ 15IRH8. Здесь установлен процессор Core i5-12450H, заявлен дисплей с поддержкой 144 Гц, а всё это выполнено в качественном корпусе и создано известным брендом с мировым именем. Мало того, стоит такое устройство немногим дороже 100 тысяч рублей, приятно радуя кошелёк рядового геймера. Как вы могли догадаться, без подвоха не обошлось, ведь здесь всего 8 Гб оперативной памяти. Для нетребовательных игр хватит, но если вы хотите приобрести именно этот ноутбук, то сразу же докупите ещё 8 Гб ОЗУ. Выйдет не очень выгодно, но других предложений нет. 

Если для вас игры – это не самое важное, то можно обратить внимание на Asus ROG Strix G16. Продукция этой тайваньской компании всегда стоит дороже аналогов от других брендов, хотя на этот раз здесь установлена довольно мощная начинка. Например, процессор Core i7-13650HX, качественный IPS-дисплей размером 16 дюймов и впечатляющие 165 Гц. Стоит всё это довольно дорого, но в данном случае вы получаете один из самых интересных ноутбуков на рынке, включающий видеокарту GeForce RTX 4050. Фанаты, ценящие продукцию Asus, точно не разочаруются, тогда как другим следует выбрать товар немного дешевле. 

И поставим точку на MSI Sword 17. Данный ноутбук действительно дорогой, но назвать его игровым можно лишь отчасти. Дело в том, что перед нами модель, включающая 32 Гб оперативной памяти. Для игр столько не требуется, а это значит, что данный лэптоп больше подходит для рабочих задач. Не самый быстрый процессор Core i7-12650H не обладает заоблачной производительностью, а большой экран размером 17.3 дюйма понравится как любителям видеоигр, так и тем, кто планирует использовать MSI Sword 17 в других сценариях. Поддержка 144 Гб будет весьма кстати. Главным минусом такого устройства считается высокая стоимость.

Добавим, что в рассматриваемый нами категории ноутбуков нет идеальных устройств. Приходится идти на компромисс, поэтому остаётся либо переплачивать за процессор и другие комплектующие, либо использовать полученный потенциал с некоторыми ограничениями. 

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