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9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете

GeForce RTX 4070 обладает внушительной мощностью, ну а некоторые модели предлагают прокачанный процессор и дисплей с частотой обновления до 240 Гц
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Популярность ноутбуков растёт, а особенно заметна прибавка в так называемом геймерском сегменте. Как выяснилось, любители видеоигр готовы платить значительные суммы за доступ к виртуальным развлечениям. В связи с этим производители выпускают десятки моделей, пытаясь охватить максимальное количество потенциальных покупателей. И всё бы ничего, но актуальные видеоигры довольно требовательные, а значит геймерам нужен не только мощный процессор, но и производительная видеокарта. 

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Большую часть сегмента мобильной графики занимает NVIDIA, отгружающая миллионы видеокарт в год. Решения AMD встречаются нечасто, ну а покупатели могут выбрать между несколькими графическими чипами. В продаже есть ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Мы уже детально изучили наиболее интересные устройства на российском рынке с такими видеокартами. Сегодня перейдём к более производительным, имеющим в распоряжении GeForce RTX 4070. Это ещё не флагман, но с таким потенциалом можно запускать требовательные игры с разрешением 2К на высоких настройках графики. Давайте изучим несколько популярных решений на Мегамаркте. 

Начнём с MSI Katana 17. Здесь установлен не самый свежий процессор Intel Core i7-12650H 12-го поколения, но в целом с играми такой камень справляется неплохо. Большой 17.3-дюймовый экран порадует фанатов видеоигр, а вот разрешение его составляет 1080р. Пожалуй, это плата за экономию, ведь сам экран имеет частоту 144 Гц и выполнен по технологии IPS. GeForce RTX 4070 здесь можно назвать самым сильным звеном, хотя из плюсов следует отметить ещё и 32 Гб оперативной памяти. С таким количеством ноутбук можно использовать не только для игр, ну а благодаря разрешению 1080р можно ещё долго не переживать о нехватке производительности. Учитывая не очень высокую цену, такой ноутбук остаётся идеальным предложением для тех, кто не готов переплачивать за не самые очевидные излишества. 

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ASUS FX507ZI4-LP030 предлагает примерно такие же возможности, но имеет 16 Гб оперативной памяти. Установлен процессор Core i7-12700H, тогда как характеристики дисплея примерно аналогичны. Сам экран имеет размер в 15.6 дюймов, но для некоторых геймеров это плюс, поскольку гарантирует повышенную компактность. Высокая цена обусловлена не только наличием мощной видеокарты, но и брендом. ASUS считается одним из лидеров рынка, ну а среди наших читателей несомненно есть те, кто предпочитает исключительно продукцию этого производителя. 

Хотите чего-то необычного? Берите Thunderobot 911 Plus Max XP. Здесь установлен не самый медленный Core i7-13620H. Дисплей с разрешением 1080р поддерживает частоту обновления 144 Гц. Экран качественный и выполнен по технологии IPS. Ноутбук большой, красивый и производительный. Пожалуй, это именно то, что нужно рядовому геймеру, у которого есть в кармане 180 тысяч рублей. С видеокартой GeForce RTX 4070 лэптоп будет себя чувствовать очень уверенно, обеспечивая приличную производительность за свои деньги.

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Machenike L16 Pro Stellar S интересен тем, кто не боится купить чистокровного китайца. А между тем выбор окупится сторицей, поскольку кроме процессора Core i7-13650HX здесь ещё и можно встретить 16-дюймовый экран с разрешением 2К. Дисплей выполнен по технологии IPS и выдаёт впечатляющие 240 Гц. Немного ниже вы увидите, что примерно такие же модели популярных брендов стоят намного дороже, ну а Machenike L16 Pro Stellar S почти не имеет минусов. Здесь не только в наличии 32 Гб видеопамяти, но и установлен накопитель объёмом 1 Тб. Предположим, что указанные выше модели ноутбуков предлагают SSD известных брендов, ну а Machenike – это китаец в полном смысле этого слова. Если вас такие слова не пугают, то всего за 170 тысяч рублей вы сможете получить то, что недоступно фанатам известных брендов. 

ASUS ROG Strix G18 не только ощутимо быстрее, но и дороже. Пожалуй, в играх он будет выдавать такое же количество кадров в секунду, как и указанный выше Machenike, но в сложных рабочих задачах точно окажется впереди. Причина в том, что здесь в наличии один из самых скоростных процессоров на рынке Core i9-14900HX. Также присутствует поддержка частоты обновления 240 Гц, а сам дисплей качественный и имеет разрешение 2К. С таким процессором можно не переживать о нехватке мощности, хотя в требовательных играх может подвести сама видеокарта. Мобильная GeForce RTX 4070 точно не обеспечит вам 60 кадров в секунду в 2К на максимальных настройках графики, поэтому придётся либо включать технологию масштабирования, либо снижать разрешение или качество графики. В целом, ASUS ROG Strix G18 можно назвать одним из самых привлекательных ноутбуков нашей подборки, хотя производитель и сэкономил на оперативной памяти. Ёмкость твердотельного накопителя также составляет 1 Тб, ну а этого достаточно для самых различных задач.

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MSI Pulse 17 B13VGK-814XRU только кажется хуже. Смотрите, дисплей здесь действительно предлагает разрешение 1080р и скромные для своей ценовой категории 1144 Гц, но процессора Core i7-13700H хватит для любых задач. Во многих случаях низкое разрешение позволяет получить более высокий фрамрейт, ну а высокое качество картинки гарантировано в любом случае. Ноутбук подойдёт для работы, поскольку предлагает 32 Гб оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 Тб.

Acer Nitro 16 близок к идеальному. Здесь установлен процессор Ryzen 9 7940HS, ну а мы знаем, что это один из самых скоростных камней в мобильном сегменте. С таким ноутбуком можно решать самые требовательные задачи, не волнуясь о нехватке производительности. Лэптоп поддерживает частоту обновления 240 Гц и имеет дисплей впечатляющего качества. Acer Nitro 16 стоит примерно столько же, как и указанные два выше ноутбука, но предлагает больше и кажется лучше сбалансированным. 

Никто не сказал, что интересные устройства доступны только в категории дороже 260 тысяч рублей. На самом деле Acer Swift SFX14-72G-72DH выглядит очень даже солидно. Акцент здесь сделан на компактности, поскольку дисплей имеет размер 14.5 дюйма. А между тем он поддерживает разрешение 2880х1800р, что ощутимо выше, чем у самых прокачанных конкурентов выше. Частота обновления 120 Гц, но эксперты пишут, что для отображения качественной картинки этого достаточно. Здесь установлен самый свежий процессор Core Ultra 7 155H. Это энергоэффективная новинка, которая предлагает стандартную производительность для своего класса. Ёмкость встроенной оперативной памяти равна 32 Гб, ну а твердотельный накопитель объёмом 1 Тб отлично дополняет картину. Если вам нужна компактность и мощность, то выбор очевиден. 

Ну и поставим жирную точку с помощью очень дорогого Samsung Galaxy Book4 Ultra. Прежде всего здесь вы сможете найти процессор Core Ultra 9 185H. Это не только самый новый, но и самый быстрый камень на рынке. Хотелось бы за такие деньги получить 32 Гб оперативной памяти, но производитель решил немного сэкономить. Твердотельный накопитель также не балует рекордной ёмкостью, но на первое время точно хватит. Ноутбук компактный, но не выделяется на фоне других чем-то особенным. По крайней мере до тех пор, пока вы его не включите, ведь экран здесь выполнен по технологии AMOLED. Это гарантирует картинку невероятного качества, позволяя получить просто невероятный игровой опыт. Ноутбук слишком дорогой, но для тех, кто не привык считать деньги, он точно станет идеальным подарком под новогоднюю ёлочку. 

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ноутбуки оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4070 мегамаркет
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Какие минималки, тот же киберпанк с лучами 3060ти тянет далеко не на минималках. Дум этернал на максимальных вообще летает. При этом что с лучами, что без них обе игры мне не нравятся.
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Eppius
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Женя Клюшников
18:00
Тоже взял по ошибке сначала 4060,думал хватит,но не хватило+ лучи,которые невозможно на 4060 нормально использовать. В итоге продал нафиг
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Никита Шилов
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