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Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты

Полупроводниковые гиганты делают всё, чтобы процессоры и видеокарты приносили как можно больше доходов, но назвать такие способы ведения бизнеса правильными, не поворачивается язык
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Технологии не только захватили мир, но и давно правят им. США используют технологии в качестве оружия, оказывая давление на страны, не согласные с амбициями Вашингтона. Ограничения на себе чувствуют жители России, Китая, Ирана и многих других государств. Не всегда санкции оказываются успешными, поскольку бизнес готов закрывать глаза, если дело касается больших денег. Может показаться, что правила игры здесь прозрачны и чётко установлены, но на самом деле довольно часто понять логику действий полупроводниковых гигантов невозможно. 

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Для понимания того, насколько решения могут казаться абсурдными, давайте приведём простой пример. Представьте себе, что вы торгуете пирожками у вокзала. Дела идут очень неплохо, но особенно хорошо берут выпечку, посыпанную кунжутом. Стоит такое удовольствие ощутимо дороже, но покупатель голосует рублём, позволяя вам безбедно существовать. Вот только вместо того, чтобы придерживаться проверенной стратегии, вы постоянно экспериментируете. То вместо кунжута кладёте лук, а иногда и вовсе оставляете пирожки без начинки. Постоянные покупатели в недоумении и даже готовы платить немного больше денег за привычный пирожок с кунжутом, но вы упрямо скармливаете людям какую-то невнятную овощную массу вместо фарша. Что удивительно, вы даже тратите на производство больше денег, но неблагодарные клиенты по непонятной причине уходят к конкурентам. В такой ситуации неизбежно разорение, но примитивное понимание законов рынка не позволяет вам сделать вывод, а после и исправить положение. 

Если не придираться к деталям, то именно так себя ведёт AMD. После выхода успешной Radeon RX 580 нужно было продолжать в том же духе, но инженеры начали использовать дорогие и незрелые технологии, что привело к потере значительной части рынка настольной графики. Спустя несколько лет безуспешных экспериментов AMD выпустила серию Radeon RX 5000, но даже в этом случае руководство продолжило допускать ошибки. Многие наши читатели уже забыли о провальной Radeon RX 5600 ХТ. А между тем это была одна из самых перспективных видеокарт, ставшая жертвой гениального маркетинга Лизу Су. О многолетнем топтании на месте в области процессоров и говорить не приходится, но всё идёт к тому, что руководство красных просто не способно делать правильные выводы. Смотрите, на рынке есть процессор Ryzen 7 5800X3D, обладающий высокой производительностью и способный раскрыть потенциал даже очень дорогих видеокарт. Он создан под сокет АМ4 и ни коим образом не конкурирует с новинками на новой платформе АМ5. Производство такого камня обходится дёшево, поскольку осуществляется на базе сильно устаревшего 7-нм узла. Можно годами выпускать такой процессор, обеспечивая длительный жизненный цикл игровым компьютерам, но вместо этого AMD приняла решение остановить выпуск популярного камня. 

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По данным TechPowerUp, Ryzen 7 5800X3D, производство камня остановлено, а получить его у поставщиков стало крайне сложно. Дефицит наблюдается даже в США, а значит мы видим последние экземпляры, задержавшиеся на прилавках немного дороже, чем планировалось. Кто и почему принял решение остановить выпуск популярного камня, остаётся только догадываться. К счастью, пока в рознице можно встретить Ryzen 7 5700X3D. Как видите, он в 2 раза дешевле, но всего на 10% медленнее в играх. Пока выбор есть, но всё идёт к тому, что совсем скоро из продажи пропадёт и этот процессор. Оба некогда предлагали лучшее соотношение между производительностью и ценой в своём сегменте, но целый ряд бездумных действия грозят оставить геймеров без процессоров. 

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Может показаться, что всё не так плохо, ведь немного дешевле на прилавке лежит Ryzen 7 7700X. На самом деле в сборке процессор будет дороже, поскольку подходит только под сокет АМ5. Это значит, что вам потребуется не самая дешёвая материнская плата и оперативная память DDR5. Комплектующие прошлого поколения почти в 2 раза дешевле, но имеют аналогичную производительность. Ясно, что таким способом геймеров подталкивают к покупке Ryzen 7 7700X, вот только рядовые любители видеоигр могут не понять намёков и уйти к конкурентам. 8-ядерный камень достаточно дорогой, ну а после ухода с рынка Ryzen 7 5700X3D нормальных процессоров под сокет АМ4 в продаже и вовсе не останется. 

Полнейший абсурд творится и с Ryzen 7 7800X3D. Ещё недавно такой камень в российской рознице вы могли купить за 38 тысяч рублей. Даже это было дороже, чем в США, ну а месяц назад производство свернули. На складах Ryzen 7 7800X3D почти не осталось, а от того и цены увеличилась в 2 раза. Такое безобразие происходит не только на российском, но и на европейском рынке, а уже совсем скоро купить один из самых быстрых игровых процессоров будет невозможно. Эксперты пишут, что на этот раз действия AMD оправданы, ведь на носу релиз Ryzen 7 9800X3D. Якобы, камень прошлого поколения будет сильно мешать успешным продажам. Если оставить цену без изменений, то внутренняя конкуренция неизбежна, но в данном случае очевидно, что нужно было снижать стоимость всей линейки. Каждый производитель мечтает, чтобы рядовые пользователи покупали у него исключительно флагманы. Вот только так не бывает. Ryzen 7 9800X3D будет стоить не меньше 450 евро, ну а за такую цену он интересен только энтузиастам. 

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Намного выгоднее при таком раскладе вообще не инвестировать в процессор слишком много денег. Предположим, что у вас установлена не самая быстрая видеокарта до 60 тысяч рублей. В таком случае можно ограничиться Ryzen 7 7700, который обойдётся вам всего в 20 тысяч рублей. В играх он немного быстрее или равен Ryzen 7 5700X3D, но в сборке окажется дороже из-за использования сокета АМ5. Учтите, что под Ryzen 7 7700 можно взять материнскую плату немного дешевле, ну а это 4 тысячи рублей в общую копилочку. 

Если вы полагали, что противоречивые решения принимает только AMD, то самое время обратить внимание на NVIDIA. Прежде всего напомним, что именно благодаря гениальным решениям Дженсена Хуанга, принятым в начале 2020 года, геймеры не могли купить видеокарты почти два года. Бум майнинга вызвал дефицит полупроводников, ну а графические чипы оказались в дефиците. Сам дядюшка Хуанг неплохо на этой афере заработал, но геймеры ещё долго будут помнить видеокарты среднего ценового сегмента за 100 000 рублей. Теоретически, дефицита полупроводниковых мощностей быть уже не должно, но никогда нельзя быть уверенным на 100%. А между тем NVIDIA не только остановила производство GeForce RTX 4090, но и нескольких других графических чипов последних поколений. Например, мы больше не увидим GeForce GTX 1660 SUPER, хотя это и была самая недорогая видеокарта, позволяющая играть в 1080р с нормальным качеством графики. Уже сегодня за GeForce GTX 1660 SUPER просят 24 тысячи рублей, тогда как недавно она стоила не больше 19 тысяч. Можно сделать вывод, что все указанные действия направлены против пользователей. Производители регулярно встряхивают рынок, вынуждая нас платить больше, не получая почти ничего взамен. Иногда такая тактика оборачивается против полупроводниковых гигантов, как это уже не раз было с AMD, но эффективные менеджеры редко способны делать правильные выводы из ошибок прошлого. 

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