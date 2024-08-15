Процессоры AMD нового поколения пока не появились на прилавках российских магазинов электроники. Судя по низкому спросу за рубежом, поставщики не видят никакого смысла ввозить камни обходными путями, предпочитая дождаться, когда они приедут в раках обычных заказов. Обычно новинки стоят дороже, чем процессоры прошлого поколения, но в данном случае заработать не получится. Ryzen 9000 не смогли предложить значительного прорыва по сравнению с Ryzen 7000, а инсайдеры и эксперты уже во всю обсуждают теории заговоров.

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К примеру, Ryzen 7 9700Х демонстрирует на 10% более высокую производительность под Linux, чем в Windows 11. В теории виноват может оказаться планировщик Windows, а значит напортачили специалисты Microsoft. Не меньше вопросов к теплопакету новых процессоров. Инсайдеры пишут, что проблема кроется в том, что инженеры AMD задушили Ryzen 7 9700Х, ограничив его TDP на уровне 65 Вт. В одном из ближайших обновлений планируется поднять показатель до 105 Вт, что позволит Ryzen 7 9700Х и даже Ryzen 5 9600Х заиграть новыми красками. Неясно, окажет ли такое решение положительное влияние на быстродействие, но пока мы имеем ровно то, что доступно на рынке. С выходом новой версии BIOS тесты будут проводиться повторно, а сегодня мы обратим внимание на сравнение Ryzen 5 9600Х и Ryzen 5 7600Х.

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Обратимся к тестированию, опубликованному на канале Testing Games, где оба процессора прогнали через несколько игр в разрешении 1080р. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, а на этот раз сделать выводы очень просто. Как видите, в большей части игр разницы между процессорами разных поколения нет. Неясно, куда смотрела Лиза Су, когда ей показывали аналогичные тесты. Нужно было бить тревогу ещё на этапе проектирования, но сейчас придётся скидывать цены, ведь даже за 180 долларов новый Ryzen 5 9600Х никому не нужен. Очевидно, что менять один процессор на другой для рядовых пользователей нет никакого смысла, ну а новый 6-ядерный камень действительно выглядит разочаровывающе. Даже у Intel прирост между поколениями достигает 5%, тогда как на этот раз AMD вообще не предлагает никаких улучшений.

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Ну а учитывая не самую высокую стоимость Ryzen 5 7600Х в российской рознице, логики в ожидании появления Ryzen 5 9600Х нет никакой. Как видите, коробочная версия обойдётся в 24 тысячи, что позволяет здесь и сейчас собрать мощный компьютер для игр в 1080р и даже 2К. Тесты доказывают, что процессора хватит ещё на несколько лет, а потенциал его далёк от исчерпания. Ничуть не хуже выглядит и Ryzen 5 7600, предлагающий приличную скорость в играх и возможность установки на бюджетные материнские платы. Камень получил TDP на уровне 65 Вт и демонстрирует отличные показатели. Купить его можно всего за 17 тысяч, что делает сборку на базе Ryzen 5 7600 крайне выгодной.

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Если есть желание поиграть в более высоком разрешении, получив больше физических ядер, то самое время обратить внимание на Ryzen 7 7700. 8-ядерный камень в игровых сценариях оказывается быстрее Ryzen 5 9600Х и доступен здесь и сейчас за 30 тысяч. Скорее всего, стоимость нового процессора будет не меньше, но он предложит всего 6 ядер. Ryzen 7 7700 также имеет теплопакет до 65 Вт, что делает его интересным для нетребовательных пользователей и геймеров. Владельцы материнских плат на сокете АМ4 могут присмотреться к Ryzen 7 5700X3D. Камень поступил в продажу в 2024 году и отлично показывает себя в игровых сценариях. По скорости он не уступает Ryzen 5 7600Х, позволяет сделать апгрейд без дополнительных затрат. Также с использованием Ryzen 7 5700X3D вы можете собрать и новый компьютер. За счёт материнской платы и оперативной памяти игровая система окажется недорогой, но это не отразится на конечной производительности.

Добавим, что ключевую роль в быстродействии компьютера играет видеокарта. К примеру, если в комплект к любому указанному выше камню добавить Radeon RX 7700 XT, то вы сможете запускать любые игры в разрешении 2К на самых высоких настройках графики. Поскольку быстрее процессоры в ближайшее время уже не будет, то экономить на видеокарте строго не рекомендуется. Radeon RX 7700 XT стоит почти 50 тысяч рублей, но зато вы получите достаточно мощности для решения самых сложных игровых задач. Весьма кстати будут и 12 Гб памяти, ведь требования со стороны игр растут, движки совершенствуются, а значит видеокарта с 8 Гб памяти начнёт тормозить намного раньше. Можно сделать вывод, что сегодня нет никакого смысла ждать релиза Ryzen 5 9600Х. Если AMD сможет увеличить быстродействие нового поколения за счёт улучшения планировщика Windows или при помощи повышения TDP, то придётся выводы пересмотреть, но пока итог однозначно не в пользу серии Ryzen 9000.



