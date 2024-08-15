Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше

Всё просто, Ryzen 5 7600Х доступен здесь и сейчас и предлагает ровно такое же количество кадров в секунду в играх, как и Ryzen 5 9600Х
[ ] для раздела Блоги
1
1

Процессоры AMD нового поколения пока не появились на прилавках российских магазинов электроники. Судя по низкому спросу за рубежом, поставщики не видят никакого смысла ввозить камни обходными путями, предпочитая дождаться, когда они приедут в раках обычных заказов. Обычно новинки стоят дороже, чем процессоры прошлого поколения, но в данном случае заработать не получится. Ryzen 9000 не смогли предложить значительного прорыва по сравнению с Ryzen 7000, а инсайдеры и эксперты уже во всю обсуждают теории заговоров. 

реклама



К примеру, Ryzen 7 9700Х демонстрирует на 10% более высокую производительность под Linux, чем в Windows 11. В теории виноват может оказаться планировщик Windows, а значит напортачили специалисты Microsoft. Не меньше вопросов к теплопакету новых процессоров. Инсайдеры пишут, что проблема кроется в том, что инженеры AMD задушили Ryzen 7 9700Х, ограничив его TDP на уровне 65 Вт. В одном из ближайших обновлений планируется поднять показатель до 105 Вт, что позволит Ryzen 7 9700Х и даже Ryzen 5 9600Х заиграть новыми красками. Неясно, окажет ли такое решение положительное влияние на быстродействие, но пока мы имеем ровно то, что доступно на рынке. С выходом новой версии BIOS тесты будут проводиться повторно, а сегодня мы обратим внимание на сравнение Ryzen 5 9600Х и Ryzen 5 7600Х. 

реклама



Обратимся к тестированию, опубликованному на канале Testing Games, где оба процессора прогнали через несколько игр в разрешении 1080р. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, а на этот раз сделать выводы очень просто. Как видите, в большей части игр разницы между процессорами разных поколения нет. Неясно, куда смотрела Лиза Су, когда ей показывали аналогичные тесты. Нужно было бить тревогу ещё на этапе проектирования, но сейчас придётся скидывать цены, ведь даже за 180 долларов новый Ryzen 5 9600Х никому не нужен. Очевидно, что менять один процессор на другой для рядовых пользователей нет никакого смысла, ну а новый 6-ядерный камень действительно выглядит разочаровывающе. Даже у Intel прирост между поколениями достигает 5%, тогда как на этот раз AMD вообще не предлагает никаких улучшений. 

реклама



Ну а учитывая не самую высокую стоимость Ryzen 5 7600Х в российской рознице, логики в ожидании появления Ryzen 5 9600Х нет никакой. Как видите, коробочная версия обойдётся в 24 тысячи, что позволяет здесь и сейчас собрать мощный компьютер для игр в 1080р и даже 2К. Тесты доказывают, что процессора хватит ещё на несколько лет, а потенциал его далёк от исчерпания. Ничуть не хуже выглядит и Ryzen 5 7600, предлагающий приличную скорость в играх и возможность установки на бюджетные материнские платы. Камень получил TDP на уровне 65 Вт и демонстрирует отличные показатели. Купить его можно всего за 17 тысяч, что делает сборку на базе Ryzen 5 7600 крайне выгодной. 

реклама



Если есть желание поиграть в более высоком разрешении, получив больше физических ядер, то самое время обратить внимание на Ryzen 7 7700. 8-ядерный камень в игровых сценариях оказывается быстрее Ryzen 5 9600Х и доступен здесь и сейчас за 30 тысяч. Скорее всего, стоимость нового процессора будет не меньше, но он предложит всего 6 ядер. Ryzen 7 7700 также имеет теплопакет до 65 Вт, что делает его интересным для нетребовательных пользователей и геймеров. Владельцы материнских плат на сокете АМ4 могут присмотреться к Ryzen 7 5700X3D. Камень поступил в продажу в 2024 году и отлично показывает себя в игровых сценариях. По скорости он не уступает Ryzen 5 7600Х, позволяет сделать апгрейд без дополнительных затрат. Также с использованием Ryzen 7 5700X3D вы можете собрать и новый компьютер. За счёт материнской платы и оперативной памяти игровая система окажется недорогой, но это не отразится на конечной производительности. 

Добавим, что ключевую роль в быстродействии компьютера играет видеокарта. К примеру, если в комплект к любому указанному выше камню добавить Radeon RX 7700 XT, то вы сможете запускать любые игры в разрешении 2К на самых высоких настройках графики. Поскольку быстрее процессоры в ближайшее время уже не будет, то экономить на видеокарте строго не рекомендуется. Radeon RX 7700 XT стоит почти 50 тысяч рублей, но зато вы получите достаточно мощности для решения самых сложных игровых задач. Весьма кстати будут и 12 Гб памяти, ведь требования со стороны игр растут, движки совершенствуются, а значит видеокарта с 8 Гб памяти начнёт тормозить намного раньше. Можно сделать вывод, что сегодня нет никакого смысла ждать релиза Ryzen 5 9600Х. Если AMD сможет увеличить быстродействие нового поколения за счёт улучшения планировщика Windows или при помощи повышения TDP, то придётся выводы пересмотреть, но пока итог однозначно не в пользу серии Ryzen 9000.


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 5 7600х ryzen 5 9600х
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Наплыв резюме, сгенерированных с помощью ИИ, привёл к проблемам на рынке труда США и Европы
1
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
1
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
+
Honor представит уникальную технологию управления смартфонами глазами в конце августа
1
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
1
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
2
Corsair Gaming сообщает о снижении выручки на фоне ожиданий выхода Grand Theft Auto VI
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
10
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Украинский портал Deep State сообщает о тяжелой ситуации сразу на двух направлениях в ДНР
+

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
5
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
25
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
14
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Что такое родительский контроль в интернете, и нужно ли ограничивать доступ детей к умным гаджетам
4
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
5
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
1
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
15

Сейчас обсуждают

Mallory
17:40
Тимуровец добыл кумыс у коня, Тимуровец предлагает опытным коневодам его испить, опытные коневоды отказываются. Тимуровец кричит какой он умный и что наконец-то добыл вкусный кумыс, а не тот что ему д...
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
Cowboy Huggies
17:37
*эксперты рекомендуют удалять те ролики, которые вам точно не нужны.* Тут экспертом быть не надо, чтобы это понять.
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
Максим Румянцев
17:36
про ноткоин так же писали,но в среднем по 40т рублей многие получили, а кто-то и больше,я с 2 аккаунтов 54т поднял
Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
Блейд
17:35
Что xуесос только 10 акков зарегал? Пиздyй ещё регистрируй.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Роман Шлегель
17:35
Они говорят это киберпанк. Но я говорю это не киберпанк. Потому что иди читай статьи. Действительно отличное объяснение.
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
Легенда
17:33
в какю поойку оверклокеш превртился ашалеть
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
Bamboliny
17:32
Так это оно и есть! Попробуй написать игру под стимос и продать ее мимо валвов, без лицензирования их платформы для воспроизведения твоего творения, вот тут-то и прилетит многомиллионный иск :-)
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
OgoGoLog
17:28
Я тебе английским по белому написал с сайта валвов, но давай переведу. Производители явно осведомлённие википеии. Единственным закрытым компонентом там является только клиент стима. Всё. Остальное опе...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
RandomXP
17:27
И не с проста. За прошлый год закупил порядка 100 ноутов. И AMD и Intel - в зависимости от задач и пожеланий сотрудников. Так вот те, кому Intel достался плюются на видео встроенное, особенно если на...
Во втором квартале AMD увеличила долю рынка в сегменте ноутбуков до 20,3%
ultrauma
17:27
Ну красивая ОС . Я бы ее установил с радостью . Но драйверов на 1660 супер почему то на нее нееет . А если уж купишь 4060 какую нибудь то тем более .
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем