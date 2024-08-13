Эксперты называют происходящее полным провалом

Спустя неделю после начала продаж процессоров AMD нового поколения становится всё более очевидно, что эксперты и пользователи не испытывают особого энтузиазма и не спешат штурмовать прилавки в магазинах электроники по всему миру. Серия Ryzen 9000 получилась спорной и вызывает слишком много вопросов, ответов на которые мы никогда не получим. Похоже, многочисленные тесты и низкие отзывы дают о себе знать, поскольку всё идёт к феерическому провалу. Инсайдеры уже изучили статистику продаж европейских ритейлеров, где особый интерес вызывает немецкая сеть Mindfactory. Как выяснилось, спрос на новинки находится на самом дне. Так, за неделю удалось реализовать всего 10 коробок с Ryzen 5 9600X, но у Ryzen 7 9700X цифры ещё более скромные.

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Архитектура Zen 5 пока вызывает полное разочарование, что негативно сказывается на покупательском спросе. В целом в настоящее время продажи нельзя назвать рекордными. Выпустить камни в сезон отпусков было рискованным решением. На первом месте в Mindfactory значится Ryzen 7 7800X3D, но даже лидер был куплен всего 950 раз. Обычно после релиза новой линейки цифры оказываются значительно выше, но в данном случае причина не только в сезоне отпусков, но и в самих новинках, демонстрирующих невнятные результаты в игровых тестах. Первые 13 мест в Mindfactory занимают процессоры AMD, а среди лидеров есть не только камни предыдущего поколения, но и старички, принадлежащие к серии Ryzen 5000.

Mindfactory

Amazon

Newegg

Не лучше дела у новинок идут в США, где наблюдается высокая корреляция с европейскими показателями. На Amazon Ryzen 7 9700X умудряется занимать 39 месте в недельном топе, ну а на Newegg ему покорилась только 44 позиция. В качестве плюса можно назвать тот факт, что магазины выставили на камень рекомендованную цену, но в данном случае этого оказалось слишком мало. Эксперты полагают, что в ближайшее время Лизе Су придётся делать сложный выбор. Обычно первую партию процессоров нового поколения раскупают за несколько дней, но в этот раз всё не так, как ожидалось, а значит накапливающиеся складские запасы нужно куда-то девать. Не исключено, что мы уже совсем скоро увидим ценовую коррекцию, без которой привлечь потенциальных покупателей просто невозможно. Что до торговых сетей, которые ориентируются на энтузиастов (BHPhotoVideo и Microcenter), то оба процессора нового поколения AMD находятся на последних местах в таблице наиболее популярных.

BHPhoto

Microcenter

Эксперты отмечают, что потенциальные покупатели разочарованы невнятной производительностью процессоров нового поколения. Камни продемонстрировали не очень большой прирост количества кадров в секунду по сравнению с прошлой линейкой в играх. При этом никакого движения вперёд в области рабочих задач вообще не наблюдается. Всё это тянет на полноценный провал, виноватых в котором ещё предстоит назвать. Может показаться, что у красных дела идут просто отлично, ведь процессоры Ryzen прошлых поколений неплохо продаются, но на самом деле всё не совсем так. Причина в том, что все процессоры прошлых поколений реализуются с большими скидками по сравнению с рекомендованной стоимостью. Таким образом производитель получает низкую маржу, а при неблагоприятных условиях даже может уходить в минус. Запуск новинок позволяет повысить доход от реализации каждого отдельно взятого процессора, но сегодня у Лизы Су с этим большие проблемы. А между тем на подходе новая серия процессоров Intel, созданная на архитектуре Arrow Lake. На этот раз за производство отвечает тайваньская TSMC, а эксперты спорят о том, может ли американская компания выйти из кризиса. Core Ultra 9 285K может оказаться не таким быстрым, как хотелось бы, ну а отсутствие многопоточности и вовсе окажет на скоростные показатели негативный эффект. Из хорошего: процессоры Intel точно выйдут этой осенью, ну а других оптимистичных фактов пока нет.