Тесты доказывают, что Ryzen 7 9700X под операционной системой Linux оказывается на 10% быстрее, чем под Windows 11

Спрос на новые процессоры AMD оказался критически низким. Потенциальные покупатели предпочитают обращать внимание на камни прошлых поколений, а в результате Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не попали в недельный топ крупных американских ритейлеров. Эксперты называют всего две причины. Прежде всего производительность новых камней оказалась ниже, чем обещали разработчики. Кроме того, цены пусть и кажутся выгодными, но процессоры прошлого поколения всё равно лучше. Именно поэтому вместо Ryzen 7 9700X пользователи покупают Ryzen 7 7800X3D, тогда как Ryzen 7 5700X3D остаётся одним из лидеров продаж, хотя и создан на старой архитектуре Zen 3. Инсайдеры уверены, что Лизе Су придётся пересматривать ценовую политику, ну а эксперты выдают самые неблагоприятные прогнозы.

реклама

На самом деле в играх Ryzen 7 9700X ведёт себя очень неплохо, демонстрируя близкие к пиковым результаты, а вот в рабочих задачах всё очень печально. Кажется, что никакого прогресса по сравнению с прошлым поколением нет вообще, хотя нам обещали прирост IPC на 16%. Похоже, не всё так очевидно, а виновата в низкой производительности новых процессоров может быть Microsoft. На сайте PCGH решили сравнить быстродействие 8-ядерного Ryzen 7 9700X в ряде тестов под операционными системами Windows 11 24H2 и Linux Nobara. В теории, процессор должен был показать аналогичные результаты, но итоги исследования удивили даже экспертов. Выяснилось, что под операционной системой Linux новый камень AMD ведёт себя намного лучше, тогда как финальная версия Windows 11 сильно ограничивает потенциал камня. Увидеть полные итоги тестирования вы можете по ссылке в конце материала. Нужно отметить, что разницу удалось получить не только в рабочих сценариях, но и в обычных играх.

А вот это уже странно, ведь разница в производительности Ryzen 7 9700X с использованием разных операционных систем в играх достигает 10%. В настоящее время подобные тесты единичны, но уже вскоре проблемой обязательно заинтересуются энтузиасты и эксперты. Не исключено, что виноват планировщик Windows, который криво распределяет нагрузку на потоки. В теории, если сделанные выводы подтвердятся, то со временем Microsoft сможет увеличить производительность процессоров Ryzen нового поколения в рабочих и игровых сценариях. Или нет, ведь эксперты пока не разобрались в особенностях архитектуры серии Ryzen 9000. Пока можно сделать вывод, что по непонятной причине Linux обеспечивает Ryzen 7 9700X лучшее быстродействие.

Эксперты тут же предположили, что задержка с релизом флагманов Ryzen 9000 может быть связана с проблемами в Windows 11. В любом случае придётся запастись изрядной долей терпения, ведь пока вопросов намного больше, чем ответов. Как уже отмечалось выше, неясно, какое решение примет Лиза Су. Процессоры очень плохо продаются, ну а это оказывает негативное влияние на доходы и маржу с каждого реализованного камня. Даже тот факт, что первая десятка наиболее популярных процессоров в американской рознице почти полностью состоит из процессоров AMD, не радует, ведь там много старых камней, маржа от реализации которых слишком низкая. Это значит, что прибыль в некоторых случаях может оказаться ниже расходов на производство, продажу и обслуживание.