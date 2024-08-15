Такое решение может привести к росту производительности процессоров нового поколения

Процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X разочаровали большую часть экспертов и не понравились рядовым покупателям. От AMD ждали действительно значительного прироста быстродействия между поколениями, ну а на этот раз красные благополучно пошли по проторённой дорожке, по которой уже много лет шагает Intel. Максимальное увеличение производительности в играх достигает 10%, но во многих сценариях разницу с процессорами прошлого поколения увидеть вообще невозможно. В рабочих сценариях и вовсе никакого прироста нет, а в целом топтание на месте не характерно для AMD. Недавно были опубликованы тесты, авторы которых выяснили, что под операционной системой Linux 8-ядерный Ryzen 7 9700X оказывается примерно на 10% быстрее в игровых сценариях, чем под Windows 11. Предполагается, что виноват планировщик Windows, а значит напортачили специалисты Microsoft.

реклама

Многие просто не могут поверить, что мы имеем дело с особенностями архитектуры, исправить которые невозможно. Или возможно? Известно, что оба указанных выше процессора получили TDP на уровне 65 Вт. Это вызвало удивление экспертов, поскольку в прошлом поколении теплопакеты аналогичных камней были почти в 2 раза выше. Инсайдеры не исключают, что именно скромный TDP в прямом смысле «задушил» потенциал новых процессоров, а недавно появились слухи о решении разработчика поднять этот показатель. Первоначально инсайдеры писали о росте до 120 Вт, но теперь считают, что было принято промежуточное решение. Якобы, уже совсем скоро Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X заиграют новыми красками, поскольку их теплопакет увеличится до 105 Вт. Отмечается, что случится это в рамках обновления AGESA 1.2.0.1A Patch A, которое станет доступно для всех совместимых материнских плат.

Точная дата релиза прошивки BIOS не указывается, но инсайдеры полагают, что это случится очень скоро. Неясно, насколько такое решение повлияет на скоростные показатели в играх, но в рабочих задачах 8-ядерный Ryzen 7 9700X станет быстрее. В целом, идея правильная, но в данном случае неясно, кто принял решение так сильно ограничить потенциал процессоров нового поколения. Очевидно, что Лиза Су и другие руководители AMD видели тесты в играх и рабочих задачах. Неужели все эти люди оказались довольны 3-5% приростом? Вопросов слишком много, но пока официальной реакции со стороны разработчиков мы не видели. При этом существует ещё одна проблема, на которую многие эксперты пока не обратили внимание. Напомним, все материнские платы на сокете АМ4 могли без проблем работать даже с флагманскими процессорами, тогда как в прошлом поколении AMD решила немного сэкономить на пользователях.

Так, материнские платы с сокетом АМ5 и чипсетом А620 получили максимальный TDP на уровне 65 Вт. Такое решение вызвало удивление у экспертов и вынуждало потенциальных покупателей обращать внимание на более мощные материнские платы. Ну а поскольку Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X имели TPD 65 Вт, то эксперты тут же заявили, что оба камня будут прекрасно себя чувствовать даже на бюджетных материнских платах. Что же, если у вас есть материнская плата с чипсетом А620, то ставить на неё один из новых процессоров не рекомендуется. Пока непонятно, как разработчики будут решать проблему с нехваткой мощности на бюджетных материнских платах. Скорее всего, нужное обновление туда просто не попадёт, ну а это сильно ограничит потенциал процессоров. Можно сделать вывод, что в итоге попытка сэкономить копейки отразилась на AMD. Если бы руководство компании не стало урезать теплопакет материнских плат на чипсете А620 до 65 Вт, то проблемы бы вообще не существовало, а так некоторые пользователи окажутся заложниками глупой экономии.