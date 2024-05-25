По данным аналитиков, геймеры во всю готовятся к выходу нового поколения настольной графики. Инсайдеры уже начали обсуждать характеристики GeForce RTX 5090, а продажи флагманов постоянно снижаются. Релиз серии GeForce RTX 40 Super не произвёл должного эффекта, ведь цены остались на прежнем уровне. Тот факт, что быстродействие немного повысилось, не сильно радует, ведь стоимость видеокарт уже несколько лет превышает все допустимые пределы. Судя по всему, ожидать от Дженсена Хуанга в ближайшие годы каких-либо поблажек в бессмысленно, а значит придётся делать сложный выбор.

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Если верить информации авторов канала Moore's Law is Dead, на рынке сложилась достаточно необычная ситуация, ведь лидерами становятся совсем не те видеокарты, которые ещё недавно пользовались высоким спросом. Давайте остановимся на основных моментах обсуждения. Если вы владеете английским, то можете ознакомиться с мнением блогеров детальнее в ролике ниже. Отметим, что на этот раз внимание уделяется не только продукции NVIDIA, но и решениям, которые выпускает AMD.

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Прежде всего выясняется, что спрос на GeForce RTX 4090 стремительно сходит на нет. Пока встретить флагман по рекомендованной цене крайне сложно, но всё идёт к тому, что к концу лета за самую быструю видеокарту на рынке будут просить меньше 1600 долларов. В данном случае обзор актуален исключительно для американского рынка, но любопытные изменения можно заметить и в российской рознице. Как видите, за самую недорогую модель на базе графического чипа GeForce RTX 4090 просят 230 тысяч рублей. Ещё недавно цены стартовали с 270 тысяч, ну всё это лишь доказывает тот факт, что желающих инвестировать такие огромные средства в дорогие видеокарты стало намного меньше. Даже если прирост быстродействия останется на привычном уровне, то GeForce RTX 5070 Ti за 800 долларов предложит быстродействие сходное с GeForce RTX 4090, ну а это делает покупку флагмана здесь и сейчас бессмысленной.

Повышенным спросом пользуется Radeon RX 7800 XT. По данным инсайдеров, видеокарта расходится лучше, чем горячие пирожки у вокзала, но в данном случае мы с подобными утверждениями согласиться не можем. Проблема в том, что статистика Steam ничего подобного не фиксирует. Если брать большой список самых продаваемых видеокарт апреля 2024 года, то никакой Radeon RX 7800 ХТ там нет. Вполне возможно, что данные игрового магазина не в полной мере отражают происходящее на рынке. Вот только такой видеокарты вообще нет в списке 100 самых популярных, что вызывает массу сомнений относительно высокого спроса не неё в рознице. Radeon RX 7800 ХТ – это очень неплохая видеокарта, которую в РФ вы можете купить за 57 тысяч рублей. Большая часть моделей стартует с 65 тысяч, но GeForce RTX 4070 SUPER ещё дороже. При этом последняя немного быстрее, но уступает по общему количеству памяти. Если говорить о самом очевидном выборе, то брать стоит Radeon RX 7800 ХТ. Инсайдеры утверждают, что GeForce RTX 4070 SUPER теряет популярность, но других доказательств подобным утверждениям у нас нет.

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Сообщается также, что многие геймеры, которые ранее использовали старые видеокарты AMD, переходят на Radeon RX 7600. Логика здесь простая, ведь Radeon RX 580 и ранние аналоги сильно устарели, тогда как новинка стоит немногим больше 33 тысяч и позволяет запускать любые игры в 1080р на самых высоких графических настройках. Ещё одним трендом стал высокий спрос на Radeon RX 7600 XT. Если изучить тесты в сети, то можно прийти к выводу, что эта видеокарта ничем не лучше обычной Radeon RX 7600, но предлагает не 8 Гб памяти, а целых 16 Гб. Похоже, многие любители компьютерных игр полагают, что требования будут расти, поэтому хотят получить максимальное количество видеопамяти по минимальной стоимости. Что же, Radeon RX 7600 XT – это действительно самая бюджетная видеокарта, у которой есть так много скоростной памяти.

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Довольно стабильным спросом пользуется GeForce RTX 4060. Как видите, эта информация полностью соответствует данными статистики Steam. Видеокарта немного разочаровывает, ведь она не стала быстрее по сравнению со своей предшественницей. Эксперты пишут, что выбора у NVIDIA не было, ведь требовалось получать приемлемую маржу, а добиться прибыльности другим способом не выходило. TSMC значительно повысила цены на производство чипов, ну а в итоге GeForce RTX 4060 стала именно такой, какой мы её знаем. Купить такую видеокарту вы можете за 31 тысячу рублей, хотя она и будет медленнее Radeon RX 7600. С недорогим процессором разницу заметить трудно, ну а технология DLSS 3.0 позволяет получить больше fps в сложных сценариях.

Не радует и GeForce RTX 4080 SUPER, которая ещё недавно называлась чуть ли не лучшей видеокартой верхнего ценового сегмента. Похоже, небольшая часть зажиточных энтузиастов уже потратила деньги на дорогие игрушки, тогда как основная часть геймеров ждёт скидок. Сегодня GeForce RTX 4080 SUPER в российской рознице стартует со 130 тысяч рублей. Для обычных любителей компьютерных игр такая цена кажется слишком завышенной, ну а более состоятельные геймеры могут подождать, ведь до релиза нового поколения осталось 5 месяцев.

Как уже отмечалось, опубликованные данные не сходятся со статистикой Steam. В чём причина таких расхождений, мы сказать не можем, поэтому рассмотрим несколько видеокарт AMD, которые вызывают интерес у пользователей игрового магазина. Прежде всего стоит обратить внимание на Radeon RX 6750 GRE, за которую в РФ просят меньше 40 тысяч рублей. Видеокарта не способна обеспечить максимальное качество картинки в 2К, но всё же сносно работает даже в этом разрешении. Нужно лишь снизить настройки графики до средневысоких, после чего можно получать удовольствие от любых требовательных новинок. Radeon RX 6750 GRE предлагает 12 Гб памяти, тогда как у NVIDIA найти дешевле 60 тысяч видеокарту с таким объёмом нереально. Есть ещё Radeon RX 6600, которая может считаться одной из самых выгодных видеокарт для недорогой сборки. Найти ничего быстрее за 25 600 рублей нам не удалось, ну а данный графический чип может обеспечить максимальную графику в 1080р без компромиссов. Откуда авторы Moore's Law is Dead берут данные, нам неизвестно, но если видеокарты AMD действительно хорошо продаются – то это очень позитивная новость. Геймерам нужна конкуренция, ведь монопольное положение NVIDIA позволило этой компании навязывать свои цены рынку. Чем сильнее будут становиться позиции Лизы Су, тем меньше возможностей останется у Дженсена Хуанга для удержания стоимости видеокарт на максимально высоких позициях.



