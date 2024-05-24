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Bublik1
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
Предполагается, что печатная плата станет тоньше, а разработчик пересмотрит логику размещения компонентов для более эффективного отвода тепла

Известно, что GeForce RTX 4090 оказалась одной из самых проблемных видеокарт за всю историю существования NVIDIA. После начала продаж пользователи столкнулись с выходом дорогостоящей игрушки из строя в результате неправильного подключения кабеля питания. Сборщик ПК или сам владелец дорогостоящей видеокарты мог совершить массу ошибок, не проконтролировав максимальный прижим. Эксперты советовали использовать дополнительный крепёж, гарантирующий минимальный люфт компонентов системного блока. Как оказалось, даже при соблюдении всех условностей видеокарта могла сгореть, поскольку не все кабеля питания оказались надёжными. На самом деле проблема была явно не в блоках питания, а в особенностях графического чипа, ну а в последнее время всё больше партнёров NVIDIA отказывают пользователям в гарантийном ремонте GeForce RTX 4090. Также сообщается о поломке самой печатной платы из-за того, что владелец захочет перевезти компьютер в другое место. Видеокарта слишком тяжёлая, а иногда плата трескается под весом гигантских систем охлаждения. 

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Очевидно, что решать все эти проблемы уже никто не будет, ведь до выхода настольной графики следующего поколения осталось менее полугода. GeForce RTX 5090 станет очередным флагманом, ну а инсайдеры уверяют, что на этот раз Дженсен Хуанг делает всё, чтобы избежать указанных выше проблем. Сообщается, что печатную плату флагмана следующего поколения разделят на три условные части. Первая будет содержать графический чип и выступать в качестве основы. Также предполагается наличие компонентов ввода-вывода и отдельного управления слотом PCIe. Возле графического чипа будут распаяны 16 модулей памяти стандарта GDDR7, а также другие компоненты. Именно здесь будет сосредоточено основное внимание к охлаждению, тогда как вторая часть сможет вместить систему подачи питания и контроллеры дисплея. Ну а это элементы конструкции, которые не требуют прямого контакта с металлическим основанием кулера для отвода тепла. За счёт этого повысится эффективность охлаждения основной части, что позволит избежать сложностей, возникающих в результате перегрева печатной платы или её отдельных компонентов. 

Сложно сказать, соответствует ли эта информация только версии Founders Edition, либо все производители изменят подход к размещению элементов конструкции печатной платы. Эксперты полагают, что плата GeForce RTX 5090 окажется намного тоньше, чем у флагмана текущего поколения. Это позволит партнёрам NVIDIA повысить эффективность охлаждения, что позитивно скажется на работе всей системы. Важным изменением станет наличие видеопамяти стандарта GDDR7. Так, если GeForce RTX 4090 предлагает максимальную пропускную способность на уровне 1.01 ТБ/с, то флагман на архитектуре Blackwell позволит разогнаться до 1.79 ТБ/с. Скорость работы GDDR7 стартует с 28 Гбит/с, тогда как видеопамять текущего поколения предлагает скромные 23 Гбит/с. За счёт специфики конфигурации произойдёт 80% прирост пропускной способности, что позитивным образом отразиться на быстродействии видеокарты. Есть мнение, что инсайдеры получили в своё распоряжение один из вариантов, который уже какое-то время тестирует NVIDIA. Не факт, что именно он станет основным, но более точная информация окажется доступна ближе к релизу. 

Пока же эксперты спорят о том, насколько быстрыми будут видеокарты следующего поколения. Не секрет, что прирост быстродействия в последние годы сильно замедлился, ведь GeForce RTX 4090 всего не 50% быстрее GeForce RTX 3090. Но это флагман, тогда как остальные графические чипы и вовсе получили скромное увеличения производительности между поколениями. GeForce RTX 4080 стала быстрее до 40%, тогда как GeForce RTX 4070 Ti с трудом уложилась в 30%. GeForce RTX 4060 и вовсе предложила близкий к нулевому прирост, а бюджетная GeForce RTX 4050 так и не поступила в продажу. Мы видим, как сегмент до 300 долларов перестаёт существовать, а NVIDIA настойчиво поднимает ценовую планку. Не исключено, что новый флагман будет стоить от 1800 долларов, но в данном случае это уже не вызовет значительной волны негодования. Даже спустя полтора года после начала продаж купить GeForce RTX 4090 в США дешевле 1800 долларов невозможно, тогда как в российской рознице цена стартует с 270 тысяч рублей. Многие эксперты ждут революционных изменений, но забывают, что всё это невыгодно и вредит продажам. Куда проще медленно двигаться вперёд, предлагая небольшой буст в каждом следующем поколении. Ну а наиболее состоятельным клиентам дают возможность для экспериментов. По крайней мере именно такую логику практикует Дженсен Хуанг уже много лет. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5090 получит 32 Гб видеопамяти и 512-битную шину, а также ожидают, что новинка окажется на 60-80% быстрее флагмана текущего поколения. Вполне возможно, что так и будет, ну а нам нужно набраться терпения, ведь до релиза осталось совсем немного времени. 

#видеокарты #geforce rtx 5090
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Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
Печатная плата GeForce RTX 5090 Founders Edition будет состоять из трех частей
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