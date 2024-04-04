Когда вы в последний раз играли в новые видеоигры? Автор данного материала ничего новее Baldur's Gate 3 не запускал. Назвать эту игру шедевром не поворачивается язык, а проходить её снова нет никакого желания. При этом более новые игры и вовсе не хочется скачивать, хотя они спокойно лежат на торрентах. Пожалуй, если бы всё это пришлось покупать, то энтузиазма было бы ещё меньше, а проблема существует не только в нашем с вами воображении, но и вполне реальна. Сегодня аналитики Newzoo поделились любопытными данными, детально изучив рынок видеоигр.

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Как выяснилось, геймеры стали меньше проводить время за компьютерными играми, предпочитая другие развлечения. Если сравнивать с 2021 годом, то за 2023 год наблюдается 26% падение интереса к видеоиграм, что не сулит всей отрасли ничего хорошего. Но положение не было бы таким критическим, если бы оставшееся время любители компьютерных игр уделяли новинкам последних лет. Вот только всё происходит с точностью до наоборот, ведь в 2023 году примерно 60% всего времени геймеры проводили в проектах, которые вышли 6 лет назад и даже раньше. На первых местах значатся Fortnite, Minecraft, GTA V и многие другие популярные тайтлы. Но на этом плохие новости не заканчиваются, ведь в 2023 наблюдалось общее падение интереса к видеоиграм. Пожалуй, выросла популярность только шутеров от третьего лица (+ 27%) и Action RPG (+ 5%). Аналитики полагают, что геймеры становятся всё менее вовлечёнными, что и приводит к снижению количества игровых часов. Многие ждут выхода новинок, но вместо этого получают очередное разочарование, производство которого тянулось 5-7 лет (большой камень в огород Starfield).

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Аналитики не дают ответов, почему всё это происходит здесь и сейчас, ну а мы попробуем в проблеме разобраться. Сразу хотим уточнить, что действительно знаковых игр за последние 5 лет вышло значительно меньше, чем за предыдущий период. Прежде всего принято винить студии, которые только и думают о собственных доходах, забывая о жанровом разнообразии и с опаской поглядывающих на эксперименты. Всё так, ведь издатели готовы давать деньги только на разработку сиквелов, выпуская раз в несколько лет почти одинаковые проекты, меняя декорации и главных героев. Больших прорывов не было очень давно, а указанная выше Baldur's Gate 3 нравится не всем из-за особенностей боевой системы. Выстраивать тактику и детально изучать характеристики всех доступных персонажей готовы немногое, хотя ничего лучше всё равно в продаже нет.

Вина студий несомненна, но есть важный фактор, существование которого игнорируют многие критики. Речь пойдёт о видеокартах, прирост производительности в которых давно остановился. К примеру, GeForce RTX 3060 стала наследницей GeForce RTX 2060 прибавив всего 17% производительности. GeForce RTX 4060 оказалась быстрее ещё на 22%, но стоит учитывать, что тесты проводились на самом дорогом процессоре на рынке, а значит в обычных условиях между старой GeForce RTX 2060 и новой GeForce RTX 4060 вы заметите совсем небольшую разницу в 15-20%. А ведь речь идёт о смене двух поколений самых популярных видеокарт, что вызывает массу вопросов. Ну а поскольку игры прежде всего выпускаются для массового потребителя, то студии оказываются перед сложным выбором и вынуждены идти на компромиссы. Если вы заметили, что графика в играх за последние 5 лет не улучшилась, не удивляйтесь, ведь иначе и быть не могло. Видеокарты просто ничего более сложного не тянут, а в итоге разработчики вынуждены подстраиваться под текущие условия.

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Если вы полагали, что винить во всех проблемах нужно NVIDIA, то мы спешим вас разочаровать. AMD ничуть не лучше, ведь со времени Radeon RX 5700 прирост быстродействия на Radeon RX 6650 и Radeon RX 7600 почти незаметен. Он есть, но заметить его без включения синтетических тестов и использования дорогого процессора крайне сложно. Ну а в результате запускать трассировку лучей в 1080р на видеокартах GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 мы вам категорически не советуем, ведь без активной технологии масштабирования количество кадров в секунду упадёт ниже 20 fps. Ну а поскольку выпускать более быстрые видеокарты обе компании не хотят или не могут, то тратят массу усилий на создание алгоритмов, которые будут скрывать влияние технологии масштабирования на визуальную составляющую. Успешными такие попытки назвать сложно, а единственный выход для геймера заключается в покупке более дорогой видеокарты.

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Например, в продаже можно встретить Radeon RX 7700 XT, вот только по сравнению с более старой Radeon RX 6750 XT она прибавила совсем немного, хотя значительно лучше справляется с требовательными новинками. Согласитесь, что не у каждого любителя компьютерных игр есть на руках 55 тысяч рублей, ну а в итоге студии не выпускают зрелищные игры, а налицо застой во всей индустрии. Количество часов, которые любители компьютерных игр проводят за ПК и игровыми приставками, снижается, а производители видеокарт только и думают, как бы повысить отпускные цены.

На самом деле уже повысили, ведь многие эксперты полагают, что минимальным уровнем вхождения является покупка GeForce RTX 4070 SUPER. Как видите, стоит такое чудо инженерной мысли дороже 70 тысяч рублей, а значит ещё менее доступно, чем указанные выше видеокарты. Кстати, GeForce RTX 4070 SUPER считается оптимальным решением для разрешения 2К, тогда как представители NVIDIA ещё 4 года назад вещали о наступлении эры 4К. Ну а прожиточный минимум здесь стартует с GeForce RTX 4070 Ti SUPER, за которую придётся выложить 100 000 рублей.

Два поколения назад за GeForce RTX 2080 SUPER просили 700 долларов, ну а сегодня GeForce RTX 4080 SUPER обойдётся вам в 125 тысяч рублей. Даже в США купить такую видеокарту дешевле 800 долларов проблематично, а особенно впечатляет стоимость GeForce RTX 4090. Это самая мощная видеокарта на рынке, за которую придётся заплатить 250 тысяч рублей. Только эта видеокарта обеспечивает максимальный уровень производительности в 4К и позволяет наслаждаться трассировкой лучей без ограничений. Вот и получается, что у создателей игрового контента нет никаких стимулов. Геймеры видят происходящее, поэтому стремительно теряют интерес к новинкам. Прибавьте сюда всё возрастающие аппетиты разработчиков и издателей. Сегодня этих ребят не устраивает просто получить нормальную прибыль. Боссы привыкли получать десятки миллионов долларов в качестве премиальных, а подобные требования ведут к росту стоимости каждой цифровой копии. Сегодня за новинки просят 70 долларов, но есть все основания полагать, что через год цена вырастет до 80 долларов. На самом деле так называемы эксклюзивные издания, в которых добавлен дополнительный игровой контент, уже давно продаются за 100 долларов и дороже, ну а статистика свидетельствует, что без роста производительности видеокарт и появления интересных новинок дело с мёртвой точки не сдвинется.