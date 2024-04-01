Многие аналитики полагают, что одна из главных проблем AMD связана с постоянными экспериментами, которые то и дело проводит руководство компании. Давно известно, что рынку требуется стабильность, а потребители привыкли покупать товары с ожидаемыми характеристиками. Когда речь идёт о видеокартах, то нужно выпустить широкую линейку продуктов, обеспечив доступ всем категориям геймеров. Вот только очень часто у AMD линейка продукции кажется незаполненной, а попытки поменять стратегию на лету отталкивают даже самых преданных фанатов. Не лучшим образом идут дела с названиями, которые запутывают потенциальных потребителей. Например, всем известно, что видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX хх60 представляют собой наиболее массовые решения и предлагают отличное соотношение между ценой и производительностью. GeForce RTX хх70 имеют более впечатляющие характеристики и отлично себя показывают в разрешении 2К. С GeForce RTX хх80 можно смело запускать любые игры даже в разрешении 4К, ну а линейка GeForce RTX хх90 создана для энтузиастов, у которых есть возможность побаловать себя чем-то особенным.

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Казалось бы, что может быть проще правильной маркировки название, которые будут полностью соответствовать линейке конкурента. Увы, но и здесь всё не задалось. Например, новая Radeon RX 7700 ХТ не способна соперничать с GeForce RTX 4070, тогда как Radeon RX 7800 XT быстрее GeForce RTX 4070, но уступает даже GeForce RTX 4070 Super. В итоге потенциальные покупатели должны удерживать в голове массу подробностей, которые никак не пригодятся в обычной жизни. А ведь есть ещё флагманы, которые и вовсе ставят геймеров в тупик. Например, Radeon RX 7900 ХТ, которая по непонятной причине уступает видеокарте с названием GeForce RTX 4080 по чистой производительности. AMD постоянно добавляет в названия дополнительные знаки и цифры, а попытки догнать и перегнать NVIDIA приводят к потере рыночной доли. Когда на видеокарты возникает спрос, Лиза Су по непонятной причине уходит в тень. В итоге в рознице почти нет видеокарт AMD, а разочарованные любители компьютерных игр покупают NVIDIA. Когда выпадает отличный шанс насолить Дженсену Хуангу, стоимость продукции которого бьёт все рекорды, руководство красных в лучшем случае ничего не делает, но чаще прекращает производство тех или иных графических чипов, способных конкурировать с продукцией зелёных. Примеров множество, но результат всегда негативный.

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В настоящее время AMD занимает от 15 до 20% рынка настольной графики. Оценки разнятся в зависимости от подхода аналитиков, но в любом случае доля красных мизерная, а перспективы весьма сомнительные. Сегодня мы изучим не самые свежие результаты тестирования, которые были проведены командой ComputerBase. Пожалуй, они всё ещё актуальны, поскольку демонстрируют несистемный подход руководства AMD к наименованиям продукции и доказывают несостоятельность выбранной стратегии. Прежде всего кратко рассмотрим участников теста, а после сделаем выводы. Всего в тесте 4 видеокарты, начиная со старушки Radeon RX Vega 56. На момент своего выхода в 2017 году видеокарта была действительно революционной, но на практике 2048-битная шина оказалась бесполезна, а память HBM2 имела слишком низкую тактовую частоту, чтобы соревноваться с соперницами из зелёного лагеря. Проблемой стала высокая начальная стоимость видеокарты, ведь маржа оказалась крайне низкой, что тут же сказалось на поставках. Проще говоря, продавать Radeon RX Vega 56 было невыгодно, а в итоге почти 2 года у AMD не было хорошего продукта в средневысоком и высоком ценовом сегменте, который мог бы приносить прибыль.

Положение изменилось с выходом Radeon RX 5700 XT, которая оказалась действительно отличной видеокартой. Состоялся переход на новую архитектуру, что позволило сократить затраты на производство, отказаться от дорогостоящей видеопамяти и дать геймерам отличный продукт. Как выяснилось, радость была недолгой, ведь спустя год (или даже раньше) Лиза Су распорядилась прекратить выпуск Radeon RX 5700 XT. Дефицит полупроводников накрыл рынок видеокарт в конце 2020 года, а в итоге более новая Radeon RX 6700 XT практически не попала в руки геймеров. Производство Radeon RX 5700 XT прекратилось, запасы иссякли, а получить достаточно чипов для Radeon RX 6700 XT оказалось невозможно. AMD нужно было насыщать рынок процессорами для настольных компьютеров, бороться за долю в серверном сегменте и выполнять обязанности перед производителями игровых приставок. Всё это негативно повлияло на продажи, окончательно подорвав доверие к красным.

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В 2022 полупроводниковый кризис сошёл на нет, а в 2023 вышла Radeon RX 7800 XT Несмотря на название, видеокарта стала идейной наследницей именно для Radeon RX 6700 XT. Многие эксперты полагали, что Radeon RX 7800 XT будет продаваться за 500 долларов, что окажет позитивное влияние на спрос, но цена оказалась выше, а успешной эту видеокарту назвать можно с большой натяжкой. Если судить по данным Steam, то доля Radeon RX 6700 XT составляет около 0.70%, тогда как Radeon RX 7800 XT в первой сотне наиболее популярных видеокарт не значится, а значит доля её ниже 0.15%. Это полный провал, который сегодня стал синонимом продукции AMD. Что любопытно, в тестах более новая видеокарта ведёт себя очень даже неплохо, но на фоне конкурентов из зелёного лагеря откровенно потерялась. 16 Гб памяти не помогают, ведь ценовая политика такова, что никакой выгоды видеокарта по сравнению с продукцией NVIDIA не предлагает. Мало того, на стороне зелёных более впечатляющая трассировка лучей и технология масштабирования третьего поколения. Напомним, волшебные лучи и не играют важной роли, поскольку заметны не всегда и представляют скорее красивый маркетинговый ход. Ну а DLSS 3.0 пусть и даёт впечатляющую прибавку к скорости, но негативным образом сказывается на качестве картинки. И всё же, эти технологии существуют, тогда как фанатам AMD приходится доказывать тот, что важнее чистая производительность, а не красивый маркетинг.

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Если изучить тесты, то можно заметить, что Radeon RX 7800 XT примерно в 2.8 раза быстрее Radeon RX Vega 56 в 1080р (почти в 2 раза в 2К). Всё это случилось за 6 лет, что довольно не плохо, а особенно впечатляет прирост быстродействия между Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 7800 XT, который равняется 50%. Если бы всё это соседствовало с правильной маркетинговой и ценовой политикой, то сегодня рыночная доля AMD была бы ощутимо выше, ну а пока положение смело можно назвать плачевным. Найти Radeon RX Vega 56 в продаже нам не удалось, но лучше эту видеокарту обходить стороной, даже если вы встретите её на вторичном рынке. Она горячая и медленная, на у за порядком подержанную Radeon RX 5700 ХТ просят больше 20 тысяч рублей. Эта видеокарта отлично справляется с любыми играми в 1080р и даже в разрешении 2К выдаёт стабильно выше 60 кадров в секунду, поэтому может считаться экономным решением. Главное убедиться, что видеокарта рабочая, ведь обычно Radeon RX 5700 ХТ поступают из рук майнеров, которые копали на них криптовалюту долгие годы.

Radeon RX 6700 ХТ смотрится уверенно в 1080р и 2К, ну а за новую такую видеокарту просят немного дешевле 40 тысяч рублей. У NVIDIA за эту сумму предложения имеют 8 Гб памяти и более скромные возможности, вот только количество Radeon RX 6700 ХТ в продаже крайне несерьёзное, а геймеры мало знают о достоинствах видеокарты. В российской рознице Radeon RX 7800 ХТ предлагается от 65 тысяч рублей. Это уровень GeForce RTX 4070 Super, которая быстрее во всех возможных сценариях. За 55 тысяч Radeon RX 7800 ХТ смотрелась бы намного лучше, но в этой ценовой нише присутствует Radeon RX 7700 ХТ. Это бюджетная реинкарнация Radeon RX 6700 ХТ, рекомендованная цена которой стартует с 450 долларов. Продажи видеокарты крайне малы, а спустя много месяцев после релиза мы не можем найти её в сотне самых популярных в Steam. Добавим, что не всем нравятся бывшие в употреблении видеокарты. Что же, в этом случае вы можете обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ, которая немного быстрее Radeon RX 5700 ХТ, но стоит дороже. На самом деле у AMD есть отличные предложения, вот только видеокарт в рознице либо мало, либо потенциальные покупатели не знают об их существовании. Постоянная чехарда в названиях запутывает, а единой стратегии как не было, так и нет. Если вы полагаете, что в будущем всё изменится в лучшую сторону, то обязательно пишите об этом в комментариях, но пока всё идёт к тому, что Лиза Су продолжит тянуться в хвосте NVIDIA.